Noboa cumple 100 días como presidente de Ecuador, ¿cómo le va combatiendo al crimen?

A 100 días de que el presidente Daniel Noboa asumió la presidencia del Ecuador, el balance de su gestión gana peso en lo positivo por la lucha contra la inseguridad, aunque los cuestionamientos y las críticas también forman parte de la evaluación gubernamental.



El mandatario más joven (36 años) que ha tenido este país sudamericano con 17.7 millones de habitantes ejerce un gobierno de transición por 18 meses y gobernará hasta mayo del 2025. Noboa ganó la presidencia con el 52 por ciento de votos, luego de que su antecesor, Guillermo Lasso, debido a la falta de gobernabilidad decretó la muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas.

Respaldado por un incipiente partido político, sin mayor visibilidad y trayectoria pública, con poca elocuencia y con la mayor identificación de ser el hijo del magnate bananero e industrial, Álvaro Noboa, el actual mandatario asumió el poder el pasado 23 de noviembre, prometiendo reducir la violencia y hacer “el progreso” una costumbre en el país.



Y son, sin duda, sus decisiones para enfrentar la grave crisis de violencia, registrada a inicios de año y que ubicó al país como el más violento de la región con una tasa 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que catapultó su aprobación al 81 por ciento, con un 76 por ciento de credibilidad, según la firma Cedatos.



Noboa está gobernando “como hombre de Estado” reconoció públicamente el expresidente, Osvaldo Hurtado. A esa voz, se suman muchos análisis que califican sus decisiones como acertadas, principalmente en su lucha contra la narcoviolencia.



“La novedad que ha significado Daniel Noboa, la expectativa que ha generado y la priorización de la lucha contra la inseguridad, han sido muy bien recibidos por la población que ahora le respalda”, considera el analista, Juan Rivadeneira. Resaltó como un “acto valiente” la declaratoria de “conflicto armado interno” con el que el pasado 9 de enero, militarizó las cárceles y las ciudades tomadas por los grupos de delincuencia organizada.



La consultora política Tatiana Larrea analiza para EL TIEMPO que Noboa “hace una campaña estratégicamente eficiente que le permite posicionarse como el anti-bronca” y como presidente mantiene bastante el estilo que tuvo como candidato: no confronta, no se expone demasiado, no cae en disputas, no se ubica en ningún polo y hasta logra acuerdos como el Legislativo en que están “unidas” fuerzas opuestas como el correísmo y el Partido Socialcristiano.

Un vehículo con soldados del ejército ecuatoriano patrulla cerca al Centro de Privación de Libertad Zonal No. 8 hoy, en Guayaquil. Foto: EFE

¿Qué dicen las encuestas?

A criterio de Larrea, en sus primeros meses, Noboa ha dado golpes de efecto importantes en lo que respecta al problema más urgente y grave: la violencia impuesta por el crimen organizado y la gran tarea que le espera es recuperar la economía del país.



Álvaro Marchante, gerente de la encuestadora Comunicaliza, identifica dos momentos en la subida de popularidad: el ascenso al poder en que fue de 54 a 70 por ciento y el decreto del estado de guerra interna, que lo llevó al 80 por ciento.



Desde la fecha, Ecuador vive bajo Estado de excepción y toque de queda, pero los resultados ya son evidentes. Las muertes violentas han bajado a menos de 9 con una reducción porcentual del 41 por ciento, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. Lo ha logrado de la mano de acuerdos y cooperación con Estados Unidos, país al que se lo ve como el principal aliado de su gestión.



Justamente el apetitoso apoyo con recursos, capacitación, entrenamiento y tecnología ofrecido por el gobierno de Biden, provocó el mayor error de Noboa al anunciar la entrega a Estados Unidos de armamento ruso como chatarra, que sería triangulado a Ucrania. Rusia reaccionó con duras medidas sobre las exportaciones de productos ecuatorianos como flores y banano, con una afectación de 189 millones de dólares. La rectificación gubernamental alivió las tensiones.

Oficiales custodian a un grupo de detenidos en Yaguachi, Ecuador. Foto: Fuerzas Armadas de Ecuador/EFE

Merchante, destaca también que toda la institucionalidad del Estado presenta cifras positivas: las Fuerzas Armadas con aprobación de 95 por ciento, la Policía con 85, el Presidente en rangos de 80, el gobierno en 76 y la Asamblea, que llegó a tener un escaso 6 por ciento de aceptación al llegar a la muerte cruzada, se ubica con un 72 por ciento.



