La historia de dos presuntos ladrones fue conocida durante esta semana, debido a un video que se volvió viral en redes sociales, luego de que uno de los supuestos delincuentes abandonada a su cómplice después del robo.



Según información compartida por medios internacionales, el suceso se presentó en la ciudad de Azuay, en Ecuador.

Versiones preliminares de los hechos indican que dos hombres habrían llegado hasta el sector conocido como Camilo Ponce Enríquez y que habrían robado una motocicleta que estaba en ese sector de la ciudad.



Sin embargo, uno de los presuntos delincuentes se habría caído y se habría fracturado la pierna; motivo por el cual no se pudo subir a la motocicleta.



Fue entonces cuando su compañero decidió abandonar la escena de los hechos y dejar botado a su compañero, quien de inmediato se escondió a un lado de la acera para no ser descubierto.



En el video se ve cuando el hombre intenta agarrarse de la motocicleta y se escucha sus llantos de dolor. Así mismo, es posible oír que el presunto ladrón pide a su compañero que no lo abandone: “ayúdame. Por favor, ayúdame. No me dejes”.

