Dos estadounidenses, los otros investigados por magnicidio en Haití

En el grupo de 28 sospechosos del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, figuran dos estadounidenses de origen haitiano: James Solages y Joseph Vincent.

Según Schubert Dorisme, residente en el condado Broward, vecino de Miami-Dade, Florida, Solages –de 35 años– viajaba regularmente a Haití para hacer trabajo social y está vinculado a organizaciones sociales en el sur de Florida que trabajan a favor del país caribeño.



(Le puede interesar: Haití: 'Colombianos llegaron tras asesinato del Presidente')



Solages, residente de la ciudad de Fort Lauderdale y quien trabajó como guardaespaldas en la Embajada de Canadá en Haití, echó a andar en 2019 una organización benéfica a favor de la localidad costera haitiana de Jacmel. En la página web de la organización de seguridad se describió como un “agente diplomático certificado” y un defensor de los niños.



Según informó The New York Times, Solages les aseguró a las autoridades haitianas que había llegado al país hacía un mes.



Por su parte, Vincent, de 55 años, dijo que arribó al país caribeño hacía seis meses. De acuerdo con The Washington Post, “registros judiciales muestran que un Joseph G. Vincent con la misma fecha de nacimiento proporcionada por las autoridades de Haití fue acusado en EE. UU. de fraude de pasaporte y hurto mayor en la década de 1990”.



Según el Post, “en noviembre de 1999, Vincent, que entonces vivía en Miami, fue acusado formalmente por las autoridades federales en Washington por hacer a sabiendas una declaración falsa en una solicitud de pasaporte”. Tanto Solages como Vincent afirmaron que fueron contratados como intérpretes, que encontraron el trabajo por internet y que la misión consistía en “detener” a Moïse y “no matarlo”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

