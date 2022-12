Un violento incidente tuvo lugar a comienzos de esta semana en el departamento de San Martín, Mendoza, Argentina, cuando una mujer que intentaba evitar el robo de su Mercedes Benz nuevo fue arrastrada por el ladrón más de tres kilómetros sobre el capó del auto.

Según el medio de comunicación local ‘Diario Mendoza’, el hecho tuvo lugar el martes por la madrugada en el v, poco después de que la víctima adquiriera el automóvil y lo llevara a su domicilio. Entonces, quien le había vendido el vehículo fue hasta el lugar con el duplicado de la llave, que no le había entregado a la compradora, y se subió con la intención de robarlo.



Al comprender lo que estaba sucediendo, la mujer, identificada como Betty, se paró frente al auto para evitar que el hombre se lo llevara. Sin embargo, en ese momento este último aceleró, la embistió y luego la arrastró sobre el capó.



El terrorífico momento fue grabado por un testigo, quien registró cómo la víctima apenas podía aferrarse a la carrocería mientras el conductor manejaba a alta velocidad y se movía de un lado a otro para tirarla. “¡La va a matar!”, gritó una de las personas que presenciaron la escena, mientras que otras salieron corriendo detrás del auto para ayudar a la mujer.

En declaraciones a la emisora argentina ‘Estación Zafiro 89.5’, Betty dio detalles sobre el incidente. Tras identificar a su agresor como Héctor Altamiranda, jefe de seguridad del barrio Pueblo Nuestro, aseguró que el hombre se acercó hasta su domicilio con la excusa de que el auto que le había vendido “estaba roto”.



“La transacción ya estaba hecha”, contó la víctima, quien le pidió a Altamiranda que volviese al día siguiente para poder conversar, dado que cuando se presentó en su vivienda eran cerca de las 2 de la tarde. Sin embargo, el hombre la ignoró y quiso llevarse el vehículo. “Entonces, me puse adelante y le dije que no le iba a dar el auto. Forcejeé con él y caí sobre el capó. Levanté la pierna y como pude me sostuve del auto. Fue algo terrible, no puedo explicar la situación que viví. Creí que me moría”, recordó y agregó: “Me decía ‘tirate, bajate’. Hacía zigzag para que me cayera”.

Mendoza: mujer fue arrastrada varios metros en el capot del auto. Fue por una permuta entre autos. El hombre se sintió estafado. Vídeo @pampamonaco #YaTeLoAvisé pic.twitter.com/5GNE9zcBnH — Laura A. Gonzalez (@lauyateloavise) December 29, 2022

No conforme con haberla arrastrado por más de 3 kilómetros, la mujer afirmó que Altamiranda detuvo el auto en un momento dado y la atacó con un arma blanca. “Intentó cortarme la muñeca”, sostuvo y dijo que luego volvió a acelerar. “Traté de agarrarme del espejo retrovisor. Recién se detuvo en el barrio Los Hilos porque mi hijo lo cruzó en el auto. Fue horrible”, relató.



De acuerdo con lo informado, Betty sufrió algunos golpes y hematomas y se encuentra fuera de peligro, en tanto que su agresor fue detenido en el marco de una causa en la que se busca esclarecer las circunstancias del incidente.

La Nación (Argentina) / GDA