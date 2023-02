Rafael Correa puede declararse como el contundente ganador de las elecciones regionales que tuvieron lugar este domingo en Ecuador. El expresidente recibió un sorpresivo respaldo que hará que el panorama político cambie en el país, al menos, por los próximos dos años, además de quedar muy bien parado con miras a captar las presidenciales del 2025.



“Ya falta poco", dijo el exmandatario al celebrar los resultados que colocan a su movimiento Revolución Ciudadana (RC5), como la principal fuerza política del país.



Los aliados de Correa lograron captar al menos 14 dignidades de prefecturas (gobernaciones) en las provincias más pobladas del país y alcaldías de las ciudades más importantes del país, incluida la de Quito, la capital ecuatoriana.



“Logramos lo imposible: volvimos a ser la Revolución Ciudadana. Ya falta poco. ¡Hasta la victoria siempre!", publicó Correa en sus redes sociales tras conocer que sus candidatos lograron tomarse bastiones administrativos importantes, y que tradicionalmente estaban en manos de sus contrincantes de derecha, como la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas, dominada desde hace 31 años por la derecha socialcristiana. Su movimiento sacó así a Cynthia Viteri y Susana González, favoritas en las encuestas para la reelección.



“Volvamos a ser Patria” invocó Correa quien, a través de twitter, recibió la felicitación de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. “Gran victoria de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales de Ecuador. Felicitaciones a @MashiRafael y abrazo fraterno a los candidatos y candidatas”, comentó la también expresidenta, filial a la ideología política de Correa.

Pese al gozo por el triunfo, el constitucionalista y especialista en derecho público Jorge Peñafiel considera que los resultados favorables al correísmo no obedecen a su fortaleza y capacidad propia, sino a la falta de contrincantes legítimos y con estructura política. “Bordear el 30 por ciento de votos no significa que hayan tenido una victoria contundente”, señaló.



En su editorial de este lunes, el diario local La Hora destacó que el RC5 es el único partido con cuadros formados a lo largo de más de una década.



“En medio de toda la convulsión, mantiene una disciplinada línea de mando. Su mensaje es claro y conciso, así como su espíritu combativo, su entusiasta nostalgia y su nacionalismo sentimental. Nunca reniega del país y es inclemente con sus adversarios. Mantiene un trabajo silencioso y persistente a nivel nacional, y da frutos que los estudios de opinión y los centros políticos no perciben a tiempo”, destacó el editorial.



Correa, que gobernó Ecuador por 10 años (2007–2017), se autoexilió en Bélgica al término de su mandato, y desde el país europeo ha enfrentado varios procesos judiciales, además de recibir sentencia a ocho años de prisión por actos de corrupción en el caso Sobornos.



Eso sumado a que sus excolaboradores, entre ellos ministros y dirigentes de su movimiento político, también enfrentan procesos judiciales. Tal es el caso del exvicepresidente Jorge Glas o del Secretario Jurídico, Alexis Mera, quienes recuperaron su libertad tan solo hace pocas semanas. Otros se encuentran prófugos en México, país que, de hecho, se ha convertido en la sede operativa del correísmo.

Jurados de votación realizan conteo de votos tras el cierre de mesas luego de una jornada de elecciones locales y referéndum constitucional en Ecuador. Foto: EFE/ José Jácome

Rafael Correa, una fuerza opositora con aires presidenciales

Correa y su movimiento se posicionan como fuerza opositora del presidente Guillermo Lasso, considerado como "el gran perdedor de la jornada electoral" debido no solamente a los resultados negativos que obtuvo en las seccionales, sino por el latente triunfo del no, que hasta el momento, habría logrado la consulta popular de ocho preguntas que pretende aprobar cambios estructurales en la composición administrativa y política del país.



Si bien los datos oficiales, hasta el cierre de esta edición, no determinaban una tendencia por el "no", mediáticamente se habla de su triunfo, tanto que desató una protesta oficial. Mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación, el Ejecutivo llamó a esperar los resultados definitivos.

Omar Menéndez se presentó a la alcaldía de Puerto López por el movimiento Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa . Foto: Twitter @MashiRafael

“El Gobierno Nacional sigue esperando que el Consejo Nacional Electoral entregue los resultados sobre el referéndum ofrecidos para ayer (5 de febrero) en la noche. Además de resultar inexplicable esta situación, genera confusión e incertidumbre en la ciudadanía”, puntualizó el ente al advertir la vigilancia al proceso.



Ante el especulativo resultado, analistas como Mauro Andino sostienen que, además de que era una “consulta tramposa” en la que se pretendía buscar el apoyo ciudadano a favor del Gobierno, fue pernicioso mezclar tres procesos electorales a la vez.



"Los ecuatorianos debieron manejar siete papeletas para elegir, paralelamente, a 5.697 autoridades seccionales y miembros del Consejo de Participación y Control Social, organismo encargado de designar las autoridades de control, además del proceso de referéndum que metió el Ejecutivo", explicó.



Peñafiel, por su parte, considera que la administración Lasso no midió que las consultas populares, históricamente en el país, más que determinar lo que está en el papel, han sido un barómetro de aceptación o rechazo al Gobierno. “Era previsible que Lasso, con una aceptación popular de entre el 12 y 16 por ciento, iba a tener un resultado negativo”, señaló. Sin embargo, hasta tanto no lleguen los resultados oficiales, el mandatario de derecha aguarda silencio.



ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO

QUITO