Así está Ecuador una semana después de que el presidente declaró la guerra a los narcos

Las 36 cabinas de la noria-mirador 'La Perla', la primera de Ecuador y la más grande de Latinoamérica, dejaron de girar vacías, como ocurrió el fatídico 9 de enero y este martes, siete días después, empezaron a llenarse como muestra de que Guayaquil, y Ecuador en general, poco a poco despiertan de la pesadilla que se vivió hace una semana.

La escalada de violencia en el país, que dejó más de una decena de fallecidos, comenzó la semana pasada con disturbios en las cárceles y toma de rehenes (ahora liberados), cuando el Gobierno intentaba localizar a José Adolfo Macías 'Fito', fugado de la prisión, y líder de 'Los Choneros', banda criminal vinculada al cartel de Sinaloa y una de las más violentas del Ecuador.



El Gobierno pretendía trasladar a 'Fito' a una cárcel de máxima seguridad, como parte del llamado plan 'Fénix' de seguridad del Ejecutivo.



Pero la violencia tuvo su nivel más alto cuando el martes pasado un grupo de encapuchados armados tomó por asalto un canal de televisión, hecho que terminó con el arresto de trece personas.



Con más de 200 funcionarios de prisiones como rehenes en total, los motines carcelarios en al menos siete prisiones se mantuvieron activos hasta el sábado por la noche, cuando lograron ser liberados todos, salvo un guardia carcelario que falleció en un presunto tiroteo.



Durante esos motines se fugaron decenas de presos, entre ellos Fabricio Colón Pico, considerado uno de los cabecillas de la banda 'Los Lobos' y señalado de presuntamente planear un atentado contra la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar.

La Policía ecuatoriana ingresó al canal de televisión TC ocupado por hombres armados que sometieron al personal del medio durante una transmisión en vivo. Foto: EFE/ Policía Ecuador

Así, el joven presidente Noboa declaró el "conflicto armado interno" para hacerle frente a la oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado, pues además del secuestro y asesinato de policías, se vivieron alertas de explosiones y vehículos incendiados en las calles.



Noboa también catalogó a 22 bandas criminales como "terroristas" como parte de su plan para controlar las prisiones.

Una semana después, Ecuador parece haber logrado sofocar el incendio en forma de violencia y caos causado la semana pasada por las bandas del crimen organizado, pero sigue en estado de 'shock'.



Así lo aseguró en la conferencia 'El estallido armado en Ecuador, situación y perspectivas', organizado por el peruano Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), el experto en seguridad Fernando Carrión.



"Nunca habíamos tenido una cosa como esta, no sabemos si salir de la casa, ir a la oficina...", dijo. "Creo que la población nos iremos acostumbrando, iremos generando algunas estrategias para asumir este tipo de cosas: cambiar los senderos, utilizar otro transporte", entre otros, agregó.



Nunca habíamos tenido una cosa como esta, no sabemos si salir de la casa, ir a la oficina

TWITTER

Esta semana se ha vuelto paulatinamente a los sitios de trabajo y el fin de semana hubo gente en los parques, centros comerciales y restaurantes. Las calles de Quito, la capital, también han empezado a recuperar el tráfico. Los comercios han abierto sus puertas y los vendedores ambulantes de comida han vuelto a despachar en las esquinas a los apresurados transeúntes.



Este miércoles es, además, el último día de las clases virtuales dispuestas la semana pasada por el Ministerio de Educación para velar por la seguridad de alumnos y personal educativo.



Aunque la tensión vivida la semana pasada en Ecuador ha bajado de intensidad, en el país hay una tensa calma por el temor de que reaparezcan las acciones violentas, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles y mantienen operaciones en las cárceles.



Pero lo cierto es que la vida se paralizó a tal nivel que, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, "en promedio, a nivel nacional se dejaron de vender 317 millones de dólares diarios a causa de la inseguridad que se vivió la semana anterior".

La vida se paralizó a tal nivel que, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, en promedio, a nivel nacional se dejaron de vender 317 millones de dólares diarios. Foto: AFP

De esa cifra, según la Cámara, las pérdidas fueron de "alrededor de 135 millones de dólares diarios exclusivamente en Guayaquil".



