'Yo nunca me he metido ni he pagado propina (sobornos)': Efromovich

El empresario Germán Efromovich, accionista mayoritario de Avianca Holdings, detenido este miércoles en Sâo Paulo (Brasil) junto con su hermano José, en una operación del caso Lava Jato, afirmó este viernes en una rueda de prensa que no pagó sobornos a Transpetro, empresa subsidiaria de Petrobras, ni a su expresidente Sergio Machado.



“Aquí hay una investigación y tenemos toda la documentación (...), inclusive las declaraciones del señor expresidente de Transpetro, donde hace su confesión para cambiar casa por cárcel, donde él mismo claramente en la documentación, varias veces y enfáticamente, (dice) que el único que no le aceptó ningún tipo de negocio para pagarle ningún soborno fue Germán Efromovich”, aseguró el empresario.



“Indujeron al Ministerio Público a armar una ficción científica para intentar (...) hacer una conexión con todo ese escándalo que hubo en Brasil de corrupción con mi persona”, agregó.



Asimismo, el empresario afirmó que “ninguno de los negocios” que hace el grupo de empresas suyas tienen “ningún tipo de efecto”. Y añadió que su detención en Brasil no tiene ningún impacto en el portafolio de empresas que tiene en Colombia. “Primero, porque aquí no hay crimen y porque acá tampoco no hay ningún tipo de proceso iniciado todavía. Hay una investigación”, dijo.



“Y en el imposible caso de que hubiera, las empresas son independientes, se manejan con sus directivas independientes y nosotros somos inversionistas y accionistas (...) Continúan funcionando normalmente”, agregó.



Efromovich afirmó que el Ministerio Público de Brasil recogió una serie de documentos, que lo va a escuchar y que este jueves le hicieron "una pequeña primera audiencia". "A partir de ahí, basados en esos documentos, ellos van a decidir si llevan esto a juicio o simplemente se archiva el proceso".



“Yo no tengo duda, no solo en base de lo que yo sé, que yo nunca me he metido ni he pagado propina a ninguno de estos señores y que están claramente en los documentos, más en las propias declaraciones dadas por los implicados, que esto deberá terminar archivado”, afirmó el empresario.



REDACCIÓN INTERNACIONAL