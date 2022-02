Ecuador lucha denodadamente por no convertirse en un narco-Estado y en este momento se encuentra en una fase crítica que el propio gobierno del presidente Guillermo Lasso ha reconocido:



“El narcotráfico ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana, penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años (...) se instala el micronarcotráfico y se instala también todo lo que deviene del tráfico de drogas, que son las pandillas, las bandas, la división de territorios”, dijo en una entrevista, para culpar del fenómeno a la supuesta inacción del entonces presidente Rafael Correa, su gran rival político.



Ya desde noviembre había advertido que Ecuador se encontraba “bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad del país y quitarnos la libertad en las calles y ciudades”.



Acababan de suceder dos sangrientos motines carcelarios que dejaron alrededor de 200 muertos, y se daba por descontado que ese era apenas el principio de que esa brutal violencia se trasladaría a las calles.



Y así ha sido: “Cuerpos inertes colgados en los puentes y maletas con restos humanos desmembrados; balaceras e incursiones armadas en barrios con altas desigualdades sociales y en centros penitenciarios; el uso de mecanismos extremos, el acceso fácil de armas y otros aspectos de riesgo son acontecimientos por ahora cotidianos que antes se veían lejanos de la realidad nacional”, explicó a EL TIEMPO el general en retiro Patricio Carrillo, excomandante de la Policía Nacional de este país, quien cree que la geopolítica de las drogas ya se instaló en el Ecuador.



Carrillo se refiere a la macabra escena de dos cuerpos que esta semana amanecieron colgados de un puente peatonal de la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas, al mejor estilo de las disputas entre mafiosos en México. A las pocas horas, una mochila que contenía la cabeza de un hombre fue lanzada a la calle, en la zona portuaria de Machala, al sur del país. Los sicarios entran a centros médicos, restaurantes o domicilio para asesinar a sus objetivos a plena luz del día, o en grupos disparan a mansalva a ciudadanos reunidos en sectores populares.



La disputa por territorios estratégicos para el tráfico y el microtráfico provocan enfrentamientos entre las bandas, dominadas por carteles mexicanos y colombianos, que también trabajan desde las cárceles, según los análisis policiales que dan cuenta de que la tasa de homicidios general se ha incrementado de 6,8, en el 2020, a 14,2 por cada 100.000 habitantes, gran parte responsabilidad de la violencia de los narcos.

El 30 de septiembre de 2021, soldados hacen guardia frente a la prisión Guayas. Foto: AFP

Pero hay más: Estados Unidos, a través de su embajador en Ecuador, Michael Fitzpatrick, alertó sobre la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden y en la Función Judicial, y levantó una polvareda al informar sobre el retiro de visas a “narcogenerales”, abogados y jueces. Una constatación de que el narcotráfico ha logrado permear, más allá de lo que se pensaba, la institucionalidad.



Arturo Torres, analista y periodista que investiga el fenómeno de la violencia, considera que “hay síntomas preocupantes de una dinámica criminal y violenta que está encaminando a Ecuador a lo que es México o Brasil”.



Sin embargo, matizó que Ecuador no está aún controlado por el narcotráfico ni las organizaciones criminales y lo que se vive en el momento es una mutación acelerada del negocio debido a que durante la pandemia quedó mucha droga represada por la restricción del tránsito internacional.



“Hay más envíos de droga desde Ecuador, que se ha convertido en un centro de distribución, pero, además, un lugar donde los carteles, incluidos europeos y libaneses, hacen grandes negocios que contaminan otras áreas productivas como la inmobiliaria o la minería y han incentivado el microtráfico que les genera grandes recursos. Es un fenómeno que a través de la cooperación internacional hay que analizarlo y estudiarlo para adoptar medidas urgentes”, resaltó en diálogo con este diario.



Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el 74 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene del Pacífico Oriental, siendo la costa de Ecuador un punto de partida clave. La producción de drogas colombiana y peruana es trasladada desde este país hacia EE. UU., Asia y Europa por vía marítima o pequeñas avionetas.

Vista de la cárcel del el Turi, en la ciudad de Cuenca (Ecuador). Más de 50 reclusos murieron en una serie de amotinamientos ocurridos en tres prisiones de varias ciudades de Ecuador. Foto: Robert Puglla /EFE

Durante el 2021 fueron incautadas más de 200 toneladas de drogas entre cocaína, base de coca y marihuana. En enero del 2022 ya se ha detenido el tráfico de 20 toneladas. Estas acciones, según el Gobierno, son las que han provocado represalias violentas de parte de los carteles. Por ejemplo, la semana que termina se incautaron siete toneladas destinadas a Bélgica. Este cargamento estaría relacionado con el hallazgo de los dos cadáveres colgados en el puente peatonal, según la Policía.

‘Todo está infectado’

Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica, reconoce que “todo está infectado” y “no hay sector que se salve” porque esa la tarea de los narcocriminales, infiltrar las instituciones, lo público y lo privado. Enfatiza que el “Estado ecuatoriano no es un Estado criminal, y, al contrario, tiene normas que respetar, hace lo posible, no lo deseable, para controlar una guerra no convencional que se enfrenta sin experiencia y sin recursos y para la que el Ecuador necesita toda la ayuda internacional”.



Analistas coinciden en que si bien Ecuador fue por años lugar de tránsito de la cocaína que se produce en Colombia y Perú y se vende en EE. UU. y Europa, ahora se ha convertido en territorio de lavado de activos y disputas de rutas y bodegas de droga, lo que ha hecho que el dinero sucio ingrese a cántaros a una economía subterránea de difícil rastreo por parte de las autoridades.



En ese sentido, el general (r) Carrillo explica que desagregando la información, “hay una alta concentración de narcotráfico en las fronteras, los puertos, las rutas de los mercados ilegales y los centros para privados de libertad. Las fronteras, al norte con Colombia y al sur con Perú, son permeables, cohabitan y toleran conflictos asociados a conductas informales e ilegales que producen una economía subterránea y criminal de alta rentabilidad como el narcotráfico, contrabando, trata de personas y armas, entre otros”.



En estas zonas, los problemas de seguridad persisten durante mucho tiempo, pero entre los años 2019, 2020, 2021 y lo que transcurre del 2022 la situación no solamente crece, sino que “migra hacia las cárceles y encuentra un sistema debilitado y de baja adaptación para recibir criminales de alta peligrosidad, sin un modelo institucional y carente de recursos”, añade el oficial en retiro.



Pero más allá de control policial del fenómeno, hay un tema más de fondo que preocupa y que tocó el embajador Fitzpatrick con su mensaje de alerta de diciembre pasado: “A pesar de los éxitos del Estado ecuatoriano en contra de los carteles, es obvio que hay grupos dentro y fuera del país que quisieran debilitar la democracia y el Estado de derecho, corromper a los sectores privado y público”.



¿Está el Ecuador, un país con una institucionalidad frágil e inestable y con pocos recursos, en capacidad de enfrentar en solitario el desafío de la filtración del narcotráfico en su vida social, política y económica? Esa es la gran preocupación de los expertos.



ANA LUCÍA ROMÁN

Especial para EL TIEMPO

QUITO