"Se llegó a paralizar al país por el miedo y por la falta de oportunidad. Hemos caído bastante bajo", afirmó este miércoles al respecto la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, que ante un grupo de líderes políticos y empresariales en Davos, Suiza, trató de explicar el origen de la ola violenta que ya ha dejado 19 muertos.



En esa ciudad portuaria, la avenida Malecón Simón Bolívar, a la altura del edificio en el que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene una de sus residencias, los chefs y meseros de los restaurantes esperaban este martes ansiosos a los comensales que empiezan a regresar.



"Aquí venía mucha gente pero debido a los hechos del 9 de enero hasta ahora se está retomando la actividad", relató Eduardo, quien afuera de un local alentaba a tres extranjeros a que superaran el miedo de estar en la zona y se comieran "un rico encebollado".



Lo mismo hacía el guardia de seguridad del Museo Nacional del Cacao, donde "se busca rescatar la historia, cultura y tradición" de la denominada 'pepa de oro'.

Siendo Ecuador el líder mundial en la producción de cacao de excelencia, con un volumen de cerca de 200.000 toneladas al año producidas por unas 100.000 familias, el museo es un sitio obligado para visitar.



Aún así, el 10 de enero cerró sus puertas "debido a la situación de seguridad en el país" y ahora tiene "un cambio de horario por el mes de enero", ya que solo recibirá visitantes entre las 10:00 hora local y las 16:00.

Poco a poco los ecuatorianos regresan a sus actividades cotidianas, aunque con temor del regreso de la violencia. Foto: AFP

El balance de los operativos contra las bandas

En los primeros siete días de la declaración por parte del Gobierno de un "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, el balance de las autoridades habla de 1.753 personas detenidas, de las que 158 fueron arrestados por presunto terrorismo.



Entre el 9 y el 16 de enero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a cinco presuntos miembros de 22 bandas, ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.



Durante ese periodo, se incautaron además 645 armas de fuego, 664 armas blancas, cuarenta alimentadoras de armas, cerca de 15.000 balas y 488 explosivos.



Las fuerzas del orden de Ecuador han decomisado también más de 5,6 toneladas de drogas y más de 5.500 dólares en efectivo.



De acuerdo al balance del Ejecutivo, en estos siete días ha habido trece atentados a infraestructuras públicas y privadas y once a establecimientos policiales.

Hombre detenido como sospechoso de pertenecer a una banda criminal en Ecuador. Foto: AFP

Pero, guardias de las prisiones de Ecuador han manifestado su malestar y descontento por los seis días que le tomó al Gobierno liberar a alrededor de 200 compañeros que habían sido tomados como rehenes y denunciaron la falta de herramientas para enfrentar a los reclusos, que en ocasiones están fuertemente armados y les superan de largo en número.



"El Estado esperó mucho. Estamos dolidos y hasta cierto punto llenos de ira por el tratamiento que da el Estado", manifestó en rueda de prensa el agente de prisiones Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios (Asorsepen).



¿Qué pasará tras la ola de violencia actual?

El experto en seguridad Fernando Carrión asegura que actualmente hay un "repliegue" de los 22 grupos catalogados como "terroristas" porque "no les conviene la confrontación, y porque, además, no están en la lógica de reemplazar o cooptar al Estado. Lo que les interesa es que les dejen obtener los recursos económicos como lo han venido haciendo".



"Pero ese repliegue irá, poco a poco, consolidando otro espacio a partir del cual vayamos a tener un problema parecido al que hemos tenido esta semana", advirtió el analista.



A esto se suma lo que considera una "pérdida de soberanía" del Estado sobre su territorio" porque hay "muchos lugares" en Ecuador "que ya no son controlados por el Estado"; y por otro lado, el aumento de las extorsiones donde grupos criminales cobran a la gente por seguridad, da cuenta de una "sustitución del Estado en términos de la seguridad", alertó.



Y es que Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero se ha ido transformando en un nuevo bastión del tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado.



Las cárceles antes eran escuelas del delito, hoy son la oficina del delito

TWITTER

En los últimos cinco años, además, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 a 46 en 2023 y la guerra interna se instaló como ocurrió en Colombia en el siglo pasado, pero con un ingrediente adicional: las cárceles sin control, donde luchas entre agrupaciones dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021.



Convertidas en centros de operaciones de bandas criminales, refugios opulentos, teatros del horror y depósitos de cadáveres, dentro de las cárceles de Ecuador el narco gestó un infierno, cuyas lenguas de fuego se extendieron a las calles.

