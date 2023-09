La justicia ecuatoriana sentenció a una mujer a once años de prisión por el homicidio de su hija, ocurrido el año pasado en la ciudad andina de Riobamba, informó este viernes la Fiscalía General del Estado.



Adriana Melissa A. A. fue sentenciada a once años con cuatro meses de prisión, al demostrarse que es la autora del homicidio de su hija, puntualizó el Ministerio Público.



Los hechos se registraron el pasado 21 de noviembre, en una vivienda ubicada cerca del Mercado "La Esperanza" en Riobamba.



"La niña habría derramado un frasco de azúcar y, como castigo, su madre la golpeó en repetidas ocasiones con un palo, lo que produjo su muerte inmediata", indica un comunicado de la Fiscalía.



En la audiencia de juicio, el Fiscal del caso presentó el testimonio del perito que realizó la autopsia médico-legal a la víctima, quien determinó que se trató de una muerte violenta por hemorragias y heridas a causa de golpes.



El informe evidenció la presencia de varios hematomas y rasguños, por agresiones anteriores.



También, se expuso el reconocimiento del lugar donde ocurrieron los hechos y los resultados de una pericia realizada al palo usado para la agresión, donde se evidenció que los cabellos encontrados en el mismo pertenecían a la niña.



El fallo incluye el pago de una multa y una reparación integral, que serán detallados en la sentencia escrita.



La Fiscalía demostró la responsabilidad de la procesada en el delito de homicidio, tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal.



En este caso se aplicaron circunstancias agravantes 1 y 11, establecidas en el artículo 47 del mismo cuerpo legal: cometer el delito con alevosía y fraude y en contra de niños, niñas y adolescentes.

EFE