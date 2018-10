'Diplomacia y no los tribunales deben resolver diferencias marítimas'

Luego de que La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este lunes una sentencia respecto a la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile y concluyó que el segundo no está obligado "jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado plurinacional" boliviano, varias fueron las voces que se pronunciaron al respecto desde la comunidad política y académica de ambos países.



Una de ellas es la de Máximo Quitral Rojas, historiador y politólogo de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, para quien el mecanismo político debe ser la estrategia que logre una solución al encierro marítimo de Bolivia.

¿Qué opciones tiene Bolivia luego de la decisión de la CIJ a favor de Chile?

Desde el punto de vista jurídico, la Corte Internacional desechó el argumento de la obligatoriedad de la negociación que argumentó Bolivia en su demanda ante la Corte. Por tanto, al margen de los pasos o de las instancias jurídicas que en este caso Bolivia utilizó, se podría acudir eventualmente a otras instancias internacionales como la ONU, que sería una opción para el Gobierno de Evo Morales de instalar la discusión sobre este ‘derecho expectaticio’.



De lo contrario, siempre queda el mecanismo político, que a mi modo de ver es el que debería ser pensado políticamente para que la demanda finalmente encuentre un interlocutor y que finalmente sea la diplomacia y no los tribunales la que tenga que resolver las diferencias marítimas.

Máximo Quitral Rojas, historiador y politólogo de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Foto: Máximo Quitral Rojas

Usted habla de opciones políticas. Pero, ¿por qué Bolivia decidió llegar a estas instancias en lugar de seguir agotando la vía diplomática?

Esto se ha hecho en otras ocasiones y la historia de ambos países revela una serie de episodios y encuentros bilaterales donde se pretendió de alguna manera resolver el encierro geográfico del país. Pero ahora, tras el argumento expresado por la Corte Internacional, queda la sensación de que la diplomacia chilena fue bastante cautelosa de no invocar algunos elementos que le permitieran darle certeza jurídica a los planteamientos de Bolivia.



Por tanto, claro, se llega a una instancia como el tribunal de La Haya como consecuencia de la ausencia de la voluntad política de Chile de tener una intencionalidad concreta de resolver el encierro geográfico boliviano.

Sin embargo, a partir de la perspectiva boliviana se pensó que se había construido un argumento jurídico basado en la obligatoriedad y bueno, hoy ha quedado demostrado que eso fue así. Pero, de alguna manera, la Corte Internacional sí invita a las partes a buscar un entendimiento entre las partes y a resolver la situación de la mejor manera.



Por eso insisto yo en que el tema de lo político resulta sumamente relevante, porque creo que es el camino que hay que adoptar más allá de la cuestión jurídica que hoy ha quedado planteada. Tal vez esa frase del Tribunal que deja como abierta la intensión de seguir conversando hay que mirarla con alguna profundidad para que Bolivia pueda insistir en ese punto en razón de lo que declaró la misma Corte.

¿Realmente la ONU podría respaldar el proceso? ¿Tendría injerencia?

Es justamente una evaluación que debe estar haciendo el equipo jurídico boliviano.



Yo no estoy tan convencido de que un argumento de Bolivia tenga una respuesta concreta en la ONU, pero es una de las opciones que baraja la cancillería boliviana.



Ahora, a mí me parece que más allá de que una carta a Naciones de Unidas pueda ser una alternativa, entendiendo que el organismo establece otros mecanismos de resolución de conflictos, pensados en resoluciones pacíficas, creo que hay que insistir en la diplomacia, independientemente de que puedan abrirse otras acciones y además buscar puntos de comunión que permitan el establecimiento de agendas de cooperación.

Esto va a continuar independientemente de que pase mucho tiempo porque tiene un respaldo constitucional FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué no buscar soluciones con otros países que ya han cooperado en esa materia en el pasado, como Perú?

Bueno, es que fue Chile el que, desde la lógica boliviana, se apropió del territorio que le pertenecía y por tanto ahí hay un elemento emotivista y de mantenimiento de la memoria colectiva importante. Además porque la salida al Pacífico hoy resulta fundamental.



Entonces, la aspiración de Bolivia es clave por esa conexión que puede lograr con el océano Pacífico. No es menor entendiendo también que hay un factor económico fundamental que puede ser explotado y desarrollado por Bolivia si logra tener una salida al mar.

¿Cuál sería el peor escenario para Bolivia y qué tan grave sería para el país no lograr una solución política y quedarse sin ese territorio marítimo?

No olvidemos que el acceso al mar de Bolivia con soberanía hoy es un mandato constitucional. Ha quedado consagrado en la constitución de Bolivia que no hay que claudicar en su aspiración histórica. Y por tanto queda todavía esa sensación de que esto no se ha terminado del todo. No solo porque lo haya dicho la Corte Internacional sino también porque, desde la política interna boliviana, se asume como un gran elemento a futuro en las relaciones de los países vecinos.



Es decir, esto va a continuar independientemente de que pase mucho tiempo porque tiene un respaldo constitucional.



María del Mar Quintana Cataño

ELTIEMPO.COM

Exclusivo para usuarios de la APP