El asesinato el miércoles pasado del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio devolvió a la opinión pública la discusión sobre la grave crisis de seguridad que se vive en el país vecino.



Y es que Ecuador enfrenta desde hace meses una espiral de violencia que llevó a que el país cerrara el 2022 con una tasa de homicidios de 25,32 por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia, en una crisis que el Gobierno atribuye al crimen organizado y al narcotráfico.

EL TIEMPO conversó con Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito y experta en seguridad del Ecuador, sobre las razones que explican la crisis que se vive hoy en el país, el caso Fernando Villavicencio y las medidas a tomar para salir del caos actual.

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Foto: Cortesía

¿Cómo llegó Ecuador a una crisis de seguridad histórica como la que se vive hoy en día?



Hay varios elementos que influyeron. Ecuador tenía una tasa de homicidios bastante baja y de hecho estaba compitiendo con Chile en ser los países más seguros de la región. En 2017, la tasa era de 5,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero como vamos, probablemente cerraremos 2023 con una tasa de 40 o superior a 40 por cada 100.000 habitantes, colocándonos incluso sobre Venezuela. Es decir, Ecuador podría este año ser el país más violento de América Latina.



Creo que sí tuvo un primer impacto el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc porque, desde nuestra mirada en Ecuador, hubo un énfasis mucho más fuerte en el eje de defensa, de seguridad, pero no en un eje social. Lo que significa que la parte fronteriza que compartimos con Colombia no tuvo esa intervención social que se requería y la zona seguía concentrando espacios para germinar y desarrollar economías ilícitas.



(Le puede interesar: El legado de Fernando Villavicencio, el abanderado contra la corrupción en Ecuador).

Facebook Twitter Linkedin

Simpatizantes presentan sus respetos durante un acto organizado por el partido Movimiento Construye y amigos en el Centro de Exposiciones Quito. Foto: AFP

Luego, desde 2018 se tomaron en Ecuador algunas decisiones en temas de gobernanza en el sector seguridad que cortaron las capacidades institucionales dentro del Estado para poder abordar los temas de seguridad. Se elimina la Secretaría de inteligencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenía a su cargo el control de las cárceles, y otras instituciones. Hubo una desvinculación de funcionarios y esto también se tradujo en una reducción de la capacidad tecnológica. Vemos también una reducción de los presupuestos para los temas de seguridad y una policía que está totalmente desatendida.



Todo lo que acabo de narrar no ha permitido fortalecer la capacidad del Estado de poder hacer frente a esta situación: de tener anticipación estratégica, inteligencia, y mucho menos tener capacidad de investigación criminal. Entonces, mientras el Estado ha estado totalmente perdido, desorientado, sin recursos, la criminalidad ha estado muy bien organizada y ha estado reclutando actores en diferentes niveles para seguir ganando poder e influencia.

En sus análisis usted también menciona el impacto de la muerte de un importante narcotraficante. ¿Por qué?

Durante la pandemia, a finales de 2020, asesinan a alias Rasquiña, que era el líder de Los Choneros en ese momento. Y eso, a mi modo de ver, también marca un antes y un después en un contexto donde teníamos una creciente producción de cocaína en la región, donde no había capacidad de control por parte del Estado por los cambios institucionales que se generaron y, por otro lado, tenemos un asesinato que levanta una confrontación, un enfrentamiento entre las organizaciones criminales que buscaban retomar un liderazgo dentro de Los Choneros.



(Lea también: ¿Quién era David Castillo, el sicario colombiano abatido por escoltas de Villavicencio?).

#País #Manta | Cámaras de 📰🎙📹 seguridad captaron el momento en que alias "Rasquiña", líder de Los Choneros, fue atacado a quemarropa por un sujeto. La víctima se encontraba en un local de comidas ubicado en el Centro Comercial Mall del Pacífico. pic.twitter.com/PZErnHqkro — Visión TV (@vtv_ecuador) December 29, 2020

¿En qué zonas se siente el mayor impacto de esta crisis de seguridad?

El Ecuador se ha convertido en un objetivo donde la droga puede salir más fácilmente. Hemos visto cómo han fortalecido su presencia y su salida de la droga a través de provincias como Esmeraldas, por Manabí, y saliendo por Guayaquil, donde están principalmente los puertos que salen tanto a Estados Unidos como a los mercados europeos, y donde están contaminando las exportaciones formales.



Y estamos observando cómo justamente en esa ruta de lo que es Esmeraldas, Manabí, Guayaquil, están las zonas donde más concentrada está la violencia, donde hay una alta vulnerabilidad social y económica, y se han convertido en espacios y territorios controlados por la criminalidad.



(Además: Magnicidios en Ecuador y Haití: los tentáculos de los pistoleros colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Agustín Intriago, alcalde de Manta, también fue asesinado el pasado mes de julio. Foto: Redes sociales e Instagram de Agustín Intriago

¿Qué otras bandas del narcotráfico y delincuenciales, además de Los Choneros, son hoy las que están dominando la escena?



