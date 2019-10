Moreno revisará la eliminación del subsidio de la gasolina en Ecuador

Los ecuatorianos presenciaron por televisión el inicio de la primera ronda de diálogo entre los indígenas y el Gobierno de Lenín Moreno, tras 12 días de confrontación por la eliminación del subsidio a la gasolina.

Al inaugurar el diálogo, el presidente Lenín Moreno propuso revisar el decreto que eliminó el subsidio con el fin de perfeccionarlo para que los recursos que se ahorrará el Estado (1.500 millones de dólares) se asignen a quienes más lo necesitan y a los indígenas, para lo cual planteó un “gran programa de desarrollo del agro”. “El subsidio de la gasolina se destina a los contrabandistas, a los más ricos, puntualizó el mandatario.

El anhelo de paz es más fuerte que nuestras diferencias.

El diálogo nos llevará a la paz, frente a los ojos de los compatriotas que tanto la están reclamando. pic.twitter.com/sKugFjvP0v — Lenín Moreno (@Lenin) October 14, 2019

La respuesta inmediata de Jaime Vargas, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador fue la de que se tienen que derogar inmediatamente el decreto y aseguró que la “improvisación” de las medidas económicas del Gobierno, que no generan beneficio social, originaron la crisis.



Señaló que si no se atienden los pedidos, seguirán en la movilización. “Seguiremos unidos, estamos dispuestos a realizar todos los sacrificios posibles, si hay que dar nuestra vida lo haremos”, dijo.

Las bases del movimiento indígena siguen el diálogo con el presidente @Lenin dese el interior del Agora de la @CasadelaCultura con pantalla y audio instalada con apoyo ciudadano



Video @corapesatelital pic.twitter.com/gZeYJc0IoY — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 14, 2019

Ayer se volvieron a presentar enfrentamientos, y anoche, lugares aledaños a las universidades Católica y Salesiana, y la Casa de la Cultura en Quito seguían bloqueados. Los cierres de calles, quemas de llantas y actos violentos, protagonizados por grupos no identificados con los indígenas, no cesaron a pesar del toque de queda que rige en Quito desde las ocho de la noche.



En un hecho inédito, los quiteños protagonizaron la noche del sábado un cacerolazo, unos para pedir paz, otros para rechazar las medidas y otros por el diálogo. No faltaron los gritos de “fuera Moreno”.



El canciller de Ecuador, José Valencia, dijo que el 15 de octubre denunciará ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y violencia provocados por intereses infiltrados.



Esto, porque desde el inicio de las manifestaciones, el Gobierno ha apuntado al expresidente Rafael Correa y a sus coidearios de estar tras los actos vandálicos con afanes desestabilizadores.

A pesar del diálogo, en Quito se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del gobierno. Foto: Reuters

Valencia mencionó a Diosdado Cabello –número dos del chavismo– por sus pronunciamientos “llamando abiertamente a la rebelión en Ecuador”. “Ellos tienen una agenda, y la violencia y el caos que sembraron en la ciudad nos deja ver esa agenda política”, dijo.

Seguiremos unidos, estamos dispuestos a realizar todos los sacrificios posibles, si hay que dar nuestra vida lo haremos FACEBOOK

TWITTER

Los diálogos se desarrollan en un colegio salesiano a 30 kilómetros al sureste de Quito y son transmitidos en vivo por televisión.



Ana Lucía Román

Para EL TIEMPO

(Quito)