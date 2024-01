‘Fito’ y ‘Capitán Pico’, los criminales fugados que amenazan la seguridad en Ecuador

La jornada de terror vivida en Ecuador esta semana con la toma de un canal de televisión y motines con rehenes en cárceles vino precedida de las fugas de José Adolfo Macías, 'Fito', el capo de 'Los Choneros', y de Fabricio Colón Pico, cabecilla de 'Los Lobos', las bandas criminales más numerosas del país y de las más violentas.



(Además: Ecuador: presidente Daniel Noboa propone subir el IVA en medio del conflicto con bandas).



La última imagen pública que se tiene de 'Fito' es con una abundante melena y una barba copiosa y desaliñada con la que busca asemejarse a un león, con el que se identifica él y, por ende, el resto de ‘Los Choneros’, una banda dedicada, según las autoridades, a transportar la cocaína que se produce en Colombia y llevarla a manos de los carteles de droga mexicanos.

Según las mismas autoridades, ‘Los Choneros’, que nacieron en la ciudad costera de Manta en los años 90, actualmente cuentan con unos 8.000 miembros y se dedican al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas, entre otros delitos, si bien ellos niegan estar detrás de los episodios violentos de esta semana.



Esta es la segunda vez que ‘Fito’ burla el sistema penitenciario de Ecuador, pues lo hizo también en 2013, cuando se fugó de la cárcel de la Roca, en Guayaquil, después de haber sido condenado en 2011 a 34 años de cárcel por delitos como narcotráfico, asesinato y crimen organizado.



(Puede leer: Presidente de Ecuador: presos colombianos 'debemos dejarlos en la frontera').



Esa vez acompañaba a José Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, el entonces capo de ‘Los Choneros’, pero ambos fueron recapturados meses después, y desde entonces el poder de ‘Fito’ dentro de la banda fue aumentando a medida que otros cabecillas eran asesinados, como el propio ‘Rasquiña’ en 2020 o Junior Roldán, 'JR', asesinado el año pasado en Colombia.



Poco más se conoce sobre el líder de 'Los Choneros' que su pasado humilde y como taxista, además de su capacidad para romper la ley que lo llevan a ser catalogado por el gobierno como un "delincuente con características sumamente peligrosas".



(Lea también: Indagan si 'Fito', capo que desató caos en Ecuador, ingresó a Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, mientras es trasladado al complejo de máxima seguridad La Roca. Foto: Fuerzas Armadas Ecuatorianas / AFP

Las alarmas sobre su paradero desconocido saltaron el domingo, cuando uniformados en un operativo notaron su ausencia. El gobierno cree que pudo escapar “horas antes” de la intervención policial en la cárcel Regional de Guayaquil, donde era el mandamás.



'Fito' ejercía "un control interno importante del centro penitenciario", señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reporte de 2022 realizado tras un encuentro con el capo.



(Le recomendamos: ¿Cómo llegó Ecuador a estar en jaque por cuenta de las bandas criminales?).



Muestra de la cómoda vida que llevaba en la cárcel -donde se graduó de abogado, con el fin de buscar vías legales para ser absuelto de los procesos en su contra- es que podía celebrar su cumpleaños el 30 de septiembre con fuegos artificiales, mientras que su celda era un pequeño apartamento, con televisión, módem de internet y pinturas que decoraban las paredes.



Así se reveló durante uno de las intervenciones realizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas a la Cárcel Regional de Guayaquil y a otras prisiones donde requisaron grandes arsenales de armas en poder de estas bandas, especialmente en la vecina Penitenciaría del Litoral.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas por el traslado de Alias Fito. Foto: AFP

Incluso llegó a grabar en un patio un videoclip de un 'narcocorrido' en su honor, titulado 'El corrido del león', que interpretan Mariachi Bravo y Queen Michelle (hija de 'Fito'). La pieza musical glorifica la figura del jefe de 'Los Choneros' al más puro estilo del 'narco' mexicano, al presentarlo como un hombre bueno y honesto, que "no es como malinforman".



En su letra narra que 'Fito' ha sufrido la pérdida de un hermano, el secuestro de su hija y un atentado contra otro hijo, pero "él es el patrón de los patrones", "el líder de 'Los Choneros'", que junto con su hermano "cuida a su familia como león".



(Puede leer: Ecuador exigirá acta de antecedentes penales a extranjeros en la frontera con Colombia).



Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en octubre pasado, las primeras sospechas se centraron sobre él, ya que el político y varios periodistas había denunciado amenazas de muerte aparentemente procedentes de 'Fito', pero las investigaciones parecen ir por líneas distintas.

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Foto: EFE

La justicia no ha condenado a Fito por ese delito, pero el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad, en una espectacular operación de la fuerza pública que desató protestas de reclusos.



'Fito' regresó poco tiempo después a su feudo de la cárcel Regional de Guayaquil mediante recursos jurídicos.



(Puede leer: Noboa ratifica dureza ante 'terroristas' tras petición de líder criminal de entregarse).

Un ascenso que dividió

En el mundo de Fito se aplica el dicho: a rey muerto, rey puesto. Su ascenso hasta lo más alto de la banda, integrada por unas 8.000 personas, se dio por las sucesivas muertes de sus antecesores.



Asumió el mando de la organización en 2020. Su escalada a la cúpula criminal, sin embargo, estuvo acompañada de la fragmentación de la banda, que hasta la muerte de Rasquiña había cohesionado a buena parte de organizaciones menores.



De acuerdo con Insight Crime, los últimos cambios en el mando de 'Los Choneros' "han motivado las luchas internas en el grupo y sus subgrupos". Bandas como Tiguerones y Chone Killers se apartaron y les declararon la guerra.

