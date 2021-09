Tras motín, Ecuador declara estado de excepción para cárceles

Una macabra escena se volvió a repetir en la cárcel de Guayaquil, la más poblada del Ecuador. Más de 100 presos fueron asesinados y al menos 52 resultaron heridos la noche del martes en un motín, una situación que obligó al gobierno del presidente Guillermo Lasso a declarar ayer el estado de excepción para el sistema carcelario, en crisis por la sobrepoblación.



(Le puede interesar: Motín carcelario en Ecuador deja 'más de 100' reclusos muertos)

Detonaciones de armas de fuego y explosiones de granadas encendieron las alarmas de un enfrentamiento armado entre detenidos, supuestos miembros de bandas delictivas relacionadas con carteles de narcotráfico, que se disputan el control de los centros carcelarios.



Según la primera cifra entregada por la policía el martes, al menos 35 reos habían sido asesinados, seis de ellos decapitados, y 48 resultaron heridos. Sin embargo, tras el ingreso de las autoridades a las instalaciones penitenciarias,ayer se encontraron los cuerpos de otros 80 privados de la libertad en dos pabellones, por lo que extraoficialmente se señaló que la cifra podría llegar a 110 fallecidos. También se sumaron cuatro lesionados más.



“Acabo de decretar el estado de excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional”, indicó en Twitter Lasso, quien se desplazó a la ciudad costera de Guayaquil para presidir el comité de seguridad y coordinar las acciones que controlen la emergencia, “garantizando los derechos humanos de todos los involucrados”.

Facebook Twitter Linkedin

El motín fue registrado este martes en el Centro de Privación de Libertad Número 1 de la ciudad costera de Guayaquil. Foto: Marcos Pin / EFE

En el decreto, el mandatario dispone la presencia de las fuerzas de seguridad pública para reforzar la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad e “intervenir de manera urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente”, en caso de nuevos enfrentamientos.



(En otras noticias: Una cárcel de Ecuador fue atacada con drones)



El gobierno de Lasso, quien asumió en mayo, ya había declarado en “emergencia” al aparato penitenciario para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.

De acuerdo con el órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI), la policía y la fiscalía continuaban anoche “levantando información” en la prisión, que permanecía acordonada por militares.



La presencia de soldados en los exteriores de la prisión Guayas 1, que es parte de un gran complejo penitenciario en Guayaquil, fue reforzada a raíz de la reyerta con armas de fuego. Policías a caballo también resguardaban los exteriores, donde decenas de personas buscaban información sobre el estado de sus familiares encarcelados. “Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo”, manifestó una mujer que no reveló su identidad.



Las cárceles de Ecuador se han convertido en cruento escenario de al menos 300 muertes, en lo que va del año. En febrero murieron 79 reos en enfrentamientos paralelos registrados en tres cárceles del país. “Las organizaciones delictivas han ido posesionándose y organizándose con el fin de encontrar un liderazgo delictivo en los centros de privación de libertad”, dijo el exdirector de Rehabilitación Edmundo Moncayo.



ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO

Más noticias