Los encuestados han dicho más, les gusta una Asamblea que trabaje con el Ejecutivo y ese es el otro logro: la gobernabilidad. El mandatario percibió desde su campaña a ese Ecuador harto de confrontaciones que quería un liderazgo sereno, de acción y de acuerdos ante problemas muy críticos. Y favoreció a su gobierno el acuerdo no reconocido en la Asamblea Nacional -y que hasta ahora ha funcionado- con la primera fuerza legislativa, la Revolución Ciudadana y el Partido Socialcristiano, en el otro extremo ideológico.



Esta alianza, ha permitido que Noboa salga triunfante en la Asamblea con la aprobación de cinco leyes, a un ritmo de una cada 20 días. La más polémica el incremento de 3 puntos porcentuales, del 12 al 15, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de contribución de las empresas con mayor utilidad en 2023, para financiar la “guerra interna” contra la narcoviolencia.



El país está “en su peor momento económico”, aseveró el mandatario a poco de su posesión. Y en lo social no es más prometedor, con la ola de violencia y una migración desgarradora que implicó 47 deportaciones diarias en 2023, solo desde Honduras, según la Subsecretaría de Migración.

Ante los cuestionamientos por el incremento del IVA, llamó a los ciudadanos a que “trabajen duro y verán cómo les alcanza para el plato fuerte y el postre”. La ironía provocó el rechazo de sectores sociales que describen al mandatario como el “heredero rico” alejado de la situación del país.



La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló que las declaraciones demuestran “su total desconocimiento de la realidad del país y son un insulto hacia el pueblo”. En su publicación la organización replicó que el salario mínimo de Ecuador, de 460 dólares, no es suficiente para cubrir la canasta básica 790 dólares. Pero su protesta se quedó en las redes sociales y los comunicados. Noboa ha logrado también alejar de su entorno las amenazas de levantamientos y protestas indígenas que desestabilizaron a otros gobiernos.



Otro tropiezo es la afirmación de régimen sobre, en 60 días, haber generado más de 50.000 empleos para jóvenes entre 18 y 29 años, pero la cifra contradice a las de la Seguridad Social, que contabilizan una caída de más de 100.000 empleos en el mismo periodo.



La consolidación de Noboa podría darse el próximo 21 de abril con los resultados de una consulta popular y referendo que ofreció como candidato e impulsó desde el sillón presidencial, cuyos temas trascendentes se refieren a la seguridad. Plantea la intervención de las Fuerzas Armadas cuando existan situaciones de riesgos para la seguridad nacional; el uso policial del armamento incautado a grupos delictivos, la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países y el incremento de penas para determinados delitos.



La propuesta de contratación laboral por horas y el arbitraje internacional en temas comerciales, son los puntos débiles. “En la Consulta Popular, Noboa desempolva los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas que estuvieron vigentes en el país hasta hace unos años atrás, con el aditivo que los constitucionalizaría para legalizar la sobreexplotación laboral”, señaló a EL TIEMPO el analista Francisco Escandón.



A esta altura, ya es un presidente candidato. Anunció que se presentará a las elecciones de 2025 “porque queda mucho por hacer”. Tendrá que encargar el poder a su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien los desacuerdos surgieron desde la campaña, y provocó que Noboa le dé funciones en Israel, para aportar en la búsqueda de la paz.



Hasta que eso pase, habrá consulta popular. Para el sociólogo Fernando Carrión, el presidente llega en “una situación de privilegio” a esa jornada electoral que decidirá desde la extradición, hasta el trabajo por horas, pasando por autorizar el respaldo de Fuerzas Armadas a la Policía sin necesidad de estado de excepción.

Poco a poco los ecuatorianos regresan a sus actividades cotidianas, aunque con temor del regreso de la violencia. Foto: AFP

¿Qué se le viene?

Un fuerte fenómeno de El Niño, un posible nuevo estiaje que podría reeditar los cortes de electricidad que le heredó el gobierno anterior y el impacto económico que se sentirá por el aumento al IVA que regirá desde el 1 de abril, entre otros.



Sectores económicos reclaman que no se ve una decisión de recorte del tamaño del Estado, mientras que la producción de petróleo va a la baja y la llegada de la inversión extranjera aún es una promesa.



En este panorama, el gobierno intentará reformas a la seguridad social que contemplan elevar la edad de jubilación, con una alianza legislativa de la que no existe garantía que perdure, más aún en el periodo electoral que se avecina. Pero con Noboa todo ha sido sorpresivo y su permanencia en el Palacio de Carondelet, para un nuevo periodo presidencial no se muestra nada esquivo.



ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO