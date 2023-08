El Movimiento Construye 25, al que pertenecía el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado este miércoles tras salir de un mitin en Quito, se pronunció tras el fallecimiento del también periodista y pidió respuestas al Estado, al tiempo que exigió que la muerte de Villavicencio no quede impune.



Villavicencio, de 59 años, un periodista y exasambleísta que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del expresidente Rafael Correa (2007-2017), recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral que realizaba en un colegio de la capital de Ecuador.

El candidato fue trasladado a un centro médico cercano donde se certificó su muerte, confirmada luego públicamente por sus familiares y por personas cercanas a su candidatura.



Tras el asesinato han llovido mensajes de apoyo de simpatizantes y opositores de Villavicencio. Uno de ellos es el del partido del periodista, que reaccionó en redes sociales.



"No encontramos aún la manera de reaccionar ante el horror y el dolor por el asesinato de nuestro candidato presidencial Fernando Villavicencio", se lee en la nota.



El partido afirmó que Villavicencio era un luchador incansable que enfrentó con valor a las mafias y a quien “no le tembló la voz” para denunciar la relación entre el narcotráfico y la política.

Fernando siempre será un referente de valor y de tenacidad, un luchador incansable, un valiente.



El Movimiento también recordó que tras el asesinato el pasado mes de julio del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y en medio de la dura situación de seguridad que se vive en el país, la campaña se replanteó suspender los actos públicos o redoblar la seguridad. Pero la respuesta de Villavicencio fue radical, pues pidió continuar defendiendo la voz de los ecuatorianos.

“Guardar silencio y esconderse en momentos en que los criminales asesinan a ciudadanos y autoridades es un acto de cobardía y complicidad (…) ratifico mi decisión de seguir en la lucha diaria hasta derrotar a las mafias”, dijo Villavicencio en ese momento.



El partido aseguró que seguirán el ejemplo de Villavicencio: “ni guardar silencio, ni ser cómplice, ni rendirse”, y pidieron a los ciudadanos ecuatorianos seguir creyendo y seguir luchando por un país mejor.



En otro comunicado emitido en la madrugada de este jueves, Construye 25 rechazó la utilización política y la manipulación del asesinato de Villavicencio, al que calificó como "un mártir de la lucha contra las mafias y la narcopolítica".



En el texto, publicado en la red social X (antes Twitter), el partido exigió respeto al Movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, así como a algunos medios de comunicación y afirmaron que no permitirán que se ensucie la memoria del periodista y político asesinado.



"Exhortamos a los órganos de justicia a desarrollar con la mayor celeridad las investigaciones que permitan dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Villavicencio", pidió el movimiento.



Rechazamos la utilización política y la manipulación del asesinato de Fernando Villavicencio.



Candidata vicepresidencial también se pronuncia

En las últimas horas también se pronunció Andrea González, quien era la compañera de fórmula de Fernando Villavicencio y aspiraba a fungir como vicepresidenta en caso de triunfar en las elecciones del próximo 20 de agosto.



Según el medio ecuatoriano El Universo, González no se encontraba con Villavicencio en el mitin en el que fue asesinado en Quito.



En sus redes sociales, la candidata a vicepresidenta afirmó que Ecuador no merecía perder al candidato de esa manera y aseguró que el país perdió a un presidente valiente.



"Mi Fer valiente, no tengo palabras. Tendrás tu calle con tu nombre en Alausí, eso y mucho más. Nos quitaron nuestro presidente valiente. Estoy destrozada. Ecuador no merece perderte así", escribió la compañera de fórmula de Villavicencio.



Según El Universo, González ya había compartido con Villavicencio en las elecciones de 2021 en la campaña para la Asamblea Nacional.



En Twitter, algunos usuarios aseguraron que ella debe asumir la candidatura de Villavicencio y disputar las elecciones que tendrán lugar en 10 días.



Por ley, según El Universo, un partido puede reemplazar a su candidato cuando este fallezca o si está en una situación de inhabilidad física. Por lo pronto, el movimiento al que pertenecía el candidato asesinado no se ha referido sobre los pasos a seguir tras la muerte de Villavicencio.

