Ecuador pide a autoridades prohibir salida a exfuncionarios de Correa

Tras la fuga del exsecretario de Comunicación en la Administración de Rafael Correa (2007-2017), Fernando Alvarado, investigado por el presunto mal uso de dinero público, el secretario de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana, Andrés Michelena, comunicó que pidieron a las autoridades la prohibición de la salida de exempleados públicos del Gobierno de Correa.

Michelena, confirmó este domingo la fuga de Alvarado, uno de los hombres fuertes en la administración Correa. También señaló que informes que presentó en octubre pasado, generaron "once procesos de investigación de indicios de responsabilidad penal" en contra del exsecretario de Comunicación.



Esos indicios "fueron los que causaron la fuga del exsecretario de Comunicación, además del anuncio de quien fue su brazo derecho (...) Pablo Yánez, quien había ofrecido colaborar como testigo protegido con la Fiscalía", opinó.



A la luz del caso de Alvarado y en el empeño de luchar contra la corrupción, anunció que pedirán que "se prohíba la salida del país a absolutamente a todos los funcionarios altos y medios" del Gobierno de Correa, que están en procesos de investigación en la Contraloría y la Fiscalía, cerca de 31 según el Ministerio de Justicia.

"Como Gobierno no vamos a permitir que se perjudique a los ecuatorianos con ningún centavo que fue mal usado"

"Como Gobierno no vamos a permitir que se perjudique a los ecuatorianos con ningún centavo que fue mal usado" en el régimen anterior, comentó mientras el ministro ecuatoriano de Justicia en funciones, Paúl Granda, coincidió con Michelena en que el Gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción. "Hay que entender que estamos frente a delincuentes que están dispuestos a todo: engañar, mentir, ocultarse", indicó.



Las autoridades investigan al momento por qué el grillete electrónico que portaba Alvarado desde agosto no dio una señal de alerta al momento de su retiro, y también inició un proceso de indagación para determinar quién ayudó en la fuga.



Al filo de la medianoche del sábado, la Policía encontró el dispositivo electrónico averiado en una quebrada en una vía que bordea Quito. Romo subrayó que no tienen evidencia de que Alvarado haya abandonado Ecuador pero comentó que investigarán todas las hipótesis sobre su posible salida del país. Pese a ello, reveló que se ha emitido la difusión azul de Interpol por lo cual ahora el exsecretario de Comunicación puede ser buscado en 192 naciones.

"Hoy se deja claro que los delincuentes huyen, que no existen perseguidos políticos, lo ladrones huyen del país y el caso del señor Fernando Alvarado nos deja muy claro esa sentencia."

"Hoy se deja claro que los delincuentes huyen, que no existen perseguidos políticos, lo ladrones huyen del país y el caso del señor Fernando Alvarado nos deja muy claro esa sentencia", comentó Michelena quien aseguró que desde el Ejecutivo hacen "lo necesario" en sus denuncias contra la corrupción.



La justicia ordenó a principios de agosto varias medidas cautelares para Alvarado, entre ellas el uso de un grillete electrónico (dispositivo de localización), la presentación cada 15 días ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.

El caso de Correa

El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa. Foto: AFP / Aris Oikonomou

En el estado judicial de Correa, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de un opositor, la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, aseguró que Interpol no rechazó el pedido de la difusión roja en contra del exjefe de Estado, solicitada por incumplimiento de medidas cautelares.



La petición judicial "la alerta roja para la localización y búsqueda del expresidente Correa no ha sido rechazada", dijo la ministra en declaraciones al comentar que circuló este domingo en redes sociales el "rumor" de que se la ha rechazado.



"La agencia de Interpol en Quito no ha recibido ninguna notificación de que se hubiera rechazado la alerta roja contra el expresidente Correa", insistió Romo.



EFE