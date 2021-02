'Yo no tengo una obsesión por ser presidente': Yaku Pérez

Tres semanas después de las elecciones en Ecuador, el candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yakú Pérez, sigue insistiendo en que hubo fraude y estaba este viernes a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) respondiera a sus reclamos para que se revisen más de 16.000 actas con supuestas inconsistencias.



En diálogo con EL TIEMPO, Pérez –quien según el CNE quedó en el tercer lugar después del derechista Guillermo Lasso– dijo que al correísmo no le interesa que él llegue al balotaje con su candidato, Andrés Arauz. Y señaló que será “el primero en reconocer y felicitar” a quien pase a segunda vuelta, “siempre y cuando haya transparencia”.

¿Cuáles son las pruebas reales que tiene de que hubo fraude?

En las firmas de los cuatro vocales que deben aparecer en una junta receptora del voto aparece una sola persona; automáticamente, esa acta debe ser anulada. En mi ciudad, Turi, yo aparezco con cero votos, luego los integrantes de mi misma junta hacen una corrección y me ponen 141 votos; pero en el sistema electoral, Yaku Pérez: cero votos. Como estas, existen 20.000 actas que hemos presentado al CNE para que procedan a reabrir las urnas.



Ellos hablan de la transparencia (...) y de todo lo que envuelve el sistema democrático, pero si realmente quieren transparentar el proceso electoral, ¿por qué se niegan a reabrir las urnas? Habíamos llegado a un acuerdo con el candidato Guillermo Lasso para que se reabrieran el ciento por ciento de las urnas en la provincia más grande del país, que es Guayas, y el 50 por ciento en 16 provincias, pero lo incumplieron.

¿A quién le interesaría que usted no llegue al balotaje?

A dos sectores les interesa que no llegue yo a la presidencia: al correísmo, con el candidato Arauz, y a Lasso, que tiene el auspicio de la derecha. Lasso es por ego que quiere llegar a la segunda vuelta, él sabe que va a perder las elecciones.



Pero en realidad a quien no le interesa que yo no entre a la segunda vuelta es al correísmo, tiene pánico, tiene pavor, porque ellos tienen un techo. Si bien ahora con fraude obtienen el 32 por ciento de la votación frente al 19,39 que yo tengo, en segunda vuelta yo no tengo techo y tendría la posibilidad de hacer alianzas con muchos sectores sociales y políticos, y sería menos complicado derrotar a la corrupción, al autoritarismo, al extractivismo, al correísmo.



Andrés Arauz, candidato a la presidencia de Ecuador. Foto: AFP

Sobre todo, porque la población ecuatoriana sabe que es muy probable que la dolarización se caiga con el gobierno de Arauz y venga a ser una suerte de Venezuela acá en Ecuador.



(...) En el CNE, nosotros como Pachakutik no tenemos un solo representante entre los cinco vocales, quienes tienen mayoría son los representantes de Correa, de Creo, el movimiento de Lasso. Entre ellos se fragua un fraude a un sistema informático construido y diseñado por el correísmo.

¿Qué pasa si el CNE rechaza su petición, cuál es el plan?

Ya les voy a decir el plan, pero permítame citar un pasaje histórico. Allá por 1532 llegó Francisco Pizarro al Reino de Quito y aprisionó a Atahualpa (líder guerrero indígena), y para rescatar su libertad tuvieron que llegar al acuerdo de la entrega de un cuarto lleno de oro. Pizarro mintió, violó su palabra, no honró el acuerdo, recibió el cuarto de oro y decapitó a Atahualpa y apareció la frase “anocheció a mediodía”.



Eso es lo que pasó acá. Con el señor Lasso llegamos a un acuerdo para reabrir las actas en presencia del CNE y de la Misión de la Organización de los Estados Americanos, se dio lectura a la resolución adoptada y al siguiente día, el candidato de Creo se echó para atrás, rompió los acuerdos.



Por eso, la población ecuatoriana está indignada, porque si él supiera que no hay fraude, ¿por qué se niega a abrir las urnas? En el momento en que se abran las urnas, lo que es duda se volverá certeza del fraude.



