Insólito: desenterraron a una mujer y desde hace 5 días le oran para que resucite

María Isabel López Francis, de 24 años, fue declarada muerta hace cerca de una semana en el hospital Nuevo Amanecer del municipio de Bilwi, Nicaragua. Sin embargo, los familiares paternos de la mujer desenterraron el cuerpo y desde hace cinco días le están orando porque creen que ella volverá a la vida.



(Puede leer: El macabro asesinato de una niña de tan solo 8 años que sacude a Ecuador)

Este caso, según el portal alertamundialnoticias, ha causado conmoción en la comunidad de Waspam, en la Costa Caribe Norte nicaragüense.



Los parientes de María Isabel continúan velando el cuerpo en su hogar en la comunidad de Saklin, hacen cultos y no paran de orar.



La esperanza de que la mujer pueda resucitar se basa en que en estos días el cuerpo ha mostrado signos de reacción momentánea, según informó el medio Canal 10.



La comunidad le ha manifestado su solidaridad a los familiares y les proporcionan provisiones para que mantengan la vigilia.

'El cuerpo no se ha descompuesto'

La fe en que obre un milagro está alimentada en un hecho, que de ser cierto, sería extraordinario: después de varios días el cuerpo no tiene signos de descomposición, según los familiares de María Isabel.



(Le recomendamos: Partidos opositores presentan solicitud para anular las legislativas en El Salvador)



Por la presunta conservación del cuerpo, algunas personas creen que podría tratarse de un caso de catalepsia.



Hasta el momento, las autoridades de salud de Nicaragua no han emitido ningún comunicado que esclarezca la causa de la muerte de la mujer y no se han pronunciado ante el hecho de que la hayan desenterrado con la fe de que resucitara.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: