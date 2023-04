Ecuador vive una oleada de violencia encabezada por al menos seis bandas criminales vinculadas al narcotráfico y cuyo accionar dejó 4.603 asesinados en el año 2022 y al menos tres estados de excepción. Nuevamente el presidente Guillermo Lasso ha recurrido a ese recurso, pero esta vez con un diferencial: se autoriza el porte de armas en civiles para la defensa personal.



(Lea además: Ecuatorianos podrán portar armas de fuego para defenderse de la delincuencia)



La medida ocurre en un clima de inestabilidad política y un juicio en puerta en el que el mandatario es acusado de negligencia ante la corrupción en la administración pública. Su destino depende de una Asamblea Nacional opositora con influencia del expresidente Rafael Correa.

La noche del sábado el mandatario anunció el estado de excepción con vigencia desde ayer y que se extiende por 60 días en Guayaquil, Durán y Samborondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos debido a una “grave conmoción interna”, sentenció Lasso. La medida permite la movilización de militares en las calles.



(Lea también: La suerte de Guillermo Lasso en Ecuador: ¿qué pasa si va a juicio político?)



Desde la 1 hasta las 5 de la madrugada habrá toque de queda en las zonas mencionadas además de prohibición de reuniones. "Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", afirmó Lasso en la transmisión televisiva en la que hizo el anuncio.



#Urgente

Las principales medidas de seguridad que decretó Guillermo Lasso para la lucha contra la delincuencia :

- Autoriza la tenencia y porte de armas

- Uso de aerosol de gas pimienta

- Se prohíbe la fabricación y tenencia de armas de fabricación artesanal

- Los Guardias de… pic.twitter.com/MGvZI36vVI — Minuto & Medio (@MinMedio) April 2, 2023



Según medios locales, en lo que va de 2023 se contabilizan unas 1.356 muertes violentas. Sorprende que en el mismo período del año pasado, se registraron 815 asesinatos. Esto supone un incremento del 66,4%.



Para hacer legal el porte de arma de fuego, Lasso hizo la modificación del decreto que autoriza "la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", así como el uso de aerosoles de gas pimienta. El presidente señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal.



Para legalizar el porte de armas se emitió el Decreto Ejecutivo 707 en el que establecen las reformas al Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos expedido mediante Decreto Ejecutivo 169, publicado el 27 de marzo de 1997 y reformado el 15 de junio de 2015.



(Lea además: El 'efecto Bukele': el controvertido estado de excepción vigente en Honduras)





El mayor miedo hoy es sentirse inseguro. Por eso, anunciamos tres medidas inmediatas en esta #CruzadaPorTuSeguridad para combatir al mayor enemigo que tenemos que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. https://t.co/I7Upe4tWDf — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 2, 2023



Los ciudadanos, según la normativa, deben tener al menos 25 años de edad, certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y un certificado de superar el examen toxicológico.



Los guardias de seguridad privada también quedan autorizados a apoyar a la policía en los alrededores de sus puestos de trabajo mediante el porte de sus armas de reglamento.



El anuncio generó comentarios a favor y en contra, como el del expresidente Rafael Correa. “Según un inepto desalmado como Lasso, la guerra es ciudadanos-delincuentes y no Estado-delincuencia… ¡Por eso el porte de armas! La solución es que, con excepción de la fuerza pública, nadie porte armas, empezando por los delincuentes, y eso es posible. Ya lo hicimos."

Según un inepto desalmado como Lasso, la «guerra» es ciudadanos-delincuentes y no ESTADO-delincuencia…¡Por eso el porte de armas!

La solución es que, con excepción de la fuerza pública, NADIE porte armas, empezando por los delincuentes, y eso es posible. Ya lo hicimos. https://t.co/q2QHSay3cD — Rafael Correa (@MashiRafael) April 2, 2023

En otro tuit, escribió: "Sí, morirán algunos delincuentes, pero ya verán cuántos inocentes…"



Por su parte el diputado del Partido Social Cristiano Esteban Torres Cobo, consideró la medida como positiva. "La tenencia y porte de armas para civiles, promesa de campaña incumplida, llega dos años tarde, pero es positiva y necesaria. ¡Por fin se nos da la razón luego de tres años en la lucha", dijo en Twitter.





Ecuador se suma al El Salvador y Honduras en la aplicación del estado de excepción como medida para frenar la criminalidad según lo han considerado sus mandatarios.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias en EL TIEMPO

Twitter presidencial: ¿Qué tan efectiva ha sido la política exterior de Petro?

Latinoamérica se convierte en un ‘club de la pelea’