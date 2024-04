¿Quién es Diana Mondino, la ficha clave de Milei que también llamó a Petro 'terrorista'?

Cuando el presidente argentino Javier Milei tachó de "asesino terrorista" a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una entrevista con CNN En Español la semana pasada, el nombre de una funcionaria se asomó tímidamente para intentar apaciguar la tensión diplomática que se desató.

Se trató de Diana Mondino (Ciudad de Córdoba, 1958), la canciller argentina, quien saltó a la escena del lío diplomático como una suerte de "especialista en apagar incendios", como ya la catalogan algunos medios argentinos.

Ella, una licenciada en Economía, se ha convertido a su manera, y desde su escasa experiencia, en la encargada de llevar los "paños de agua fría" para mantener estables las relaciones de Argentina con sus socios comerciales, sin que eso la haya librado de cargar con sus propias controversias.

Mondino cuenta con una larga trayectoria en docencia -más de 17 años en la Universidad del CEMA-, así como el hecho de ser integrante de distintos directorios de importantes empresas argentinas: Pampa Energía, Banco Supervielle, Loma Negra y Bodegas Bianchi. También, hizo un máster en Economía y Dirección de Empresas en España y en su hoja de vida da cuenta de varios cursos en las universidades estadounidenses de Yale, Columbia y Darden.

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, durante una visita en Malasia. Foto:x: AmbAzman Compartir

Su debut en la arena política se dio precisamente de la mano de Milei, quien la ubicó el año pasado en la cabeza de su lista de candidatos a diputados en la ciudad de Buenos Aires por su partido La Libertad Avanza, un cargo en el que finalmente resultó electa.

"Mi misión será ocuparme de la reinserción de Argentina al mundo. Es un orgullo acompañarte a la presidencia", escribió en mayo en su cuenta de X, en la que ya gozaba de gran popularidad por sus críticas al kirchnerismo.

Su cercanía con Milei era tal, que desde un primer momento, cuando la campaña apenas arrancaba, ya se comentaba en los corrillos políticos que si el libertario resultaba elegido presidente, Mondino sería su ministra de Relaciones Exteriores. Y así ocurrió: el de Mondino fue el primer nombre que el libertario confirmó en su gabinete una vez se impuso en las elecciones presidenciales.

La economista canciller que da de qué hablar en Argentina

Mondino ya contaba con una reputada carrera como economista cuando aterrizó en el gobierno de Milei. En 1991, fundó Risk Analysis, una calificadora de riesgo local, que luego fue adquirida por Standard & Poor’s, y ella quedó como directora gerente para América Latina durante casi ocho años.

En 2007, además, obtuvo el segundo lugar en el concurso global 'New Thinkers', organizado por la empresa Lenovo para elegir a los "pensadores líderes mundiales más innovadores".

Fue seleccionada segunda entre 6.000 participantes de más de ocho países y quedó seleccionada como una de las encargadas de llevar la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Beijing, en 2008. Viajó entonces a China, donde participó del acto de la antorcha olímpica en Shangri-La, provincia de Yunnan.

La canciller argentina Diana Mondino. Foto:x: laderechadiario Compartir

A finales de 2022, Mondino contaba con un patrimonio de casi 5.000 millones de pesos argentinos, según consta en su declaración jurada como candidata a diputada nacional presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La hoy canciller se ganó la confianza de Milei por su cercanía ideológica con la economía liberal, así como por sus pronunciamientos públicos en contra de los gobiernos peronistas y sus posturas difundidas en medios de comunicación y en redes sociales, un campo donde el propio presidente argentino ha sabido consolidar su popularidad.

Diana Mondino no tiene experiencia diplomática ni en el campo de la política exterior.

Pero, en contraste, voces expertas advierten los vacíos en su perfil para ocupar el cargo de canciller.

"Diana Mondino no tiene experiencia diplomática ni en el campo de la política exterior. Su designación tiene que ver más con la confianza que le tiene el presidente que con su experticia", apunta el politólogo argentino Lucas Romero, en conversación con este diario.

Para él, el desembarco de Mondino en la Cancillería "muestra que ella ha descansado mucho en el cuerpo diplomático argentino", del cual un buen porcentaje, agrega, trabajó en ese Ministerio durante el mandato del expresidente Mauricio Macri.

Romero señala en todo caso que el perfil de Mondino encaja en el gobierno de Milei -también un economista que se enuncia liberal-, un mandatario "sin la experiencia política, y mucho menos entendimiento de política exterior". Y añade que muestra de eso son las declaraciones "livianas y poco profesionales" de su Gobierno: "un presidente no opina sobre política exterior sino que declara como jefe de Estado, y eso no lo ha entendido Milei".

En ese sentido, agrega el politólogo: Mondino "cumple la función de 'recoger los platos rotos' de esa liviandad, pero lo hace con un sesgo ideológico claro".

El presidente Javier Milei le toma juramento a Diana Mondino como nueva ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación en diciembre de 2023. Foto:x: CancilleriaARG Compartir

¿Se solucionó la tensión de Argentina con Colombia?

A su manera, la canciller argentina intentó el fin de semana bajar el tono del conflicto diplomático con Colombia. "Tendríamos que ver por qué habría que pedir disculpas. (Gustavo) Petro efectivamente fue terrorista", comentó Mondino en una entrevista a propósito de las acusaciones que lanzó el mandatario argentino a su par colombiano.

