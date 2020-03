Hijo de Bolsonaro culpa a China de la pandemia del coronavirus

El diputado Eduardo Bolsonaro culpó a China de la pandemia de Covid-19 y la réplica no se hizo esperar: la embajada china en Brasilia afirmó que el hijo del presidente Jair Bolsonaro contrajo un "virus mental" en Estados Unidos y anunció que emitiría una protesta oficial.



Eduardo Bolsonaro, vinculado a grupos de la ultraderecha mundial, acusó al gobierno comunista chino de haber ocultado información vital sobe el nuevo

coronavirus y comparó esa actitud con la de las autoridades soviéticas en el desastre nuclear de Chernóbil en 1986.



"Más de una vez la dictadura prefirió esconder algo grave a exponerlo sufriendo un desgaste, pero que salvaría innumerables vidas", escribió Eduardo Bolsonaro el miércoles por la noche.



"La culpa (de la pandemia) es de China y la libertad de expresión sería la solución", prosiguió. Eduardo Bolsonaro retuiteó luego el comentario de otro internauta: "La culpa de la pandemia de coronavirus en el mundo tiene nombre y apellido. Es del Partido Comunista Chino".

China, primer socio comercial y gran inversor de Brasil, no tardó en reaccionar. En un tuit dirigido al diputado, la embajada escribió: "Sus palabras son sumamente irresponsables y nos suenan familiares. No dejan de ser una imitación de sus queridos amigos. Al volver de Miami, contrajo, desafortunadamente, un virus mental, que está infectando las amistades entre nuestros pueblos".



Eduardo Bolsonaro formaba parte de la comitiva que acompañó a su padre a Miami, del 7 al 10 de marzo, durante la cual el presidente brasileño se reunió con Donald Trump, quien irritó recientemente a Pekín al calificar al Covid-19 de "virus chino".



Al menos 16 personas de la delegación brasileña fueron diagnosticadas positivo de

coronavirus al regresar a Brasil, aunque Jair Bolsonaro y su hijo no forman parte de ese grupo.



"La parte china repudia con vehemencia sus palabras y exige que las retire de inmediato y pida disculpas al pueblo chino. Voy a protestar y manifestar nuestra indignación ante la cancillería y la Cámara de Diputados", escribió en otro mensaje, en portugués y en chino, el embajador Yang Wanming.



El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ya tuiteó: "En nombre de la Cámara de Diputados, pido disculpas a China y al embajador @WanminYang por las palabras irreflexivas del diputado Eduardo Bolsonaro".



