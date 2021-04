¿Qué han dicho Lasso y Arauz durante jornada del balotaje en Ecuador?

El candidato presidencial Guillerm Lasso calificó la jornada electoral de este domingo como un "día de fiesta democrática" en el que espera lograr la victoria para cumplir su promesa de hacer de Ecuador un país de oportunidades y "libre".



Por su parte, el candidato correísta Andrés Arauz afirmó exhortó a la "unidad" de todos los ecuatorianos para dejar atrás el pasado de "sufrimiento" y "exclusión" que -dice- han sufrido este último tiempo.



Este es un "día de fiesta democrática", dijo Lasso tras votar en un recinto de la ciudad costera de Guayaquil (suroeste). "Todos aspiramos a un Ecuador de oportunidades, a un Ecuador libre, donde todas las familias ecuatorianas puedan alcanzar la prosperidad", agregó.

El candidato Guillermo Lasso votó este domingo en Guayaquil. Foto: Fernando Mendez. AFP

Asimismo, a un Ecuador donde "toda mujer se sienta protegida, respetada, cuidada, donde todos los miembros de la comunidad LGBTI sientan la protección y el respeto para que nunca más sean estigmatizados, discriminados y tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional y académico que cualquier otro ecuatoriano"



El líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), que se presenta en alianza con el Partido Socialdemocráta (PSC), también habló de protección a las madres solteras, a las adolescentes embarazadas, y de apoyo al sector agrícola y ganadero.



De 65 años, Lasso aspira por tercera vez a la Presidencia tras haber perdido antes ante Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno, quien se postuló en 2017 con el apoyo del correísmo aunque poco después se enemistaron y ahora son enemigos políticos.



Además, Lasso dijo tener la aspiración de tener un país "donde cada ecuatoriano, sea afrodescendiente, indígena, mestizo, montubio, cholo, blanco, sepa que tiene derecho a vivir en su tierra con paz, con tranquilidad".



"Este Ecuador del encuentro será el Ecuador del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, donde todos aceptemos vivir respetando nuestras diferencias y siempre reconociendo que cada ecuatoriano tiene derecho a vivir de acuerdo con sus ideas, pensamiento, con su forma de ver la vida".



Lasso esperará los resultados de las elecciones en su domicilio en Guayaquil y dijo que respetará los resultados "del pueblo que nos dará una importante victoria este día".



El candidato correísta, Andrés Arauz. Foto: Santiago Fernández. Efe

'Queremos un gobierno de unidad': Arauz

"Solo queremos que haya un Gobierno de unidad, de todos y no solo de unos pocos, que atienda a la mayoría, que dé soluciones a los problemas", afirmó por su parte el candidato izquierdista desde uno de los corredores más altos del colegio Pedro Traversari, en Chillogallo, en el sur de la capital.



Allí, junto a su segundo, Carlos Rabascall, acompañó a votar a una pequeña empresaria identificada como María Cuzco, dado que él no puede hacerlo porque cuando fue propuesto como candidato por el correísmo aún seguía empadronado en México, donde cursaba un doctorado en la UNAM.



En la primera vuelta el 7 de febrero acompañó a su abuela a votar. "Nosotros estamos aquí justamente para eso, para poder dar soluciones a los problemas de los ecuatorianos. Lo vamos a hacer con sencillez, con humildad", manifestó el candidato, de 36 años.



Y agregó que lo hará con "firmeza" para "dejar ese pasado atrás, ese dolor, ese sufrimiento, esa exclusión que hemos vivido últimamente, y pasar a un Gobierno realmente humano. Esa es la opción que representamos".



Arauz insistió este domingo en que representa "una opción que convoca a la unidad". "Reiteramos esa gran convocatoria de unidad a todo el pueblo ecuatoriano, más allá de quienes vayan o no a votar por nosotros, necesitamos gobernar para todo el Ecuador", concluyó.



Efe

