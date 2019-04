Ecuador suspende nacionalidad a Julian Assange por irregularidades

Ecuador suspendió la nacionalidad ecuatoriana que le fue concedida al fundador de WikiLeaks Julian Assange a finales de 2017 por considerar que se produjeron irregularidades en su concesión.



Así lo notificó hoy el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, en una declaración en Quito en la que el Gobierno de su país ha explicado la decisión "soberana y apegada a derecho" de poner fin al asilo del activista, que fue detenido por la Policía británica en Londres.

"Los efectos de la nacionalidad quedan suspendidos por irregularidades (..) por constituir un acto administrativo lesivo", dijo el canciller en una comparecencia con la ministra del Interior, María Paula Romo.



La nacionalidad le fue concedida al activista en diciembre de 2017 dentro de una estrategia de la anterior ministra de Exteriores, María Fernanda Espinosa, para poner fin a la situación de asilo continuado desde 2012. Espinosa, entonces del ala más izquierdista del Gobierno de Lenín Moreno, nacionalizó al activista australiano para ofrecerle un puesto diplomático y con ese estatus poder sacarlo del Reino Unido.

Los efectos de la nacionalidad quedan suspendidos por irregularidades (..) por constituir un acto administrativo lesivo. FACEBOOK

TWITTER

La iniciativa fracasó porque Londres se negó a aceptar esa decisión unilateral ecuatoriana -de la que Moreno se desligaría posteriormente- y advirtió de que lo detendría en cuanto saliera de la legación.



Hace unos meses, la diputada conservadora Paola Veintimilla hizo una investigación sobre el caso y llegó a la conclusión que se habían trasgredido las leyes ecuatorianas sobre concesión de la nacionalidad, argumento que hoy ha esgrimido Valencia para dejarla en suspenso.



En la comparecencia, de apenas cinco minutos y que tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, dos horas después de anunciarse el arresto de Assange, la ministra Romo también acusó a WikiLeaks de formar parte de una trama para desestabilizar al Gobierno de Ecuador, en cooperación con dos "hackers" rusos en Ecuador y posiblemente también con el Gobierno venezolano.

No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir actividades ilegales FACEBOOK

TWITTER

Romo habló de "uno de los miembros claves de WikiLeaks y persona cercana al Sr. Julian Assange" que reside en Ecuador, aunque no reveló su identidad. "Tenemos evidencias suficientes de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países con Ricardo Patiño", el excanciller de Rafael Correa cuando se le otorgó el asilo en 2012. Con el excanciller, agregó Romo, esa persona ha viajado "en dos ocasiones a Perú y también a España" y en febrero de este año ambos viajaron "con diferencia de un día a Venezuela".



Todo el material incriminatorio de la trama, adelantó la ministra, "será entregado en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado". "No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir actividades ilegales, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier Gobierno", sentenció.



Assange ha visto hoy terminado su asilo después de casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y ha sido entregado a la Policía británica. "Deberá comparecer antes cortes británicas por violaciones de los términos (de su libertad condicional)", señaló Valencia, quien reiteró que ha llegado a un acuerdo con Londres para que

Assange "no sea extraditado a un país con pena de muerte o con malos tratos".

EFE