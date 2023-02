Tras la derrota en las ocho propuestas del referendo para reformar la Constitución, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, refrescó este jueves una parte de su equipo de gobierno y asumió el fracaso sufrido en las votaciones del pasado domingo, en medio de una crisis política a pocos meses de su segundo año de gestión.



Entre los principales cambios está la designación de un nuevo ministro de Gobierno, así como nuevo secretario general de la Administración Pública y cambios en algunos representantes del Ejecutivo en varias provincias de Ecuador.



(Además: Ecuador: correísmo toma aires presidenciales tras resultados de elecciones)



¿A quiénes más nombró y qué busca Lasso con la renovación en su equipo?, aquí respondemos.

La sociedad ecuatoriana le envió un no rotundo al gobierno este domingo al rechazar por completo las ocho propuestas en el referendo que buscaba reformar la Constitución, entre las que se encontraba legalizar la extradición de narcotraficantes.



La derrota en este plebiscito causó un cisma en el Gobierno del conservador Guillermo Lasso, que buscaba apoyo popular para acometer una serie de reformas políticas y así salir reforzado ante la Asamblea Nacional (Parlamento) controlada por la oposición, entre ellos el correísmo y el movimiento indigenista Pachakutik.



(También: ¿Cuáles serán los temas en la reunión entre Lula y Biden en EE.UU.?)



Como si fuera poco, la derrota en las elecciones locales se suma a un gobierno que no logra convencer al país de sus propuestas, no solo las del pasado domingo.



Además de unos sectores políticos que manifestaron su negativa al "diálogo nacional" propuesto por Lasso durante la posesión exprés de sus nuevos miembros de gabinete.

¿Quiénes son los nuevos rostros?

Este jueves, el mandatario de derecha, realizó ocho cambios, algunos por decisión propia, tres de ellos debido a que los anteriores funcionarios dimitieron tras la desmoralizante derrota.

Hemos escuchado el mensaje del pueblo que nos lleva a empezar una nueva etapa FACEBOOK

TWITTER

- Henry Cucalón, como Ministro de Gobierno, en reemplazo de Francisco Jiménez.

El abogado de 49 años fue diputado por el Partido Social Cristiano (PSC). Llega a reemplazar a Jiménez luego de que este renunciara.



"Hemos escuchado el mensaje del pueblo que nos lleva a empezar una nueva etapa, un fuerte giro que va en la línea de acción y del cambio, pero jamás cediendo a cualquier afán desestabilizador", dijo Cucalón al asumir el cargo.



Francisco Jiménez fue uno de los principales derrotados en las elecciones; desde la cartera de Gobierno, Jiménez era uno de los promotores y defensores del referéndum.



Entre las reformas propuestas figuraba permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por crimen organizado, reducir el número de asambleístas y quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Social (CPCCS) la facultad de designar autoridades como el fiscal general y el contralor.



(Siga leyendo: China rechaza conversaciones con EE. UU. por supuesta 'guerra informativa')



- Sebastián Corral, nuevo Secretario de la Administración Pública, luego de la dimisión de Iván Correa.

Corral fue exgerente de Teleamazonas y fungía desde 2021 como embajador de Ecuador en Londres. Fue acusado de haber recibido la vacuna contra el covid-19 por el Ministerio de Salud cuando la vacunación aún no había llegado masivamente al país. Señalamientos que nunca negó.



- Jossueth Almeida, reemplaza a Fabián Pozo como Secretario Jurídico encargado.

El abogado Jossueth Almeida reemplaza a Pozo luego de que este renunciara a su cargo, el cual ocupaba desde el inicio de la administración de Guillermo Lasso.

Otros nombramientos

- Jorge Córdova Castro, como Secretario de Pueblos.

- Fernando Apolo, como gobernador de El Oro.

- Francesco Tabacchi, como gobernador de Guayas.

- Frickson Erazo, como gobernador de Esmeraldas.

- Tania Vásquez, como gobernadora de Cotopaxi.



Otra de las renuncias cuyo reemplazo aún no se ha anunciado, es el del consejero de Gobierno Aparicio Caicedo, una de las principales figuras del gobierno de Lasso, que apenas va a cumplir su segundo año de mandato.

Facebook Twitter Linkedin

Jurados de votación realizan conteo de votos tras el cierre de mesas luego de una jornada de elecciones locales y referéndum constitucional en Ecuador. Foto: EFE/ José Jácome

¿Qué busca Guillermo Lasso con los cambios?

En una ceremonia efectuada en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro histórico de Quito, el conservador Lasso dijo que ahora, tras 21 meses en el poder, su administración encaminará su gestión hacia el "entendimiento y diálogo".



El exbanquero busca calmar la crisis política y social en materia de la insatisfacción de sus propuestas y los problemas de la sociedad civil aún no atendidos.



Y es que las renuncias no fueron mínimas. Al menos la dimisión del exconsejero de Gobierno, del Secretario de la Administración Pública y del ministro de Gobierno son un duro golpe debido a que constituían los pilares sobre los que el presidente realizaba su gestión.



(Le puede interesar: Dos presuntos ladrones fueron quemados vivos tras intentar robar una gasolinera)



Además se suma la renuncia del gobernador de Cotopaxi, una provincia clave e influyente durante las protestas en contra del gobierno.



Esto muestra que la intención del Ejecutivo es mostrar un cambio total en su gestión y así ganar más apoyo, ya que los actores de oposición advirtieron que no basta con cambiar de funcionarios, sino también atender las exigencias de la ciudadanía.



"La decisión de renovar mi equipo tiene el objetivo de fortalecer acciones, planes y proyectos para seguir construyendo un país mejor para todos", añadió Lasso.

Facebook Twitter Linkedin

Los resultados a las ocho propuestas de reforma del referéndum fueron un rotundo no. Foto: EFE/ Jose Jacome

¿Qué responden los sectores políticos?

Durante la posesión de los nuevos miembros del gabinete, se escuchaba a un Lasso conciliador y que invitaba al diálogo nacional.



"Sé muy bien que un entendimiento nacional no se generará de la noche a la mañana", pues ello pasa por "reconstruir puentes de confianza", agregó el mandatario que el pasado lunes llamó a un "gran acuerdo nacional".



La propuesta fue rechazada de manera inmediata por varios grupos políticos y sociales.



(Le recomendamos: Candidato asesinado gana las elecciones a la alcaldía en Ecuador)



Incluso, entre ciertos partidos políticos y organizaciones sociales, se ha lanzado la propuesta de que, frente a la crisis, el presidente Lasso renuncie a su cargo.



Para Lasso, el entendimiento se construirá "día a día" y sostuvo que su equipo de colaboradores se desempeñará con la convicción de ir hacia un país "más abierto, incluyente y tolerante".



"La renovación de ese espíritu de entendimiento nacional lo construiremos paso a paso, todos juntos, paulatinamente pero firmemente", declaró el gobernante.



De su lado, el nuevo ministro de Gobierno, que intervino en la ceremonia en nombre de los nuevos funcionarios, envió un "mensaje de unidad" y consideró que "la inestabilidad política es contraria al progreso de las naciones" y lleva al caos institucional.



Tampoco dudó al asegurar que los cambios en el equipo de colaboradores obedecen a que el Gobierno ha escuchado "la voz del pueblo" en las votaciones.



Por ello, dijo que el Ejecutivo se ha propuesto dar un "giro" en la "línea del cambio", aunque jamás cederá a presiones que supongan intentos desestabilizadores para la democracia o a la "barbarie" de la violencia.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO