Presidente de Ecuador anuncia 'semaforización' del toque de queda: ¿cómo funcionará?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que se aplicará una "semaforización" del toque de queda, que rige en el país desde el pasado 8 de enero por la crisis de seguridad desatada a inicios de año, atribuida a una arremetida de grupos criminales a los que tilda de terroristas.



Noboa avanzó en una entrevista con la televisión Teleamazonas que esta noche anunciará la medida con la que los cantones tendrán diferentes horarios de toques de queda y distintas regulaciones.

Con la medida, se apoya la reactivación de la economía pues, de lo contrario, no solo se da "un golpe" al turismo sino al pequeño empresario, al emprendedor, a la economía en general, añadió.



"No podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando", comentó el gobernante.



Noboa decretó el estado de excepción, con toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00 en momentos en que se sucedían una serie de atentados cuando las fuerzas del orden trataban de localizar Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal 'Los Choneros', para trasladarlo en una cárcel de máxima seguridad.



La búsqueda comenzó el domingo 7, cuando descubrieron que el prisionero, uno de los más peligrosos del país, se había fugado.



Vigilancia en el metro de Ecuador. Foto: AFP

De acuerdo con el decreto, el estado de excepción durará sesenta días, con opción de treinta días de extensión que el mandatario ya está contemplando.



"Eso creo, al día de hoy, como veo las cosas, vamos a tener que extenderle esos 30 días más. Está funcionando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y estamos dando golpes fuertes a estos grupos narcoterroristas", dijo Noboa.



Aseveró que en este momento no pueden parar: "No podemos descansar y no podemos creer que esto se ha solucionado en dos semanas. Hay que seguir luchando".



De acuerdo a reportes oficiales, los operativos de seguridad han dejado 2.763 personas detenidas durante los primeros trece días de la declaración por parte del Gobierno de un "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo.



Entre el 9 y el 21 de enero las autoridades afirman haber abatido a cinco presuntos miembros de estas bandas ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.

Oficiales custodian a un grupo de detenidos en Yaguachi, Ecuador. Foto: Fuerzas Armadas de Ecuador/EFE

Durante ese periodo se han incautado 1.003 armas de fuego, 1.222 armas blancas, 126 alimentadoras de armas, más de 35.700 balas y 4.802 explosivos.



Las fuerzas del orden de Ecuador han decomisado también más de 10 toneladas de drogas y más de 23.100 dólares en efectivo. Según el Gobierno, el promedio diario de muertes violentas ha bajado de 28 a 6 por las acciones adoptada en torno a la seguridad.



En los trabajos por mejorar la seguridad, Noboa considera que se debe reformar "completamente" la entidad encargada de las prisiones (SNAI) y que debe haber "presencia permanente de los militares" en el sistema penitenciario.



Los militares están a cargo de la seguridad del país desde el pasado 9 de enero, cuando el Gobierno declaró un conflicto armado interno contra el crimen e identificó a 22 grupos de delincuencia como terroristas.



Noboa habla sobre consulta popular en Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: EFE/Presidencia de Ecuador

El presidente Noboa también señaló este lunes que aspira que la consulta popular que plantea sobre temas de seguridad, justicia y economía, se realice el próximo 10 de marzo.



El pasado 3 de enero, Noboa remitió a la Corte Constitucional para su revisión un primer bloque de once preguntas de su consulta popular, con la que intenta que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia en el país y apoyen en esa lucha a la Policía.



Tras retirar una pregunta relacionada con el retorno de los casinos, que estaba en ese primer bloque, Noboa se ratificó en las otras diez.



Luego, el 10 de enero, Noboa presentó a la Corte Constitucional un segundo bloque de nueve preguntas para que sean incluidas en su consulta. El segundo grupo de preguntas se refieren a la extradición de ecuatorianos, la declaración de zonas de interés nacional para erradicar la minería ilegal y hasta una reforma laboral, que ya ha recibido críticas de los sindicatos, entre otros temas.



Ecuador está a la espera de que la Corte Constitucional valide las preguntas que envió a estudio para que avance el proceso de la consulta popular que Noboa anunció en campaña electoral y prometió realizar en los primeros cien días de su Gobierno.



"Si quieren negar preguntas que son populares para el pueblo, que las nieguen, pero yo tengo la obligación de presentarlas. Ya el resto, la Corte Constitucional va a tener que, también, trabajar en conjunto con el Ejecutivo y, como ciudadanos, deberán hacer lo mejor para el Ecuador", dijo Noboa en una entrevista con la televisión Teleamazonas.

Noboa comentó que decidió sacar de su propuesta una pregunta relacionada con el retorno de los casinos "para que no haya excusa alguna, de ningún grupo político, de decir que ese es el problema, así de sencillo".

EFE