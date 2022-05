Medios locales en Ecuador informaron este viernes que la justicia de ese país ordenó revocar el habeas corpus del exvicepresidente Jorge Glas. Con esta decisión, Glas, quien fue la mano derecha del expresidente Rafael Correa, deberá volver a prisión.

Sobre este tema, un tribunal en Ecuador inició este miércoles una audiencia de revisión del habeas corpus que permitió su salida de prisión donde cumplía una condena por delitos de corrupción.



La Corte de la provincia costera de Santa Elena (suroeste del país) abrió la sesión analizando la decisión que el pasado 10 de abril permitió la salida de prisión de Glas, condenado por corrupción.

Suspendido el presidente de Corte Nacional de Ecuador

El Consejo de la Judicatura de Ecuador dictó este viernes la suspensión temporal del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ha advertido que la medida busca la impunidad en casos que atañen al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.



"El Pleno del Consejo de la Judicatura dicta una medida preventiva de suspensión por 90 días al titular de la Corte Nacional, Iván Saquicela, por una presunta infracción gravísima", indicó la Judicatura a través de la red social Twitter.



El Consejo de la Judicatura precisó que la decisión responde a "una denuncia relacionada con el supuesto retardo en la tramitación de un caso de extradición".



Por su parte, Saquicela confirmó la decisión de la Judicatura al asegurar en otro trino: "¡Qué paradojas!. Me acaban de notificar la suspensión de funciones, para que con ello no prospere el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa.Quieren impunidad, cuando hay verdad y derecho no hay temor".



Saquicela reveló el pasado 22 de abril que se había solicitado formalmente a Bélgica la extradición del expresidente Correa, acusado por un delito de cohecho y condenado en Ecuador a 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política.



NOTICIA EN DESARROLLO...



REDACCIÓN INTERNACIONAL