El aberrante accionar de dos monjas acusadas de abuso sexual

El juicio contra dos monjas y otras siete mujeres acusadas por abuso sexual de decenas de niños y niñas sordos en el Instituto Antonio Próvolo, en Argentina, comenzó este lunes 3 de mayo, tras haber sido postergado en abril por el aislamiento por covid-19 de una de las imputadas.



El juicio se desarrolla de forma semipresencial en la ciudad de Mendoza, sin acceso a la prensa. Ninguna de las imputadas acudió personalmente al tribunal, sino que participaron de forma remota, indicaron fuentes judiciales.



(Lea también: Seis monjas murieron tras brote de covid en convento en Medellín).

Las acusadas son la monja japonesa Kumiko Kosaka, de 46 años, la monja paraguaya Asunción Martínez, de 53 años, además de la representante legal del Próvolo, una psicóloga, una cocinera y cuatro directoras de la institución.



Kosaka es la más comprometida y afronta cargos por abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primario por omisión. Es la única en prisión domiciliaria preventiva.



Esta religiosa fue detenida en 2017, después de haber permanecido prófuga. En 2007 la mujer comenzó a trabajar en el internado Próvolo y, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, era quien las llevaba con los curas abusadores.



Según los testigos, elegía a los menores más sumisos que menos podían defenderse. También indican que la acusada les ponía pañales para cubrir las pruebas de las violaciones y abusaba sexualmente de las niñas o les pedía que se tocaran entre ellas para verlas.



(Le puede interesar: La mujer trans que quiere ser monja, pero Iglesia Católica no la deja).

La monja Kumiko Kosaka es trasladada a Tribunales luego de su detención. Archivo/Mendoza 4 de mayo 2017. Foto: Andres Larrovere. Comenzó hoy el segundo juicio por los abusos en el Instituto Provolo. Hay nueve imputadas, entre ellas Kosaka. pic.twitter.com/NTOMU0b2l5 — Andres Larrovere (@Gaucholarro) May 3, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí una foto de la monja japonesa).



Al resto se las acusa por corrupción de menores y participación por omisión.



Carlos Varela Álvarez, defensor de las dos monjas, consideró que "sin dudas, existe una sentencia condenatoria mediática y social adelantada", en una declaración pública emitida este lunes.



"Sobre ellas, en especial sobre Kumiko Kosaka, que lleva cuatro años detenida sin sentencia, se ha dicho de todo", señaló, al cuestionar la labor de los intérpretes de la fiscalía que tradujeron las declaraciones en lenguaje de señas de los menores abusados.



Se estima que el proceso durará unos seis meses e incluirá a más de un centenar de testigos.



(Le recomendamos leer: Joven monja argentina es furor en la red social Tik Tok).

Facebook Twitter Linkedin

La monja japonesa Kumiko Kosaka, de 46 años, es la más comprometida. Foto: AFP

Las familias de los menores se encuentran expectantes

"Las familias estamos expectantes, es como si se abriera un portal que habilita muchos recuerdos, una tristeza infinita porque nada nos va a devolver todo los que nos robaron", dijo a la agencia de noticias 'AFP' Érica Labeguerie, hermana de Claudia, una de las víctimas, hoy de 27 años y madre de un niño.



Tanto su familia como el resto de los querellantes espera "que la justicia esté a la altura de las circunstancias, como lo estuvo en 2019, porque sin estas personas nada hubiera sido posible", remarcó.



En noviembre de 2019 fueron condenados, por el mismo caso Próvolo, el sacerdote argentino Horacio Corbacho, a 45 años de cárcel, y el italiano Nicola Corradi, a 42, por abuso sexual y violación de menores.



También fue condenado a 18 años de prisión el jardinero Armando Gómez y a 10 años el exmonaguillo Jorge Bordón, este último tras haberse declarado culpable en un juicio abreviado en 2018.



Durante el juicio se comprobaron 28 hechos de ataques y torturas sexuales en contra de 11 menores que tenían entre siete y 17 años de edad.



(Además: La historia de las monjas de Birmania que plantan cara a los militares).

Facebook Twitter Linkedin

Ezequiel Villalonga es una de las víctimas de los abusos en el Instituo Próvolo para niños sordos. Foto: AFP

"Sin las monjas que estaban a cargo de los niños, la trabajadora social, las directivas, sin toda esa estructura nada hubiese sido posible. Corbacho, Corradi no estaban solos", afirmó Labeguerie.



Ariel Lizarraga, padre de Daiana, la primera denunciante, hoy de 29 años, afirmó enfático que "los hechos existieron, están probados".



"Ellos encubrieron todo, les prohibían aprender el lenguaje de señas para que no se supiera", deploró.



Así lo comprobó Ezequiel Villalonga, una de las víctimas, quien le dijo a la agencia de noticias 'AFP' que "era muy mala la vida ahí adentro. Nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada".



Tendencias EL TIEMPO y AFP