​

"Hay una relación muy estrecha entre la cárcel y la calle. Las cárceles antes eran escuelas del delito, hoy son la oficina del delito", dijo el experto Carrión, al vincular otros hechos de violencia -como coches incendiados y estallido de artefactos explosivos- con los disturbios en las cárceles.



Según afirmó este miércoles la canciller ecuatoriana en Davos, el país llegó "a un punto en el que el control lo está tomando la delincuencia, el crimen organizado".

​

​"Estos grupos organizados, violentos, amedrentando a la ciudadanía, han hecho que muchos negocios tengan que cerrar", aseguró la canciller, estimando que "en el 2022, 40.000 empresas tuvieron que cerrar" en parte por el crimen organizado.

Un vehículo con soldados del ejército ecuatoriano patrulla cerca al Centro de Privación de Libertad Zonal No. 8 hoy, en Guayaquil. Foto: EFE

En medio de ese panorama, el experto en seguridad Carrión proyecta que lo ocurrido la semana pasada en Ecuador, "producto del problema carcelario, principalmente, se convertirá en un problema cíclico".



"Ahora fue la cárcel, pronto creo que va a ser la política porque este año tenemos dos elecciones: una que se va a convocar en febrero, porque en febrero de 2025 elegimos nuevamente presidente y Asamblea Nacional; y una segunda elección", que se convocará posiblemente en abril para un referéndum sobre reformas en la Constitución.



Carrión recordó que 2023 fue el año electoral "más violento de la historia de Ecuador", pues para los comicios de febrero (locales y consulta popular) fueron asesinados cinco candidatos a alcaldías y dos meses después, se asesinó a un alcalde. En tanto que en las presidenciales fue acribillado el candidato Fernando Villavicencio.



"No veo por qué tiene que ser diferente en este año", vaticinó por lo que reforzó su teoría de que los "puntos fuertes", como los de la semana pasada, serán cíclicos.



Para Carrión, el apoyo internacional será importante, pero no suficiente, pues se requiere integración regional porque uno de los grandes problemas que tiene América Latina es la violencia.



En eso coincidió la canciller Sommerfeld, que afirmó este miércoles que a pesar de ser "problemas que están radicados en un país pequeño como es el Ecuador, no corresponde únicamente al Ecuador la responsabilidad".



Por eso, el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, afirmó este martes que los países miembros del organismo (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) tienen que asumir compromisos para luchar de manera conjunta contra el crimen organizado y la delincuencia.



La Comisión Europea también reafirmó su apoyo a Ecuador tras la escalada de violencia y advirtió que el carácter internacional de estas redes criminales obliga a Europa a estar alerta. Y el Gobierno de Colombia dijo que está trabajando en una "colaboración judicial" con el de Ecuador para repatriar a 1.500 presos en medio de la crisis de violencia.

Detenidos de un grupo armado por la toma temporal de un canal de televisión en Guayaquil. Foto: EFE

Por lo pronto, Ecuador aseguró que analiza todos los ofrecimientos de ayuda internacional y experiencias "exitosas" y "fallidas" para enfrentar a las bandas de narcotráfico que tienen en zozobra al país, según afirmó el sábado desde Guatemala el secretario de Comunicación ecuatoriano, Roberto Izurieta.



Para hacerle frente a la crisis, Noboa también tiene un plan de reforma del sistema carcelario. Su gobierno construirá dos prisiones de "súper máxima" seguridad con capacidad para más de 3.000 personas y planea instaurar buques cárceles en el mar, con el objetivo de aislar a los reclusos más violentos.



La justicia también comenzó a reforzarse, pues el Consejo de la Judicatura de Ecuador nombró a siete nuevos jueces especializados en lucha contra la corrupción y el crimen organizado, en el marco del "conflicto armado interno", con lo que llega a los veintitrés administradores de justicia especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen para hacerle frente a la crisis actual.



En el corto plazo, cientos de soldados y policías buscan a Fito, mientras desde el lunes pasado rige un estado de excepción por 60 días en todo el país, incluidas las penitenciarias, y un toque de queda de seis horas, desde las 23 horas.



El Ejército de Colombia también sospecha que Fito cruzó hacia el país, en donde están los mayores cultivos de coca del mundo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE y AFP