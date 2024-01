Los grupos criminales a los que Ecuador declaró guerra: ¿nexos con bandas colombianas?

Ecuador vivió este martes una jornada de terror sin precedentes que incluyó el ataque simultáneo de grupos armados que atemorizaron a la población y asaltaron calles y centros comerciales.



El hecho más alarmante se dio por cuenta de un grupo de encapuchados armados que irrumpieron, mientras se transmitía en vivo, en un canal de televisión de Guayaquil, la segunda ciudad del país, convertida ahora en epicentro de los ataques de grupos del crimen organizado que las autoridades no han dudado en calificar de "terroristas".



Así, Ecuador está sumido hoy en una suerte de guerra interna luego de que el mandatario, Daniel Noboa, declaró la existencia de un "conflicto armado interno" y le ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares para contener esa ola de violencia.



En su declaración, Noboa fijó la mirada, con nombre propio, en 22 grupos del crimen organizado transnacional, bandas que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, catalogó horas más tarde objetivo militar.



La ubicación de Ecuador, entre Colombia y Perú, dos de los grandes productores de droga del mundo, junto con factores como la debilidad institucional y las desigualdades económicas han convertido a ese país en un campo fértil para el crimen organizado.



¿Cuáles son esos grupos y qué conexiones tienen particularmente con Colombia?

Soldados en Quito, capital de Ecuador. Foto: AFP

Los 22 grupos

Una de las disposiciones de Noboa este martes fue identificar en adelante a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.



Con ese reconocimiento y el cambio de estatus, Noboa le ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, "bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos", para neutralizarlos.



Esos 22 grupos son: Águilas, Águilas Killer, AK47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones

R7 y Tiguerones.



La declaración de guerra de Noboa no es del todo una novedad. Desde que asumió el poder en Ecuador en noviembre pasado el mandatario fijó la mira en esas 22 estructuras vinculadas con el tráfico de drogas.



Las tres principales organizaciones en esa lista son 'Los Choneros', 'Lobos' y 'Tiguerones'. Esos grupos tienen alianzas con organizaciones extranjeras como el mexicano Cartel de Sinaloa y coordinan su operación desde la cárcel ante la mirada cómplice de guardias penitenciarios, especialmente en Guayaquil, según denuncias de organizaciones civiles.



En la cárcel de Guayaquil, precisamente, reinó por 12 años desde su celda Adolfo Macías, alias Fito, líder de 'Los Choneros', hasta que se escapó sin un solo disparo el domingo, lo que marcó el inicio de esta nueva jornada de violencia.



'Fito' ejercía "un control interno importante del centro penitenciario", había advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reporte de 2022 tras un encuentro con el capo. El organismo agregó que Macías y Junior Roldán, otro cabecilla de 'Los Choneros' asesinado el año pasado en Colombia, tenían "un trato diferenciado y preferente por las autoridades" carcelarias.



Y es que dentro de las penitenciarías, los presos están hacinados. La CIDH reportó en 2022 que la población carcelaria era 36.599 personas, cuando la capacidad es de 30.169 (21,3 por ciento de superpoblación).



Amos y señores de las cárceles, donde cuidan como tesoros sus arsenales, los presos suelen amotinarse y los choques entre bandas terminan en masacres que han dejado más de 460 presos muertos desde 2021.

Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, mientras es trasladado al complejo de máxima seguridad La Roca. Foto: Fuerzas Armadas Ecuatorianas / AFP

Esta semana, retuvieron a 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos después de la fuga de 'Fito', en hechos que aún no han sido relacionados entre sí por las autoridades.



Los tentáculos del narco se aferra a las cárceles del país: uno de cada tres presos tiene nexos con el tráfico de drogas, de acuerdo con estudios independientes.



Distintas fuentes coinciden en que el auge de las megabandas criminales ecuatorianas parece no tener freno y hay quienes incluso aseguran que van camino a convertirse en carteles de la droga.



