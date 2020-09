Diputado argentino protagonizó bochornoso acto sexual en pleno debate

En medio de un debate virtual sobre la renegociación de la deuda de las provincias argentinas, el diputado Juan Ameri y su esposa protagonizaron una escena con evidente connotación sexual.



Las imágenes, que quedaron grabadas en el video oficial de la sesión de la Cámara de Diputados de ese país, muestran a Ameri besando el cuerpo de su pareja mientras Carlos Heller, uno de sus colegas, intervenía.

"Quiero interrumpir el debate de esta ley en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, pues se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa", advirtió la diputada Florencia Lampreabe, quien se dio cuenta de la situación.



De inmediato, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, secundó el comentario de Lampreabe, suspendió a Ameri y pidió conformar una comisión para determinar si este debía ser expulsado.

Impresentable: Miren al diputado Juan Emilio Ameri del Partido de la Victoria en sesión virtual en la cámara de diputados de la Nación. Muy preocupado por la pandemia. pic.twitter.com/CJt5cF9xVB — Adrián Di Nucci (@di_nucci) September 24, 2020

Horas más tarde de que se diera por terminada esa sesión del 24 de septiembre, Ameri habló con la emisora 'Radio por Vos' para dar su versión de lo sucedido. Explicó que le había pedido a su pareja acercarse y mostrarle sus implantes mamarios



"Le dije: '¿te puedo dar un beso?'. Y le di un beso en la teta, nada más", dijo a esa emisora. Lo hizo, continuó, porque pensaba que en ese momento no tenía conexión a internet.

También dio otras declaraciones en el programa 'Intratables', de la cadena de televisión 'América TV'. Allí dijo sentirse avergonzado y pidió disculpas.



Ante la pregunta del entrevistador sobre la posibilidad de renunciar, afirmó que "no lo sabía" y que primero tenía que hablar con su familia. "He llorado mucho, no puedo parar. Soy una persona normal que se mandó una cagada", y agregó que su pareja también estaba "muy mal".



Después de sus declaraciones en medios, el político presentó su renuncia, que fue aceptada, este viernes 25 de septiembre, con 224 votos a favor, incluyendo a la mayoría de los 118 diputados de Frente de Todos, su partido.