Activos, Choneros, aquí somos leones. Con el tío Fito, como se supone, controlando el barrio. Aquí somos patrones FACEBOOK

TWITTER

El centro de estudios señala que 'Los Choneros' "han perdido poder de manera progresiva frente a una alianza encabezada por los Lobos", cuyo jefe en Quito también se fugó el martes de una prisión en Riobamba.



(Además: Costa Rica, Panamá y República Dominicana expresan apoyo a Ecuador por ola de violencia).



'Los Choneros' primero estuvieron dedicados al crimen tradicional con asaltos en alta mar, lograron nexos con narcotraficantes colombianos y luego mexicanos. Actualmente tienen vínculos con los carteles de Sinaloa, el Clan del Golfo (mayor exportador de cocaína del mundo) y organizaciones balcánicas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.



En redes sociales, 'Los Choneros' se presentan como bienhechores al estilo de Robin Hood y producen sus propios videoclips que ensalzan el narcotráfico. Amenazan a periodistas y lanzan advertencias a otras bandas con ritmos urbanos.



"Activos, Choneros, aquí somos leones. Con el tío Fito, como se supone, controlando el barrio. Aquí somos patrones", dicen en una de sus tantas canciones.

Facebook Twitter Linkedin

Policía de Ecuador. Foto: EFE/ Carlos Durán Araújo

Con su nueva fuga, 'Fito' desafió a la 'mano dura' que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quería imponer en las cárceles para aislar a los líderes de las bandas criminales que se disputan el control del narcotráfico y de otras actividades ilícitas en prisiones de máxima seguridad o incluso en cárceles barcaza en alta mar, como prometía durante la campaña electoral.



En una entrevista brindada este miércoles a Radio Canela, Noboa aseguró que 'Fito' entraba y salía de la cárcel cuando quería, "como Pedro por su casa", y que, si no volvió esta vez, era por la intención de su administración de aislarlo en una cárcel de máxima seguridad.



(Además: ¿Qué pasa en Ecuador? Análisis de una crisis que nos trae recuerdos muy tristes).



Ahora nuevamente su fotografía con la leyenda "Se busca" da vueltas por Ecuador, que se desangra en medio de enfrentamientos desatados tras su fuga.

‘Capitán Pico’, el jefe de 'Los Lobos'

Fabricio Colón Pico, ‘Capitán Pico’, identificado como cabecilla de la banda criminal 'Los Lobos', y mencionado en un presunto plan para atentar contra la fiscal general de ese país, Diana Salazar, apareció esta semana en un video luego de fugarse el martes de una cárcel en la ciudad andina de Riobamba, donde fue recluido tras ser arrestado la semana pasada.



El arresto se dio en medio de una investigación por un supuesto secuestro ocurrido tiempo atrás, pero poco después de que Salazar lo mencionase en el presunto plan en su contra.



(Puede leer: 'Gracias a Dios por estar vivos': periodistas de canal de Ecuador narran su experiencia).



En el video, que circula en redes sociales, se presenta Colón Pico y señala la fecha del 11 de enero antes de apuntar que graba la pieza para que la vea Noboa y la ciudadanía, al aseverar que no tiene "nada que esconder".

Facebook Twitter Linkedin

Capitán Pico Foto: Archivo Particular

"Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego, señor presidente", señaló. El prófugo de la justicia aseguró que no tiene "nada que ver" en lo que se le acusa, y le pide "encarecidamente" a Noboa que se ponga "la mano en el pecho".



"Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio, señor presidente", finalizó quien, según Salazar, formaría parte de la banda 'Los Lobos", catalogada junto a otras bandas criminales por el Gobierno de Noboa como terrorista tras la declaración de un "conflicto armado interno" en Ecuador.



(Puede leer: Estados Unidos ofrece su apoyo a Ecuador para enfrentar la creciente ola de violencia).



Sin embargo, en una entrevista en la radio 'FM Mundo', el presidente ecuatoriano señaló que, si así lo desea, Colón Pico puede entregarse. "Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra", dijo Noboa al ser consultado por la petición del capo fugado.

Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere FACEBOOK

TWITTER

"Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo, que se entregue si quiere", añadió Noboa, quien señaló que Ecuador "ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las ponen las familias ecuatorianas, las pone el Gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales".



Nacida como escisión de 'Los Choneros', 'Los Lobos' comenzaron a expandirse hasta llegar a Guayaquil, luego de que su área de acción se limitaba a las zonas montañosas y selváticas del sur de Ecuador.



Desde 2016, el grupo criminal y sus aliados proveen armas y seguridad para el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, el cual controla parte de las rutas de cocaína en Ecuador, según el medio ecuatoriano Código Vidrio.



(Además: 'La política neoliberal ha construido la barbarie': presidente Petro sobre Ecuador).

Fabricio Colón Pico, prófugo de la justicia, envió un mensaje al presidente, Daniel Noboa. "Hago este video para que el presidente lo vea (...) yo me quiero entregar, presidente. Yo me fugué porque dijeron que me iban a matar" dijo Colón Pico, desde la clandestinidad. 'El Capitán… pic.twitter.com/FaTa94UWrf — BN (@BNPeriodismo) January 11, 2024

Sin embargo, InsightCrime asegura que esta banda, junto a los 'Chone Killer' y 'Los Tiguerones', habría formado otra organización llamada Nueva Generación, la cual habría perpetrado varios ataques contra líderes y territorios controlados por 'Los Choneros'.



En Colombia, a 'Los Lobos' se les vincula con el Frente 48, una de las disidencias de las desmovilizadas Farc.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL*Con información de AFP y EFE