Son al menos tres las bandas que se han identificado a partir de la información de la policía. Las más fuertes y más importantes: Los Choneros, Los Lobos y los Tiguerones. Hace algunas semanas tanto delegados de los Choneros, como de los Tiguerones como de Los Lobos, hicieron ruedas de prensa al interior de las prisiones diciendo que iban a hacer una entrega de armas, que llamaban a la pacificación, que ya es hora de devolver la tranquilidad al país. No hay quien lidera al país y son las propias organizaciones quienes salen a hacer este tipo de llamados. Es totalmente inverosímil lo que estamos viendo.

¿En qué zonas operan esas bandas que menciona?



Los Tiguerones están principalmente presentes en Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro, pero también tienen presencia en Quito y en Pichincha. Los Lobos, que son junto con Los Choneros los que más se distribuyen a nivel nacional, están en La Sierra, parte de la Amazonía y partes también de la Costa, pero Los Choneros están totalmente en Costa y ciertas zonas de la Amazonía.



Y vemos en la Costa cómo se reparten, por ejemplo, con otras organizaciones de mediana influencia como Las águilas, Los Lagartos, Mafia 18, los Latin Kings, los Chone Killers y los R7.



(Puede leer: Caso Villavicencio: en llamadas de detenidos colombianos hay contactos con políticos).

El asesinato de Villavicencio es, entonces, solo una última gota de esa crisis…

Durante los últimos meses hemos tenido nueve actores políticos asesinados. No solamente es el caso de Fernando Villavicencio, Fernando Villavicencio es el último y el de mayor exposición ante la opinión pública tanto por su recorrido como asambleísta y ahora como candidato a la presidencia, pero no olvidemos que acaba de ser asesinado el alcalde de Manta. Antes de eso asesinaron al alcalde de Puerto López y a concejales justamente que coinciden en estas provincias donde hay alta criminalidad, alta violencia. Territorios que están siendo totalmente controlados por la delincuencia organizada.

Desde la secretaría de Seguridad y la administración local de Quito, ¿qué información tienen sobre lo que ocurrió el miércoles, día del asesinato de Villavicencio?



La noche del suceso nosotros lo conocimos a través del reporte que se hizo al Cuerpo de Bomberos de Quito, porque el gobierno local tiene una competencia complementaria en términos de seguridad, no es la competencia exclusiva de la seguridad.



Lo conocimos por ahí. Inmediatamente nos comunicamos con la policía, quien nos informó que se trataba efectivamente del candidato presidencial que había sido herido. Ahí conocimos que también había policías y simpatizantes del candidato heridos y que lo habían trasladado a la Clínica de la Mujer. Inmediatamente después nos comunicaron que había fallecido.



(Siga leyendo: 'Ecuador temía convertirse en Venezuela y ahora se parece a la Colombia de los 80').

Facebook Twitter Linkedin

El candidato presidencial salía de un mitin electoral en un colegio de Quito. Foto: Twitter de @EmergenciasEc

¿Qué mensaje cree usted que querían enviar con el ataque a Villavicencio?



En Quito, la violencia criminal ha crecido un 88 por ciento a comparación del año pasado. Existe un crecimiento gigantesco que viene de la mano del crecimiento a nivel nacional y los homicidios principalmente están relacionados con temas de delincuencia organizada.

Pero personalmente me llamó mucho la atención que el asesinato (de Villavicencio) se dé en Quito. Al ser un tema de un sicariato pudo haberse desarrollado en cualquier ciudad del país. Quito era el lugar menos seguro para que esto se desarrollara, porque aquí -sea como sea- existe mayor institucionalidad, existe mayor presencia policial al ser la capital, al tener mayor contingente policial, cámaras de vigilancia, etcétera.



Mi perspectiva específica es que esto es incluso un mensaje político. Al hacerlo en la capital de la República, al hacerlo donde se concentra el poder del sistema de justicia, donde se encuentra el centro del poder político, creo que es una forma de desafiar al Estado mandando un mensaje claro de que en el Ecuador son ellos quienes mandan y son ellos quienes deciden sobre la vida de la gente.

Es una forma de desafiar de desafiar al Estado mandando un mensaje claro de que en el Ecuador son ellos quienes mandan FACEBOOK

TWITTER

Se ha hablado de fallas en el esquema de seguridad de Villavicencio. ¿Qué saben al respecto?



En un análisis interno nuestro, revisamos la seguridad de él y nos quedan muchísimas dudas. Por un lado, él tenía seguridad por parte de la policía, pero esa seguridad realmente no tuvo ninguna actuación, falló porque no tomó las medidas mínimas que tenía que haber tomado. Villavicencio estaba andando en un carro que no era blindado, a pesar de que él ya había hecho público que había sido objeto de varias amenazas. Tampoco estaba con chaleco antibalas y al momento que sale lo hace de manera muy frontal y no hay ningún tipo de reacción ni de su seguridad privada ni de la Policía Nacional.



