Un joven repartidor que fue asaltado a mano armada cuando trabajaba persiguió al delincuente con su camioneta y lo atropelló en Florencio Varela, Argentina. Según se ve en un video, el ladrón en su huida a pie le disparó tres veces a la víctima sin dar en el blanco.

El hecho ocurrió el sábado 15 de julio cerca de las 8:20 a. m., cuando Marcos, un joven de 19 años que reparte pan en una Fiorino, fue a hacer una entrega a una despensa del barrio Carolina en el nombrado partido de la Provincia de Buenos Aires.

En las impresionantes imágenes captadas por una cámara de seguridad privada, se ve cómo el delincuente, de buzo y capucha corre sobre la calle de tierra mientras se da vuelta y levanta una de sus manos como apuntando hacia atrás. Luego, se ve el utilitario que lo persigue hasta que llega a la esquina y lo atropella.

De acuerdo a lo que supo el canal de televisión La Nación + por fuentes de la investigación, Marcos sufrió el robo de su celular y su billetera tras ser amenazado por el delincuente que poseía un arma calibre 22. Con esa misma arma, el hombre efectuó un total de tres disparos cuando intentaba huir, con la suerte de que no hirió al joven.

Delincuente le robó el celular y la billetera a un repartidor. La víctima persiguió al ladrón, quien disparó en tres oportunidades, y lo terminó atropellando. #FlorencioVarela pic.twitter.com/0QovlDkYyO — Jenny Di Serio (@jennydiserio) July 17, 2023

Luego de ser embestido, el delincuente, fuera de peligro, fue demorado por los vecinos de la zona hasta que al lugar llegó personal de la Comisaría 6ta. de Florencio Varela que detuvo al sospechoso y recuperó lo robado. Además, secuestró un revólver marca Bagual, calibre 22 con las cachas cubiertas por una cinta aisladora, en el arma hallaron cinco cartuchos intactos y otros tres disparados, informó el medio bonaerense Cronos.



En tanto, Marcos fue indagado por la Policía y recuperó la libertad a las pocas horas. La UFI a cargo de la causa analizará las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos.

Juan, el dueño de la despensa a donde Marcos le provee pan, contó a La Nación +: " Siempre nos cuidamos, ese día Marcos llegó tarde y lo dejé solo, y fue ese día que pasó lo que tenía que pasar, por suerte no fue a mayores Los delincuentes no tienen horarios”.

Por su parte, una vecina de la zona contó que “a veces la policía no hace nada, ni se la ve” por lo que no es raro que se den esos casos de justicia por mano propia. “No vi cómo lo atropellaron, mi mamá me avisó cuando el chico estaba todo tirado en la calle”, explicó.

Además, dijo que la zona “es tierra de nadie” y que incluso la calle es aún de tierra. “Hacen las cosas a medias, hicieron una vereda enfrente, pero la calle no la terminaron”, lamentó la joven.

La Nación / Argentina (GDA)

