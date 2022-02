La Policía de Ecuador investiga las circunstancias del asesinato de dos personas cuyos cuerpos aparecieron de madrugada colgados de un puente en el cantón de Durán, en la provincia costera de Guayas, un caso que podría estar vinculado con el narcotráfico.



El comandante de la Policía Zona 8 subrogante, Marcelo Cortez, detalló que el organismo tuvo conocimiento del suceso a las 3.40 de la mañana hora local, después de que el servicio integrado de seguridad ECU911 reportara haber visualizado a través de sus cámaras "dos bultos sospechosos".



"Las unidades policiales se desplazan y pueden verificar que se encuentran dos cuerpos colgados en el puente de ingreso a Durán", añadió el responsable y aseguró que la Policía tiene indicios de que las dos personas asesinadas "habrían sido secuestradas o desaparecidas desde el día 11 de febrero".



Los familiares denunciaron la desaparición de dos personas el domingo.



Una de las "líneas conductivas" del caso es que el asesinato y colgamiento podrían estar relacionados con la captura de siete toneladas de droga en el puerto de Guayaquil por parte de las fuerzas de seguridad, que tenían como destino Bélgica.

"Todavía estamos tratando de verificar las diferentes hipótesis que se podían dar, pero una de ellas podría estar relacionada con la incautación de droga", recalcó Cortez.



Aunque el mando policial no reveló la identidad de los fallecidos precisó que se conoce la de uno de ellos puesto que el cuerpo fue encontrado con su billetera y documentos, mientras que la del segundo se está verificando y se mantiene como "no identificado".



Horas antes la Policía había informado a través de redes que había desplegado a sus unidades investigativas para obtener información, a fin de esclarecer la motivación y relación del delito.



Los asesinados son dos hombres que aparecieron maniatados en un caso que ha conmocionado a la población puesto que, de acuerdo con medios locales, se trataría del primero bajo esta modalidad que se registra en la historia reciente del país.



El doble crimen se enmarcó desde el inicio en una pugna entre organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico que buscan demostrar así el control en este municipio aledaño a Guayaquil.



En las redes sociales el suceso fue equiparado con los ajustes de cuentas y métodos empleados por los carteles de la droga en México para demarcar su territorio.



Los cadáveres fueron localizados colgando del puente peatonal de acceso a Durán, que es vigilado por varias cámaras móviles de seguridad, y los efectivos policiales cerraron el acceso a peatones y vehículos para permitir que especialistas del Cuerpo de Bomberos pudieran bajarlos.



Ambos cadáveres son sometidos a una autopsia por especialistas en criminalística y la Policía no ha precisado si presentaban heridas de bala, como informaron medios locales en un inicio.



Asimismo, se desconoce en qué condición llegaron al puente, lo que "modificaría la participación del número de personas", comentó el responsable zonal.



La provincia de Guayas, de la que Guayaquil es capital, registra en el último año un repunte pronunciado de asesinatos, sicariatos y eventos delictivos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, que también se ha trasladado a las cárceles, donde las bandas delincuenciales se disputan el control, y que se cobró más de 150 muertes de presos en 2021.



EFE