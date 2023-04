El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que disolverá el Congreso si se ve enfrentado a la posibilidad de una destitución en el actual juicio político, lo que intensifica una batalla política con los legisladores de la oposición.



Lasso, que se defenderá a sí mismo ante el plenario de lo que asegura son acusaciones falsas de malversación de fondos, dijo al Financial Times que todavía piensa que podría obtener el apoyo de suficientes legisladores para bloquear el intento de la oposición de destituirlo de su cargo.

Sin embargo, este es un escenario menos probable, señaló.



Disolver el Congreso es una de las herramientas constitucionales que aún tiene el líder empresarial para evitar que la oposición alcance los 92 votos necesarios para reemplazarlo por el vicepresidente, Alfredo Borrero.

Facebook Twitter Linkedin

Guilllermo Lasso, presidente de Ecuador. Foto: Federico Parra / AFP

Si Lasso siguiera este camino, provocaría elecciones anticipadas mientras gobierna por decreto, a la espera de la revisión por parte de la Corte Constitucional.



Si ese fuera el caso, volvería a presentarse a las elecciones, dijo Lasso.



(Puede leer: Claves de la polémica medida de Lasso que legaliza el porte de armas en Ecuador)



Lasso sobrevivió a un primer intento de destitución en junio de 2022 en medio de violentas protestas de grupos indígenas, cuando la oposición no alcanzo el umbral y solo obtuvo 80 votos.



Ahora esta siendo acusado por la oposición de izquierda de corrupción relacionada con un contrato de la empresa estatal de transporte de petroleo Flopec.



La inestabilidad política ha hecho que los bonos de Ecuador caigan en picada y los ha dejado sumidos profundamente en territorio de riesgo crediticio.



(Le puede interesar: Ecuador: ¿De qué se acusa al presidente Guillermo Lasso y qué puede ocurrir?)

🔴#ATENCIÓN l Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, cuestiona la causal que podría utilizar el Presidente Guillermo Lasso para justificar la muerte cruzada.⬇️ pic.twitter.com/LIoXRubQrk — Radio Pichincha (@radio_pichincha) April 18, 2023

Ecuador, en la incertidumbre

Al tiempo, el ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, lamentó este martes la incertidumbre causada por el juicio político de censura que la oposición ha iniciado contra el presidente Guillermo Lasso, un efecto que "hay que combatir" para dar seguridad a las inversiones y los negocios.



En una reunión con miembros de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, Cucalón reconoció que la turbulencia del juicio político está detrás de que la prima de riesgo de Ecuador roce los 2.000 puntos y que repercuta también en las inversiones internacionales que se esperan en el país.



No obstante, el ministro se mostró seguro de que el juicio político no terminará con la destitución del jefe de Estado porque afirmó que la acusación por presunto peculado (malversación) no tiene fundamento.



(Siga leyendo: Oposición de Ecuador abre proceso de juicio político contra presidente Lasso)

Tienen que tener claro que el presidente de la República es una persona íntegra FACEBOOK

TWITTER

"Tienen que tener claro que el presidente de la República es una persona íntegra, que puede tener errores como todos nosotros, pero no es una persona que ha estafado", señaló Cucalón.



"Nos han tratado de imponer un relato, una narrativa donde el WhatsApp va más rápido que los hechos, donde las mentiras van más allá de los hechos", añadió.



El ministro remarcó que "ese relato falso ha sido permanentemente desvirtuado en el mundo de los hechos y de las pruebas".



El titular de la cartera de Gobierno recordó que la Corte Constitucional sacó de la acusación, por falta de sustento, el delito de concusión, en torno a una presunta trama de corrupción en empresas pública en la que aparece el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

*Con información de EFE y Bloomberg