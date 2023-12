Dina Boluarte cumple un año de crisis permanente al frente de la presidencia de Perú

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte cumplió esta semana su primer año de gestión en un Perú inmerso en una crisis permanente que ha golpeado al país en casi todos los frentes: económico, político y social. De hecho, este difícil panorama la ha llevado a que su desaprobación llegue a más del 80 por ciento de la ciudadanía.

Débil desde el principio, dada su casi nula base política y social, Boluarte cumplió el 7 de diciembre de 2022 con el mandato constitucional de reemplazar a Pedro Castillo, del que era vicepresidenta, después de que este fue destituido por el Congreso por intentar dar un autogolpe de Estado, una acción que fue ampliamente rechazada por todos los sectores.



De esa manera, la abogada se convirtió en la primera presidenta en la historia de Perú, un reto que, sin embargo, fue complejo desde el primer minuto. Boluarte juró iniciar un aparente periodo de transición, pues la ciudadanía pedía en las calles el adelanto de elecciones generales, pero esa alternativa fue rechazada, una y otra vez, por el Congreso.



Después vinieron las masivas protestas contra toda la clase política que se prolongaron durante casi tres meses y dejaron 49 muertos en enfrentamientos con la fuerza pública, un episodio investigado por las autoridades. Por ese motivo, la Fiscalía abrió una investigación contra Boluarte y varios de sus ministros por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.



Aunque ya las protestas en el país no tienen la misma intensidad que las de inicio de año, este 7 de diciembre miles de manifestantes volvieron a salir a las calles para exigir la renuncia de la mandataria. Las principales marchas se concentraron en Lima y en ciudades como Arequipa, Tacna, Juliaca, Cusco y Abancay, en el sur del Perú, en donde la fuerza pública no reportó enfrentamientos o incidentes.



Lo cierto es que el intento de golpe de Castillo, las manifestaciones y la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo agravaron la crisis que arrastra Perú desde hace varios años y que lo llevó a tener seis presidentes en seis años. Todo esto eclipsó el potencial económico que había acumulado Perú en las últimas décadas, según Bloomberg.



“Ahora, bajo la presidencia Boluarte, (Perú) está sumido en la recesión más dura en dos décadas, excluyendo la pandemia. Todos los estamentos del Gobierno están en crisis y los expertos están activando las alarmas, no solo respecto de su economía, sino también de la salud de sus instituciones democráticas”, afirma Marcelo Rochabrun en un análisis económico publicado en Bloomberg.

Manifestantes en Perú. Foto: AFP

Y agregó: “Perú no ha encontrado una solución, y los inversionistas lo saben. La confianza empresarial está cerca de mínimos históricos y lograr que la economía recupere su crecimiento de antaño será un desafío para un país que promedio un crecimiento del 4,8 por ciento durante casi 20 años consecutivos este siglo”.



De hecho, después de negarlo repetidas veces, a pesar de las opiniones de expertos y analistas, el ministro de Economía, Álex Contreras, admitió el pasado 20 de octubre que su país está en recesión y que requería un crédito suplementario de cientos de millones de dólares para salir de ese “contexto difícil”.



Contreras debió recular tras la difusión de las cifras del PIB hasta agosto pasado, que mostraron una caída de 0,58 por ciento, y aunque declaró que no había subestimado la situación, consideró que el tema era “básicamente una discusión muy academicista”.



En cuanto Legislativo, otro de los actores de esta crisis, el Congreso no ha hecho más que crecer en peso político, a pesar de tener más del 90 por ciento de desaprobación en las encuestas y prácticamente desaparecer del escenario a la presidenta de la República.



“El Ejecutivo es débil, es una presidenta que ya se ha dicho reiteradamente que carece de partido, de bancada, carece de apoyo ciudadano, carece de referencias sociales fuertes, regionales y locales”, explicó a Efe el analista político Fernando Tuesta.

Una vez que se disipó el peligro del adelanto de elecciones, el Parlamento comenzó a desarrollar su propia agenda, “a través del poder que ejerce y la coalición amplia que ha establecido” entre las más diversas bancadas, anotó Tuesta.



Las medidas aprobadas por el Legislativo favorecen no sólo a entidades políticas, como pueden ser los partidos o alianzas políticas de izquierda o derecha, sino a “intereses privados, mercantilistas e incluso mafiosos”, señaló el experto. No en vano, un tercio de los 130 legisladores afrontan investigaciones por presunta corrupción y otros delitos, algunas de las cuales fueron archivadas convenientemente por el pleno.





*Con Efe