"No es una cuestión que tenga que escalar de ninguna manera", insistió la ministra, quien agregó: "Las opiniones que alguien pudiera tener, sea quien sea, buena, mala o regular no afectan las relaciones entre los países. Tengámoslo en cuenta, eso es muy importante (...) De ninguna manera se han roto relaciones, por favor. El pueblo colombiano y argentino han trabajado juntos, tenemos mucho comercio entre ambos países. Que a un presidente no le guste tanto lo que dice otro presidente...".

Diana Mondino con el secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Foto:x: DianaMondino Compartir

Fuentes oficiales confirmaron este domingo que la canciller Diana Mondina viajará próximamente a Colombia después de que ambos países mantuvieran conversaciones "para afianzar las relaciones diplomáticas", a raíz de la reciente escalada de tensión entre Milei y Petro.

Según un comunicado de la Cancillería argentina, "por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones", los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países acercaron posturas y dieron "pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación".

Aunque Mondino plantea que las relaciones (diplomáticas) no son interpersonales, es imposible que declaraciones como las que hizo Milei sobre Petro no impacten las relaciones entre los Estados.

Aunque la visita de Mondino a Colombia, de la que aún no se conocen más detalles, parece ser un esfuerzo por mantener en calma las tensiones de Colombia, para expertos es probable que estos conflictos públicos se repitan en el futuro.

"Aunque Mondino plantea que las relaciones (diplomáticas) no son interpersonales, es imposible que declaraciones como las que hizo Milei sobre Petro no impacten las relaciones entre los Estados. Ese tipo de declaraciones siempre van a impactar", comenta Leandro Lima, analista senior de riesgo político en Control Risks, quien insiste en que la relación entre Colombia y Argentina "va a seguir con tensiones, siempre que exista un conflicto ideológico entre los presidentes".

Tanto así, que los expertos recuerdan que este no es el primer cruce de declaraciones ente ambos mandatarios. Desde la campaña presidencial argentina se evidenciaron las desavenencias entre Petro y Milei, que han intercambiado reproches e insultos en público por sus diferencias ideológicas.

En cualquier caso, el rol de la canciller seguirá siendo clave en la manera en la que siga evolucionado la tensa calma con Colombia.

De la misma manera en la que ocurre con otros frentes abiertos que tiene Argentina con otros países, como Brasil, México y China, por cuenta de declaraciones del presidente Javier Milei o miembros de su gobierno que han causado malestar.

Javier Milei - Gustavo Petro Foto:AFP - Presidencia Compartir

"Mondino ha adoptado una filosofía para las relaciones exteriores de que estas son entre Estados y no de relaciones interpersonales. Ese discurso le ha servido para reaccionar a las controversias públicas de Milei con otros líderes internacionales, que no son pocas. Lo escucharemos para esta crisis y para las próximas que vengan", comenta Lima.

Las controversias que ha protagonizado Diana Mondino

Los expertos consultados para este artículo coinciden en que si bien Mondino, en efecto, cumple un papel de moderación en el gobierno de Milei, ella también se ha visto envuelta en controversias por cuenta de declaraciones públicas.

En palabras de Juan Negri, Politólogo y director carreras de Ciencia política y Estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella: "Mondino es bastante poco diplomática para ser canciller".

Una de sus declaraciones más criticadas fue una respuesta que le dio a un periodista cuando fue consultada durante una entrevista con La Nación sobre el matrimonio igualitario.

"Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", respondió, aunque momentos después aclaró que el gobierno no propone derogar la ley de matrimonio igualitario. legalizado en Argentina en 2010.

En otra ocasión, la canciller argentina le dijo al diario británico The Telegraph que "los derechos de los isleños de las Malvinas serán respetados si Javier Milei gana las elecciones argentinas".

Esa declaración le valió el rechazo de organizaciones de excombatientes de Malvinas e incluso de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dependencia del Ministerio que hoy preside.

Mondino tuvo que salir a explicar su declaración inicial: "Lo que yo dije sobre el tema en un medio inglés, y teniendo a la vista nuestra Constitución de 1994 con sus disposiciones transitorias, es que Argentina reconoce que las Malvinas son argentinas".

Argentina reclama la soberanía sobre este territorio británico de ultramar en el suroeste del océano Atlántico. Foto:Getty Images Compartir

Para Negri, el reto de Mondino será entonces no solo procurar la moderación del presidente Milei, también el suyo. "(Mondino) ha sabido apoyarse en el cuerpo diplomático profesional de la Cancillería, pero aún se suelta a hablar, sobre todo en programas de televisión, y se sale del cauce, así que ella misma tendrá que enderezar su propia dosis de declaraciones desafortunadas".

Los expertos vaticinan que los conflictos diplomáticos de Argentina con Colombia y otros países continuarán, en parte por la visión de 'buenos vs. malos' que promueve el propio presidente Javier Milei en su discurso para alimentar su base de apoyo, esa que lo llevó al poder. Lo delicado, apuntan, será ver hasta qué punto serán ya demasiados incendios por controlar para Mondino.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ - REDACCIÓN INTERNACIONAL