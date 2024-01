Video|Repartidor de Didi se hace viral por utilizar un caballo como medio de transporte

Con casco de motociclista y encima de un caballo, un joven mexicano conquistó las redes sociales en su labor como domiciliario de la popular plataforma de entrega DiDi Food.



El corto video en el que se le ve galopando, ya posee más de un millón de reproducciones, 120 mil 'me gusta' y numerosos comentarios.

El video, publicado a través de la plataforma TikTok, el pasado 16 de enero, muestra como el joven conduce hasta la puerta de una casa, en donde, después de recibir el pedido, dos mujeres en medio de risas le preguntan: "¿por qué a caballo?"



La respuesta del hombre fue: “Todo el mundo puede andar en lo que sea, en lo que sea de su voluntad”, expresó con una sonrisa para después dirigirse a su próximo destino.

La originalidad de este repartidor no pasó desapercibida en las redes sociales, generando una avalancha de comentarios y reacciones. Usuarios de diversas plataformas expresaron su asombro, algunos incluso etiquetaron a Didi Food para que vean el video.



Algunos de los comentarios fueron: "Lo bueno es que usa protección", "No gasta gasolina", "No hay excusas para trabajar", "Cosas que me perdería si viviera en Suiza", "Un repartidor en muy muy lejano".



Por otro lado, muchos cibernautas se molestaron porque en el video no se ve que le hayan dado propina al joven. Ante este reclamo, las mujeres respondieron: "Ya hemos contestado en muchos comentarios que la propina la pusimos en la aplicación".

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

