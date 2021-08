Ecuador cambia de paradigma para salir de la crisis económica

Cambiar el paradigma de la productividad y la competitividad es uno de los objetivos principales del nuevo gobierno ecuatoriano, que con la apuesta de reducir impuestos espera lograr una exitosa salida a la crisis económica del país, agravada por la pandemia.



El próximo 23 de agosto, Ecuador recibirá mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que dará liquidez a la administración del presidente Guillermo Lasso, mientras pone en vigor el impulso económico que prometió en campaña.



Los recursos llegarán de la asignación general, por 650.000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro, que la Junta de Gobernadores del FMI aprobó para apoyar la liquidez mundial y la recuperación pospandemia.



Este desembolso es un respiro al gobierno de Guillermo Lasso, que asumió el poder el pasado 24 de mayo en medio de una grave crisis económica y que registra una deuda pública superior a los 62.000 millones de dólares, un 61 por ciento del PIB.



El camino no es fácil para un gobierno que, con un déficit presupuestario de más de 4.500 millones, lo que más necesita es liquidez. No obstante, Lasso se mantiene firme en cumplir su promesa de campaña, suscrita ante notario público, de eliminar cinco impuestos: a la salida de divisas (ISD), a los consumos especiales, (ICE), al valor agregado (IVA), a activos en el exterior y a la renta sobre herencias, legados y donaciones.



La reforma tributaria que se enviará a la Asamblea Nacional está casi lista, según anunció el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y cuyas ambiciosas medidas buscarán incrementar la inversión pública, reducir la evasión fiscal, frenar la caída del empleo, intentan lograr –en el menor tiempo posible– la estabilidad fiscal, la recuperación económica e incrementar los ingresos tributarios.



Y para lograrlo, el Gobierno tomará decisiones en materia tributaria por etapas, según el anuncio oficial. “Un Gobierno serio, que tiene cuatro años por delante, tiene que hacer un programa económico serio, que tome en cuenta todos los aspectos”, puntualizó Cueva, tras enfatizar que las reformas serán de consenso.



Pese a que Ecuador deberá enfrentarse a la realidad de financiar 13.000 millones de dólares de presupuesto, Cueva explicó que el programa económico propuesto, además de los acuerdos con el FMI, prevé alianzas fructíferas con otros organismos multilaterales que le permitan a Ecuador recibir este año 4.500 millones de dólares.



“La reforma debe ir en el contexto del acuerdo con el FMI (...), que seguramente se extenderá dos o tres años más, y por lo tanto se deberán definir qué niveles de déficit se establecerán anualmente”, le dijo a EL TIEMPO el director del Observatorio Fiscal, Jaime Carrera.



Una de las reformas esperadas es la eliminación del ISD, que actualmente le significa al erario nacional un ingreso de unos mil millones de dólares anuales, pero que según el analista económico Alberto Acosta Burneo “encarece todo y bloquea al país para que no entren ni salgan capitales”.



Justamente, esta semana el presidente Lasso anunció su eliminación para el sector aeronáutico con la finalidad de promover el turismo en el país.



Pero, para Acosta, se requiere también eliminar este impuesto en todas las inversiones que se realicen en el mercado de capitales, a la bolsa de inversiones y al sistema financiero nacional.



Así mismo, refiere la urgente necesidad de bajar las tasas de interés, atraer el ahorro nacional y entrar en una reforma tributaria “que no puede ser fiscalista”, sino que corrija los desincentivos económicos para “no castigar la inversión”.

El 1 de agosto entró en vigencia la reforma arancelaria. 👏🏼🇪🇨



Conoce las subpartidas arancelarias beneficiadas en https://t.co/L3VSM8LhKd.



¡Trabajamos por un #EcuadorMásCompetitivo! pic.twitter.com/COloP1kVHA — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 2, 2021

Ecuador, que estaba sumido en la recesión antes de la pandemia y que debió reestructurar US $ 17.400 millones en deuda el año pasado, lo que fue considerado default, ve cómo con la llegada reformista de Lasso, los rendimientos de los bonos de la nación han superado 28 por ciento este año, más que cualquier otro país, gracias a una campaña de vacunación ininterrumpida, el aumento de los precios del petróleo y el optimismo que genera el nuevo gobierno, según Bloomberg Barclays.



En ese sentido, la apuesta de Lasso también se concentra en reducir los impuestos arancelarios a cerca de 667 productos (590 con arancel cero), la cual entró en vigencia desde este 1.° de agosto. Además del sector agroindustrial, que verá reducido el gravamen a la importación de maquinaria y equipos, la tecnología, el rubro manufacturero y el automotor se beneficiarán, aspirando a crear más de 560.000 empleos.



A esto se suma la urgencia de incrementar la inversión extranjera, que es menos del 1 por ciento del PIB, y que Lasso fortalecerá con acuerdos comerciales, iniciando por México y Estados Unidos.



Junto a “vacunación”, “producción” y “productividad” son los dos conceptos bandera que tiene el presidente para reactivar una economía que en 2020 cayó 7,8 por ciento y este 2021 espera recuperarse apenas 2,5 por ciento.



ANA LUCÍA ROMÁN

Especial para EL TIEMPO

QUITO

