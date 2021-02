Ecuador propondrá reapertura de fronteras con Perú y Colombia

Ecuador presentará "en los próximos días" a consideración de Perú y Colombia una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras, cerradas desde marzo de 2020 a raíz de la pandemia de la covid-19, informó este martes el Ministerio de Defensa.



(Además: Perú moviliza militares a frontera con Ecuador para bloquear migrantes)

"La Cancillería ecuatoriana continúa con los diálogos con los países vecinos para avanzar con una propuesta conjunta y coordinada ante una posible reapertura de fronteras de manera paulatina, ordenada y gradual cuando la situación sanitaria así lo permita", dice la nota de prensa.



"Para ello -agrega- presentará en los próximos días una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras, que será puesta en consideración de Colombia y Perú".



(Le puede interesar: Variantes de covid-19 en 14 países del continente Americano)



El documento ha sido difundido a raíz de las críticas internacionales por el reciente desplazamiento de fuerzas militares por Perú y Ecuador a su frontera común, con el fin de luchar contra un incesante flujo de migrantes que, por el cierre de terminales hace once meses, recurren a pasos ilegales o trochas para saltar de país en país.



Se trata en su mayoría de venezolanos que se adentran en Ecuador desde Colombia para llegar a destinos como Perú y Chile, aunque también existen los que abandonan el país por falta de empleo.

La migración venezolana afecta a las fronteras de los países de la región. Foto:

El ministerio destaca que se han llevado a cabo acciones ante organismos internacionales, no gubernamentales y potenciales donantes para lograr soluciones que permitan enfrentar esta situación en el corto y mediano plazo.



Y anota que, al ser la migración un tema internacional, se establecieron las mesas de diálogo con Colombia, Perú y ONG vinculadas con la temática, a fin de organizar un corredor humanitario que favorezca a los migrantes seguir con su itinerario obedeciendo a los cupos y regulaciones de carácter internacional que existen para la ayuda humanitaria.



(Lea aquí: Silencio de López Obrador sobre su salud genera preocupación en México)



Con estos antecedentes, el Ministerio defiende que no se puede hablar de se hayan "militarizado fronteras", una terminología que significaría que "las Fuerzas Armadas de los países están sometiendo e imponiendo a la población a costumbres y disposiciones exclusivamente de orden militar, lo cual es un error".



El cierre de fronteras por la pandemia del covid-19 no ha impedido en el último tiempo un creciente movimiento migratorio de venezolanos por la región, lo que algunos han atribuido quizás a las pasadas elecciones en Venezuela.



EFE

En otras noticias

- Acusan a Trump de 'traición sin precedentes' antes de su juicio



- Greta Thunberg, Navalni y la OMS, nominados al Premio Nobel de la Paz



- Alerta en China por distribución de vacunas falsas contra el covid-19