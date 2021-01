Denuncian pérdida de 400 dosis de vacuna Sputnik V en Argentina

Un total de 400 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, con la que

Argentina comenzó su campaña de vacunación, debieron ser descartadas tras perder la cadena de frío, informaron este lunes autoridades de salud que denunciaron un presunto sabotaje.

"En la madrugada de este lunes se registró un sabotaje en el Hospital provincial de Oncología Luciano Fortabat, de la ciudad de Olavarría, debido a la pérdida de la cadena de frío de 400 dosis de la vacuna Sputnik V, por hechos de suma gravedad", señaló el ministerio de Salud de Buenos Aires, en un comunicado de prensa.



El episodio ocurrió en la ciudad de Olavarría, a 350 km al suroeste de la capital

argentina. "Quedaron en evidencia una serie de hechos irregulares graves: se cortó la transmisión de la cámara de seguridad que enfoca el freezer y no volvió a tener conexión. También hubo movimientos extraños alrededor del hospital", informó Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, con jurisdicción sobre Olavarría.



Borzi dijo que no descarta "que haya sido una acción intencionada". "Estábamos con muchísima expectativa y nos encuentra esto que no sabemos bien qué es lo que sucedió, si es un sabotaje o un boicot pero estamos accionando judicialmente para avanzar en la investigación", dijo.

Argentina comenzó el martes pasado su campaña de vacunación contra el covid-19 con la aplicación de la vacuna Sputnik V, elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya de Rusia.



La campaña se inició en forma simultánea en todo el país y tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud.



El 24 de diciembre, habían llegado al país las primeras 300.000 dosis de la vacuna, autorizada "con carácter de emergencia" por el ministerio de Salud. De esas dosis, 123.000 fueron distribuidas en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito donde viven 17 millones de los 44 millones de argentinos y que no incluye la ciudad autónoma de Buenos Aires.



El acuerdo con Rusia comprende otras 19,7 millones entre enero y febrero, con opción a comprar 5 millones más.



La Sputnik V prevé una segunda dosis a aplicarse 21 días después de la primera. En medio de una polémica por el uso de una vacuna que está en fase 3 de investigación, circulan informaciones falsas sobre presuntos efectos adversos graves de la vacuna e incluso se le atribuyó la muerte de un cabo del ejército, que no había sido inoculado.

Argentina registra desde marzo pasado más de 1,6 millón de contagios y superó las 43.600 muertes.



AFP

