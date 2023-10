Ecuador elige entre una primera presidenta o el mandatario más joven de su historia

En un difícil momento económico, social, político y de inseguridad, Ecuador va a las urnas este domingo para elegir a quien gobernará el país por escasos 18 meses. Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC) liderado por el expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa Azín, fundador del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) e hijo del magnate empresario Álvaro Noboa, se disputan la segunda vuelta electoral confiando en que sus ofertas hayan captado a un electorado apático, indeciso y desconfiado.

Alrededor de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados a votar en las presidenciales anticipadas luego de que, en mayo pasado, el presidente Guillermo Lasso, para evitar su destitución en juicio político, decretó la muerte cruzada, una medida constitucional con la cual disolvió la Asamblea y pidió la convocatoria a elecciones generales.



Los nuevos gobernantes y asambleístas deberán completar el periodo de cuatro años de las autoridades que fueron electas en mayo de 2021 y quedarán cesantes el próximo diciembre con el cambio de mando.



El candidato presidencial ecuatoriano del Partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa. Foto: AFP

El escenario electoral es el mismo que Ecuador ha repetido en las tres últimas elecciones. En este se presenta la disyuntiva de escoger entre dos proyectos políticos confrontados: el socialismo populista representado en González, una abogada de 45 años con estudios en alta gerencia y en economía internacional y desarrollo, e identificada por su lealtad y alineación ideológica con Correa; y la propuesta de derecha planteada por Noboa, un joven empresario de 35 años, con estudios en administración de negocios y administración pública que pateó el tablero electoral en la primera vuelta y que con sus ofertas de transformar a Ecuador se posicionó rápidamente con altas posibilidades de llegar a ser el presidente más joven del país.



“Hoy está en juego un modelo económico y político para Ecuador, mientras Noboa es mucho más inclinado a un Estado que no intervenga mucho en la economía y más amistoso con la empresa privada, González representa la visión del boliviarianismo que propugna un Estado más grande e interventor y una empresa privada más limitada y regulada”, le describe a EL TIEMPO el periodista y analista político Martín Pallares.



“Nuevamente, en esta elección se pone en juego el regreso del modelo autoritario y antidemocrático de Rafael Correa. Un triunfo de Luisa González significaría un proceso de reformas institucionales y de cambios en ciertos organismos de justicia que permitirían el regreso de Correa para que se presente a las elecciones de 2025”, agrega el analista.



Nada está claro hasta el momento. Los estudios de opinión dividen el triunfo entre los dos candidatos. Hasta el 5 de octubre, fecha límite para la publicación de encuestas, las firmas Maluk Research, Telcodata y Negocios y Estrategias vaticinaban un empate técnico con diferencias porcentuales menor a dos puntos. Mientras, Comunicaliza otorgaba el triunfo a Noboa con el 41,5 por ciento sobre el 36,4 para González, al igual que lo hizo el estudio de Cedatos Gallup, pero con una diferencia de 12,2 por ciento.

La candidata a la presidencia de Ecuador por el partido Revolución Ciudadana, Luisa González. Foto: AFP

¿Habrá solución a la crisis en Ecuador?



Para el analista y politólogo, Oswaldo Moreno, ninguna de las dos alternativas garantiza la solución a la “crisis institucional más grande de nuestra historia o que la catástrofe que vive el país no vaya a continuar”.



La candidata González representa un pasado (el correísmo), que para un tercio de ecuatorianos fue mejor, con experiencia en la administración pública y que puede mostrar que en su gobierno las cifras sociales y de seguridad en el país eran mejores.



Por su parte, Noboa tiene la ventaja de ser un candidato joven que no ha gobernado ni está identificado con los últimos gobiernos, pero sin experiencia en el manejo del Estado, sin partido ni estructura y que tiene como referencia la herencia empresarial de su padre, que también en cinco ocasiones intentó ser presidente de la República, según analiza Moreno en diálogo con EL TIEMPO.



“Aparece acompañado de su esposa, de su madre y de su tía (Isabel Noboa dueña del emporio empresarial Nobis), pero no es lo mismo administrar o gastar una herencia que administrar el Estado”, explica.

Policía custodia las calles en Ecuador. Foto: AFP

En esa misma línea, el analista Juan Cuvi considera que de ganar Noboa, “podría quemarse más rápido que Guillermo Lasso. Eso implica empeñar para siempre el futuro político que se propuso cuando se lanzó de asambleísta en 2021”.



“Puede ser víctima de la misma relancina que lo proyectó a la segunda vuelta. La incertidumbre y la volatilidad que tendría que enfrentar son exactamente las mismas que lo catapultaron del sexto al segundo puesto en las elecciones de agosto. Cualquier cosa puede suceder. Las sorpresas estarán a la orden del día, seguramente más para mal que para bien”, describe en su columna de opinión para Plan V.



Noboa apeló a los jóvenes, con lo que consideró que ha cambiado la forma de hacer política en Ecuador y que, a partir de hoy, cambiará el país.



“La juventud hoy en día tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan y deberían ser tomados en cuenta por el Gobierno central, que ha dejado abandonado a su pueblo en los últimos años”, indicó Noboa.

Primera vuelta de las elecciones en Ecuador el pasado mes de agosto. Foto: AFP

Así van las cuentas para la segunda vuelta



En la primera vuelta electoral del 20 de agosto, Luisa González obtuvo el 33,61 por ciento de los votos sobre Daniel Noboa, que recibió el 23,47 por ciento de la votación.



Los dos finalistas han tratado de ganar cada voto con ofertas centradas en la lucha contra la narcoviolencia y narcotráfico que han sumido al Ecuador en la más grave crisis de inseguridad de su historia y que deja en el camino electoral el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a vísperas de la primera vuelta electoral.



Según lo señala Polibio Córdova, director de Cedatos, los problemas que más preocupan a los ecuatorianos son la inseguridad, violencia y delincuencia, pero no deja de lado las pugnas políticas, el desgaste de la institucionalidad del país y la corrupción.

La falta de empleo pleno, el desempleo, la pobreza, falta de atención a la salud, educación, servicios básicos y crisis económica del país son aspectos que forman parte de un sombrío escenario que ya se traduce en la migración de al menos 250.000 ecuatorianos, en lo que va del 2023.



“El panorama se asemeja a un campo minado”, señala Cuvi. “En el país ingobernable en que se ha convertido el Ecuador, las probabilidades de un estrepitoso naufragio son tan reales como altas”.

ANA LUCÍA ROMÁN

EL TIEMPO

QUITO