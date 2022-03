Un video que circula en internet en el que se ve a un profesor cortar el cabello a sus estudiantes como forma de castigo ha generado fuerte indignación en redes sociales.



El suceso ocurrió en una institución ubicada en Latacunga, en Ecuador, según reportan medios locales.

En el video difundido en redes sociales, que habría sido grabado por otro estudiante que se encontraba presente en el momento, se puede observar que el profesor organizó a los alumnos en una fila para proceder a cortarles el cabello uno a uno.



El clip muestra cómo el docente llama a los alumnos, los hace bajar la cabeza y les corta el cabello con unas tijeras frente a un balde en el que cae el pelo.



(Lea también: ​​Por 'accidente', hombre golpeó en la cara con pesa)



Según el diario ecuatoriano ‘El Universo’, el docente cortó la parte delantera del cabello de los estudiantes como una medida disciplinaria, al parecer, sin el consentimiento de los padres de los menores.



El diario citado afirmó que se trataría del docente de Cultura Física de la institución.

Padres de familia del colegio afirmaron que no es la primera vez que ocurre un suceso como este y contaron que aunque existe un manual de convivencia que indica que los estudiantes deben llevar su cabello de forma adecuada, no se habla de un corte o peinado específico.



La Coordinadora Andina de Derechos Humanos afirmó que el hecho constituye una vulneración de la imagen, dignidad y derechos de los estudiantes, por lo que se solicitó la respectiva sanción al docente tras tomar una medida arbitraria contra los estudiantes.



(Le puede interesar: Niño testifica contra su mamá que intentó matarlo: 'Me decía que durmiera')

Las sanciones contra el docente implicado

El diario ‘El Universo’ indicó que el hecho fue reportado ante el director de la institución en la que ocurrió el suceso, quien apartó al docente de su cargo.



Por su parte, el Ministerio de Educación de Ecuador afirmó que se trata de un presunto caso de violencia institucional, física y psicológica, por lo que abrió un proceso administrativo sancionatorio.



La entidad anunció que, una vez realizadas las investigaciones, se activaron las rutas determinadas para atender a los estudiantes, quienes ya cuentan con acompañamiento permanente.



(Además: Hincha vende su anillo de compromiso para ir a partido y le terminan)

“La Junta Distrital de Resolución de Conflictos activó las acciones correspondientes y dictó las medidas de protección con el traslado del docente involucrado, quien cumplirá funciones administrativas mientras se realiza el debido proceso”, afirmó el Ministerio en un comunicado.

Para los trasnochados que defienden al peluquero frustrado disfrazado de docente. Sepan que con las últimas reformas al COIP el hostigamiento académico es una contravención por lo tanto @Educacion_Ec debería remitir el expediente que han abierto en su contra a @FiscaliaEcuador . pic.twitter.com/kiHBQYJjw8 — Sybel Martinez (@sybelmartinez) March 24, 2022

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Miley Cyrus aterriza de emergencia después de que rayo impactara su avión

Ladrón disparó por error a su cómplice y lo mató en medio de atraco

Video: profesor de artes marciales frustra robo tras golpear a los ladrones