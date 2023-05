El espectro de la ingobernabilidad vuelve a amenazar a Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso disolvió este miércoles el Congreso, dominado por la izquierda opositora, que se disponía a destituirlo por presunta corrupción.



Este hecho "marca un escenario de mayor y profunda inestabilidad política", le dijo a la AFP la politóloga Paulina Recalde tras el decreto firmado por Lasso para aplicar esa facultad constitucional, que derivará en elecciones generales anticipadas para completar el período 2021-2025. Es decir, quienes sean electos en este proceso electoral cumplirán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025.

Antes de que se diera la votación sobre su remoción en un juicio político que inició este martes, el gobernante -acusado de supuesto peculado en contratos para el transporte de petróleo- disolvió la unicameral Asamblea Nacional por la causal de "grave crisis política y conmoción interna".



Lasso, de 67 años, puso también así en juego su permanencia en el cargo, al que llegó en mayo de 2021 con una credibilidad de 70 por ciento que dos años después se ubica en 10 por ciento, de acuerdo a la encuestadora privada Perfiles de Opinión, dirigida por Recalde.



Lasso anunció la llamada "muerte cruzada", contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por "grave conmoción interna y política", después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado, que él considera "infundada".



¿Pero qué viene ahora tras la suscripción del decreto de "muerte cruzada"?



La fecha máxima para convocar a elecciones generales anticipadas en Ecuador es el 24 de mayo próximo, informó este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE), pocas horas después de la decisión del jefe de Estado. Es decir, la fecha de las nuevas elecciones se deberá conocer antes del 24 de mayo.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo en rueda de prensa que tienen siete días para convocar a elecciones, y debido a que el tiempo empieza a correr desde este jueves, "el 24 de mayo es la fecha límite", aunque podrían hacerlo antes.



Atamaint indicó que se trata de un "desafío" para realizar el proceso de votación dentro de los próximos 90 días, y anotó que en las próximas horas organizarán un calendario electoral, coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral (órgano de justicia electoral), que debe ser aprobado por el pleno del CNE.



Las áreas técnicas están en la "dura tarea, pero no imposible", de levantar el plan operativo matriz de riesgos y contingencias, directrices y presupuesto para las elecciones presidenciales y legislativas 2023, señaló. "Quienes resulten electos a este proceso electoral, serán elegidos para completar el periodo, es decir, ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025", aclaró.

Policías vigilan los alrededores del Palacio de Carondelet, hoy, en Quito (Ecuador). Foto: EFE

Además, informó de que el área jurídica trabaja en la elaboración de un reglamento específico para este proceso electoral extraordinario, con la finalidad de cumplir con todos los hitos que determina el Código de la Democracia y así garantizar los derechos de participación política a todos los actores.



En este contexto, el CNE ratificó su compromiso de llevar adelante "un proceso electoral eficiente y transparente", el mismo que requiere que todos los actores involucrados aúnen esfuerzos "para dar mayor tranquilidad al país".



"La función Electoral está lista, y por ello es necesario contar de forma inmediata" con un presupuesto aprobado, "que será planificado con criterios de absoluta austeridad, sin poner en riesgo la calidad del proceso electoral", subrayó.



La presidenta del CNE Formuló un llamamiento a los actores políticos e institucionales para llevar este proceso electoral inédito con madurez y responsabilidad. Atamaint dijo que aún se analiza la posibilidad de juntar a las elecciones presidenciales y legislativas adelantadas otros procesos pendientes sobre consultas ciudadanas nacionales y locales.



¿Lasso puede presentarse a elecciones?

La presidenta del CNE señaló que, de momento, el jefe de Estado no tiene impedimento legal para postular a la reelección.



Y al ser consultado sobre esa posibilidad, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón apuntó: "El presidente de República informará, en el debido momento, cuál es su decisión legítima y legal de participar, o no, en las elecciones".



Lasso, quien logró la presidencia en su tercer intento al vencer al correísmo, puede ser nuevamente candidato, al permitir la Constitución la reelección por una sola vez.



Según la politóloga Paulina Recalde, Lasso carece de respaldo popular porque "9 de cada 10 ecuatorianos no le cree" y está bajo la acusación de corrupción.



Correa, quien triunfó en los comicios de 2007, 2009 y 2013, quedó impedido de ser candidato con la modificación de la Carta Magna por parte de su exaliado y expresidente Lenín Moreno (2017-2021), que eliminó la reelección indefinida promovida por su antecesor.



Además, sobre el exmandatario, exiliado en Bélgica desde que dejó el poder, pesa una orden de prisión dictada por la justicia ecuatoriana, que en 2020 lo condenó a ocho años de cárcel por cohecho, delito que no prescribe en Ecuador.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO