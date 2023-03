La conmovedora historia de una pareja chilena se ha vuelto viral en redes sociales, debido a la corta despedida que pudieron tener hablando por teléfono, antes de que uno de ellos muriera en un incendio.



(Le recomendamos leer: Horror: bombero fue a atender incendio y vio cómo su esposa e hijos murieron)



Se trata de Constanza Parra González, quien la madrugada de este sábado 11 de marzo, quedó atrapada en llamas al interior de su vivienda, ubicada en la comuna de San Antonio, en Chile.

Su novio, Diego Ampuero, de 23 años, se encontraba trabajando durante la madrugada, cuando aproximadamente a las 4:45 de la mañana recibió una nota de voz de su pareja diciendo: "Llámame rápido, me voy a morir". De inmediato el joven tomó su celular y llamó a su novia, quien le dijo que la casa se estaba incendiando y que no podía salir del lugar.



El hombre tomó las llaves de su vehículo y se desplazó hasta la vivienda en llamas, pero cuando llegó ya no había nada que hacer. Su novia había fallecido.

Facebook Twitter Linkedin

La joven no logró salvarse. Foto: iStock

(Además: Urgente: explosión en tres minas de carbón en Sutatausa)



Según el testimonio de Ampuero para medios locales, su pareja habría estado pidiendo ayuda por más de siete minutos, pero los organismos de rescate no alcanzaron a llegar al lugar.



"Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas... No pude hacer nada, no llegué a tiempo", contó al joven a el diario Clarín de Argentina.



(Le puede interesar: Derrumbes, inundaciones e incendios han afectado a seis departamentos del país)



Las autoridades chilenas investigan el origen del accidente, ya que según la pareja de la víctima, el incendio pudo haber sido provocado por personas que querían atentar contra la vida de Parra González.



De hecho, dice que en diciembre ya habían intentado prender fuego en la casa de uno de sus parientes cercanos.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

¿Qué se sabe del caso del hombre que fue hallado muerto en su casa en Chapinero?

Mujer desaparecida en Boyacá apareció muerta en el río Chicamocha

ragedia en el Meta: grave accidente deja dos muerto y 31 heridos