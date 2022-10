La nueva masacre carcelaria de Ecuador, ocurrida el lunes en la prisión de la ciudad andina de Latacunga, con un saldo hasta el momento de 15 muertos y 33 heridos, ha hecho que el número de presos fallecidos en estas reyertas durante este año se eleve a más de 100, y a más de 450 desde 2020.



Antes de este nuevo episodio, los presos fallecidos desde inicios de 2022 en las cárceles de Ecuador ascendían a 90, según reportó la semana pasada en una entrevista con Efe Pablo Ramírez, director saliente del Servicio Nacional Penitenciario (SNAI), que se encarga de custodiar las cárceles ecuatorianas.

Con las 15 víctimas mortales de la reyerta ocurrida el lunes en la cárcel de Latacunga, ubicada en la céntrica provincia andina de Cotopaxi, el saldo anual se eleva a 105, en el marco de una crisis entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles cuyo resultado fue de 46 presos asesinados en 2020 y 316 en 2021.



La matanza en Latacunga, una de las cárceles más grandes de Ecuador y conocida oficialmente como Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi Número 1, es la cuarta masacre carcelaria del año tras las dos acontecidas en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas y en la de Cuenca.



En Cuenca fueron 20 los muertos y 10 los heridos el 3 de abril, y en Santo Domingo primero fueron asesinados 44 reos y 10 heridos el 9 de mayo, mientras que más de dos meses después, el 18 de julio, otro enfrentamiento similar se saldó con 12 asesinados y 2 heridos.

Policía ecuatoriana hace guardia frente al centro de rehabilitación social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. Foto: RODRIGO BUENDÍA. AFP

Machetes y armas de fuego

Las requisas realizadas luego de estos episodios revelaron que los reos tenían en su poder grandes arsenales de armas, desde armas de fuego como pistolas e incluso fusiles a armas blancas de grandes dimensiones como machetes, así como una gran cantidad de balas.



La reyerta en la cárcel de Latacunga comenzó después de que finalizase en este centro el censo que el SNAI está realizando a toda la población penitenciaria del país, en el que se busca recabar información de los más de 32.000 presos a nivel nacional para brindarles una mejor atención y servicios.



Los enfrentamientos comenzaron en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) en el pabellón de mediana seguridad, lo que hizo que varios reclusos se subieran a los techos del centro carcelario para escapar de la reyerta, como lograron apreciar quienes pasaban por la carretera cercana la prisión.



Entre los 15 asesinados en esta reyerta está presuntamente Leandro 'El Patrón' Norero, supuesto "capo" del narcotráfico en Ecuador, cuyo cuerpo fue identificado entre los cadáveres, según señaló el gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, a falta de que se hagan los análisis que confirmen su identidad.

Vehículos de la policía ecuatoriana llegan al centro de rehabilitación social regional. Foto: RODRIGO BUENDÍA. AFP

Nuevo 'incidente'

Cuando las autoridades daban por controlada la situación en la prisión de Latacunga, nuevos "incidentes" se suscitaron en la mañana de este martes al producirse detonaciones en una de las instalaciones del pabellón de mediana seguridad, donde se encontraban la mayoría de los asesinados en la víspera.



Este nuevo enfrentamiento deja al menos 11 nuevas personas heridas, según informó el gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel.



Hace apenas dos semanas, en la cárcel de Latacunga fueron aprehendidos tres policía cuando presuntamente trataban de ingresar al interior del centro penitenciario casi 500 balas camufladas dentro de un chaleco.



En el marco de las acciones para aplacar la crisis carcelaria de Ecuador, la semana pasada realizó una visita a Quito el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para las personas privadas de libertad, Stuardo Ralón, quien destacó los avances del Gobierno en reducir el hacinamiento en las prisiones.



La visita de Ralón se produjo en el marco del primer aniversario de la mayor masacre carcelaria de la historia de Ecuador, ocurrida en la Penitenciaria del Litoral, de Guayaquil, donde el 28 de septiembre de 2021 fueron asesinados más de 120 reclusos.

Más guardias y tecnología en camino

Entre las recomendaciones realizadas al Estado por la CIDH está la de recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos, rebajar el hacinamiento, no abusar de la prisión preventiva (provisional) y elaborar una política de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.



En ese sentido, el Gobierno ha iniciado la contratación de 1.300 nuevos guardias penitenciarios que prácticamente doblarán la actual plantilla de 1.600 y el próximo año prevé incorporar otros mil más, al mismo tiempo que equipa a todas las cárceles con escáneres, inhibidores de teléfonos celulares y centros de vigilancia.



Mientras, cinco organizaciones no gubernamentales con sede en países europeos reclamaron este martes "medidas urgentes" para detener las masacres carcelarias en Ecuador y señalaron al Gobierno como el responsable de estos hechos que consideran violaciones a los derechos humanos por no garantizar la vida de los reclusos bajo su custodia.