Un funcionario ecuatoriano que se dedica a investigar la evolución de esos grupos le manifestó al diario digital Primicias que "'Los Choneros', 'Los Lobos' e incluso otras organizaciones más pequeñas, como 'Los Tiguerones' y los 'Chone Killers', ya no son solo brazos armados a cargo de asegurar los embarques, sino que ofrecen servicios exprés para los grandes carteles mexicanos y de los Balcanes (los albaneses especialmente). Ya tienen el control de las rutas internas desde las fronteras hasta los puertos".

Protestas por el traslado de Alias Fito. Foto: AFP

'Los Choneros' y 'Fito'

'Fito' es una figura clave en este entramado criminal. Su ascenso hasta lo más alto de la organización de 'Los Choneros', integrada por unas 8.000 personas, se dio por las sucesivas muertes de sus antecesores.



Asumió el mando de la organización en 2020, tras los fallecimientos de sus amigos Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', y Junior Roldán, 'JR'. Pero su escalada a la cúpula criminal estuvo acompañada de la fragmentación de la banda, que hasta la muerte de 'Rasquiña' había cohesionado a buena parte de organizaciones menores.



De acuerdo con Insight Crime, los últimos cambios en el mando de 'Los Choneros' "han motivado las luchas internas en el grupo y sus subgrupos". Bandas como 'Tiguerones' y 'Chone Killers' se apartaron y les declararon la guerra.



El centro de estudios señala que 'Los Choneros' "han perdido poder de manera progresiva frente a una alianza encabezada por los Lobos", cuyo jefe en Quito también se fugó también este martes de una prisión en Riobamba.



'Los Choneros' -que surgieron en los 90 en la ciudad de Chone, en la provincia costera de Manabí- primero estuvieron dedicados al crimen tradicional con asaltos en alta mar, lograron nexos con narcotraficantes colombianos y luego mexicanos.

Policías de Ecuador desplegados en las calles. Foto: AFP

Originalmente las autoridades la identificaron como un brazo armado de un cartel colombiano, que buscaba controlar las rutas de tráfico marítimas hacia México y Estados Unidos. Pero también tendría nexos con disidencias de las antiguas Farc, a las que ayudarían a pasar cocaína desde Colombia, de acuerdo con medios ecuatorianos.



'Los Choneros' progresivamente fueron ganando poder en las rutas del narcotráfico, particularmente en el tránsito de la cocaína procedente de Colombia hacia Centroamérica o Norteamérica, según informes de la Policía.



Actualmente, están dedicados al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas, entre otros delitos, y tienen vínculos con los carteles de Sinaloa de México, en Colombia con el Clan del Golfo (mayor exportador de cocaína del mundo) y organizaciones balcánicas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.



Las autoridades estiman que las operaciones ilegales que realizan desde las cárceles les dejan a este tipo de organizaciones unos beneficios de alrededor de 120 millones de dólares anuales.

Este martes también se confirmó la fuga de Fabricio Colón Pico, capturado luego de que la fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar, denunció un presunto plan para atentar en su contra.



Salazar identificó a Colón Pico, conocido con el alias de 'Capitán Pico' y vinculado a una banda criminal llamada 'Los Lobos', como quien estaría detrás de un presunto plan para asesinarla.



Esa banda criminal es considerada la segunda más grande del país después de 'Los Choneros', pues se sospecha que tiene unos 8.000 integrantes y además ha participado en varios de los motines carcelarios que en 2022 dejaron más de 400 muertos en el país, reportó InsightCrime.

Capitán Pico Foto: Archivo Particular

Nacida como escisión de 'Los Choneros', 'Los Lobos' comenzaron a expandirse hasta llegar a Guayaquil, luego de que su área de acción se limitaba a las zonas montañosas y selváticas del sur de Ecuador.



Desde 2016, el grupo criminal y sus aliados proveen armas y seguridad para el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, el cual controla parte de las rutas de cocaína en Ecuador, según el medio ecuatoriano Código Vidrio.



Sin embargo, InsightCrime asegura que esta banda, junto a los 'Chone Killer' y 'Los Tiguerones', habría formado otra organización llamada Nueva Generación, la cual habría perpetrado varios ataques contra líderes y territorios controlados por 'Los Choneros'.



En Colombia, a 'Los Lobos' se les vincula con el Frente 48, una de las disidencias de las desmovilizadas Farc.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con reportes de agencias