Hemos presentado un recurso de objeción ante el CNE adjuntando 20.000 pruebas para que se abran las urnas (...). Si es negativa la decisión, yo tengo una nueva instancia ante los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para presentar un recurso de impugnación y que se abran las urnas para demostrar el fraude y que el país conozca quién pasa a la segunda vuelta. Yo seré el primero en reconocer y felicitar a quien pase a la segunda vuelta, siempre y cuando haya transparencia.

¿Mantendrá la movilización?

En efecto, yo no tengo una obsesión por ser presidente de la República, no es mi mayor sueño; es más, la Presidencia no es el fin, es el medio para cambiar la realidad del país, para no permitir minería metálica en fuentes de agua, en pajonales y humedales.



Para combatir la herencia patriarcal, permitir el libre ingreso a las universidades para la juventud ecuatoriana, combatir ese tercio de la población que está con desnutrición crónica, y para corregir las travesuras de la corrupción que hicieron los gobiernos del correísmo y morenismo.



Las bases de la organización indígena han dicho que si no hay una respuesta satisfactoria en derecho, jurídica, política, transparente, honesta y de buena, fe, tomarían acciones más radicales. Por eso todavía está a tiempo el CNE (...).

El candidato a la presidencia de Ecuador Guillermo Lasso. Foto: EFE

¿Cree que el movimiento indígena tiene tanta fuerza como para sacar a miles de personas a las calles y eventualmente exigir que se abran las urnas o se revierta la decisión de que los candidatos que pasaron al balotaje fueron Arauz y Lasso?

Primero, el movimiento indígena está superconsolidado. Hay unos dos dirigentes que tienen una discrepancia, su manera de pensar diferente, pero la mayor parte de sus bases están de acuerdo con nuestras propuestas.



Haber llegado a donde estamos ahora, con 27 asambleístas de Pachakutik, de ellas 10 mujeres, ya es un triunfo de nuestro proyecto político. Pero además, el histórico de los candidatos a la presidencia ha sido dos o cuatro por ciento; hoy, tener 19,39 por ciento, a pesar del fraude, significa que hemos crecido más de 500 por ciento. Somos ya la segunda fuerza política del país y creemos que muy pronto seremos la primera.



En consecuencia, nosotros no vamos a apoyar ni al candidato de la banca del feriado bancario ni al candidato de la corrupción, Arauz. Vamos a seguir en nuestro proyecto político, que es la tercera vía, la vía de una izquierda, no de la ortodoxa fundamentalista, dogmática, violenta y extractivista, sino de la izquierda comunitaria, holística (...).

Es decir, ¿usted no apoyaría a ninguno de los dos candidatos? ¿Lo ha contemplado?

Personalmente, sí. No obstante, nuestro movimiento, Pachakutik, tendrá que convocar a un Consejo Político en los próximos días, dependiendo de lo que pase con nuestra candidatura, para tomar una decisión.



Tenemos el optimismo de que si se abren las urnas, pasamos a la segunda vuelta; si no se abren las urnas, seguirán con leguleyadas para tratar de disimular y salirse con la suya. Nosotros vamos a continuar. Reitero, somos la tercera vía, una fuerza política importantísima (...). Ecuador es un país maravilloso, es una especie de una Colombia, pero en pequeño (...). Lo grave es que al el Ecuador está llegando la narcopolítica (...).



¿No teme que, dados los antecedentes de inestabilidad institucional en Ecuador, se entre en esa espiral donde un presidente dura dos o tres días porque constitucionalmente no cuenta con el apoyo del pueblo o no tiene cómo consolidar su presidencia?

Es muy riesgoso con todo lo que está haciendo el CNE con el proceso electoral, con toda la crisis institucional que se está viviendo. Vivimos una corrupción sistémica que está en todos los lugares y se expresa de diferentes maneras (...). Sí es posible que se reediten esas historias de inestabilidad que no nos hace daño a unos pocos, sino a todos los ecuatorianos. Por eso estamos a tiempo, lo que comienza mal termina mal. Si el CNE da paso al fraude, obvio que la inestabilidad se va a dar.



SANDRA RAMÍREZ Y EDUARD SOTO

EL TIEMPO