(Lea también: Cuáles son las principales bandas criminales que operan en Ecuador)

¿Y sobre los detenidos?

Quedan dudas también en cuanto al detenido, a la persona que podía revelar información sobre los hechos, una de las personas que participó de los disparos que en lugar de ser trasladado a una clínica para poder curarse y ser parte del proceso investigativo, es llevado a la unidad de flagrancia y muere por falta de atención médica.



Este hecho y los otros que hemos vivido lo que nos muestran es que todas los espacios de poder tienen un grado de contaminación, de infiltración de la delincuencia organizada, que no hay interés de identificar a los verdaderos responsables y que hay una total impunidad en cuanto a responsabilidad de este tipo de casos.

Facebook Twitter Linkedin

Hay seis personas capturadas tras el asesinato del candidato presidencial peruano Foto: Suministrada y EFE

Ya se empezó una colaboración con el FBI y con Colombia para esclarecer el homicidio. ¿Qué decir de esta colaboración?



Por un lado, me sorprende que en este caso específico se le dé ese enfoque tan privilegiado porque han asesinado a otros actores políticos donde no se convocó este nivel o esta cooperación internacional en temas de investigación criminal. Se entiende por ser un candidato presidencial, pero hemos visto un cúmulo de hechos de violencia que también ameritarían. Por otro lado, también lo que muestra esto es que no existen capacidades del Estado Ecuatoriano de hacer su propia investigación criminal y que tiene que recurrir a otros espacios para generar esfuerzos conjuntos que fortalezcan ese espacio de investigación.



Lo que se esperaría es que (la colaboración) nos permita conocer no solamente los autores materiales que ya han sido identificados, sino sobre todo que se llegue a una investigación que involucre realmente a todos los niveles de poder, que realmente haya un baño de verdad en el país.



(Le puede interesar: El video en que ‘Los Lobos’ desmienten haber asesinado a Fernando Villavicencio)

¿Qué impacto cree que tendrá este último suceso de cara a las elecciones que tendrán lugar esta semana?

Es muy probable que esta semana tengamos enfrentamientos entre militantes de organizaciones políticas porque además existe una creciente polarización, un creciente odio político y ese odio político y esa polarización dentro del contexto de alta criminalidad y violencia que vive el país es una bomba de tiempo para seguir generando este tipo de enfrentamientos y para seguir generando hechos de violencia.



Luego probablemente con los resultados también tengamos inconformidades de diferentes sectores y eso creo que va a ser bastante complicado si es que no se lo maneja adecuadamente. Lo crítico es que en el contexto actual el Estado no tenga la capacidad de garantizar que cualquier persona pueda expresarse y pueda participar en política sin tener el miedo de que le pase algo contra su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Candidatos presidenciales durante el debate presidencial 2023, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ CNE Ecuador

¿Cómo atender esta crisis de seguridad? ¿Por dónde empezar en la lucha contra el narcotráfico y las drogas?



Creo que el próximo presidente o presidenta del Ecuador la primera acción que tiene que llevar a cabo es declarar en emergencia el sector seguridad y el sector social. Es la única forma de reorientar los recursos y poder invertirlos de manera urgente en el sector social y en el sector seguridad. La declaratoria de emergencia lo que permite en el contexto legal ecuatoriano es movilizar de manera inmediata esos recursos. Eso es lo que va a permitir recuperar en tiempo récord los últimos años en que no han podido fortalecerse las capacidades básicas de la Policía.



(Siga leyendo: El día que le advirtieron a Fernando Villavicencio que podía terminar como Galán)

Hay que acabar con la complicidad, con la impunidad, con la mala actuación de miembros de la fuerza pública FACEBOOK

TWITTER

¿Será suficiente la declaratoria de emergencia?



Al mismo tiempo que eso sucede, hay que movilizar recursos para invertir en los sistemas tecnológicos especiales para el sistema de inteligencia, pero también para todo el eje de investigación criminal. Hay que hacer una deslocalización de estos sistemas. Así se deslocaliza también el trabajo humano. Es decir, está la tecnología pero también están los equipos procesando la información para que puedan coordinar con las unidades investigativas y poder actuar de manera inmediata identificando las estructuras y las conexiones de estos grupos.



Tienen que ser simultáneas estas decisiones. Hay que acabar con la complicidad, con la impunidad, con la mala actuación de miembros de la fuerza pública, pues se requiere hacer una depuración real y total, y ese creo que tiene que ser uno de los primeros pasos paralelos.

Y mientras eso sucede también hay que trabajar en una gran estrategia de paz y seguridad, o de bienestar y seguridad que permita tener un enfoque territorial porque no existe en este momento.

Asesinan al candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, segundo en las encuestas de intención de voto, fue asesinado este miércoles durante un tiroteo mientras realizaba una acto de campaña en un céntrico sector de Quito, informaron allegados al postulante. Foto:

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO