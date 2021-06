EE.UU. busca 'revisar' el comercio con Nicaragua tras ola de represión

Cerca de una veintena de congresistas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista que urge revisar el tratado de libre comercio con Nicaragua ante la "violenta represión" contra la oposición del gobierno de Daniel Ortega, quien busca la reelección en noviembre próximo.



(Le puede interesar: Nicaragua: Inmovilizan cuentas a empresarios por caso de opositores)

"Ortega es un dictador y una amenaza a la libertad y a la democracia. Él está violando los derechos fundamentales de los nicaragüenses", aseguró en su cuenta de Twitter el congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, uno de los impulsores de la medida.



Su colega María Elvira Salazar señaló que buscan "revisar" el tratado de libre comercio con Nicaragua ante la "violenta represión de Ortega contra la democracia". Por su parte, el congresista demócrata Tom Malinowski indicó que "no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense".

¿Qué hay detrás de la represión?

Nicaragua ha detenido a una serie de opositores y activistas. Este hostigamiento se lee como una estrategia del oficialismo para despejarle el camino a Ortega de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.



“Lo que tenemos en Nicaragua es un proceso electoral atípico a todas luces a favor de Ortega. Los opositores no pueden salir a visitar a sus bases. Los partidos no pueden organizar reuniones sin el acoso de la policía.”, le dijo a este diario el exdiputado nicaragüense y analista político Eliseo Núñez.



Esta semana, Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, respectivamente, denunciaron que desconocen el paradero y el estado de salud de los dos aspirantes a la Presidencia desde su arresto, ocurrido la semana pasada bajo "cargos espurios".



(Lea aquí: OEA condena arrestos de opositores en Nicaragua y pide su liberación)

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: AFP / INTI OCON

Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los aspirantes presidenciales detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas dos semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.



De hecho, en las últimas horas una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios que son investigados por supuestos "actos ilícitos", como parte del caso que se ha abierto contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia.



Además, Humberto Belli, hermano de la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, es buscado por la Policía Nacional por no comparecer ante el Ministerio Público que lo investiga por supuestos "actos ilícitos", como parte de un caso que se ha abierto contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia.



Belli, autora de la novela "El país de las mujeres", ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, confirmó a través de un tuit que allanaron el domicilio de su hermano, que fue ministro de Educación en la Administración de Violeta Chamorro (1990-1997). "No sabemos nada de mi cuñada, Rosario Argüello, que estaba sola" en la vivienda, indicó la escritora.



La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, también busca al empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano, delegado presidencial para fomento de las inversiones, a quien el Ministerio Público había amenazado con usar la fuerza pública si no asistía a declarar en una segunda cita.



(En otras noticias: Detienen a cinco dirigentes de la disidencia sandinista en Nicaragua)



Por otro lado, las autoridades nicaragüenses detuvieron a un banquero dentro de la ola de arrestos que ha desatado contra varios líderes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes a la Presidencia, acusados bajo una Ley que los cataloga como "traidores de la patria".



El último aprendido fue el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, Luis Rivas, detenido horas después de que 26 de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieran al presidente Daniel Ortega la liberación "inmediata" de "todos los presos políticos".



(También: Kim Jong-un, abierto a diálogo con Biden sin descartar 'confrontación')



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias