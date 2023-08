El correísmo, la fuerza izquierdista del expresidente Rafael Correa y cuya aspirante presidencial es favorita para las elecciones, objetó la candidatura del reemplazo del presidenciable asesinado hace una semana, informó este miércoles el partido de centro Construye.

El partido socialista Revolución Ciudadana alega que el sustituto de Fernando Villavicencio, el periodista Christian Zurita, pertenece al centroderechista Renovación Total (Reto), por lo que estaría incurriendo en doble militancia e infringiendo las normas electorales.



Debido a eso Zurita no podría competir por la presidencia en la primera vuelta del domingo.

El " correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura", señaló en X (antes Twitter) Construye, el partido de centro al que pertenecía Villavicencio, segundo en la intención de voto antes de su muerte, por debajo de la correísta Luisa González, según la firma Cedatos.



Según ese partido, el registro de Zurita con Reto existe pero se habría realizado sin su conocimiento, por lo que pidió ante la autoridad electoral su "nulidad".



También periodista y amigo de Zurita, Villavicencio fue asesinado a tiros por un sicario colombiano el miércoles pasado al salir de un mitin en Quito.



Antes del crimen, acusó al detenido líder de la banda criminal "Los Choneros" de haberlo amenazado de muerte.



Cuando era miembro de la Asamblea Nacional disuelta en mayo por el mandatario Guillermo Lasso, medida que dio paso a las elecciones anticipadas, también presentó una denuncia ante la fiscalía contra un grupo de parlamentarios, entre ellos correístas, que aparentemente estaban involucrados en un plan para asesinarlo.



"Ya que Christian Zurita cumple con todos los requisitos y no pesa sobre él inhabilidad alguna, estamos seguros de que su candidatura será inscrita en las próximas horas", expresó Construye en un comunicado.



Añadió que "la reacción vil y desesperada del correismo en todos los días posteriores al asesinato (de) Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias".



El CNE no había calificado aún la candidatura de Zurita presentada el domingo y la objeción deberá ser resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral.



Debido a que no estaba habilitado como presidenciable, Zurita no pudo participar en el debate oficial del domingo por la noche, en el que intervinieron los otros siete aspirantes al ser obligatorio.



Villavicencio, un acérrimo opositor al correísmo, era un periodista de investigación cuyo trabajos llevaron a Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, a ser condenado en ausencia a ocho años de prisión por corrupción.

