El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, aseguró este viernes que las pandillas acumulan 46.000 encarcelados en el marco de la "guerra" que les declaró hace 110

días el presidente Nayib Bukele.



(Le podría interesar: Condenan a 1.090 años de cárcel a líder pandillero en El Salvador)



En 908 solicitudes ante los tribunales "se han presentado cargos en contra de 41.106 personas por pertenecer a estas organizaciones criminales (pandillas)", declaró Delgado al estatal canal 10 de televisión.



(Le podría interesar: Bukele promete endurecer la 'guerra' contra pandillas tras triple asesinato)

A la Fiscalía le queda por presentar a la justicia el requerimiento contra 5.000 detenidos más "para un total de 46.000 personas que de alguna manera las diligencias iniciales indican que están asociadas con las pandillas", aseguró Delgado.



"En este momento lo que se está observando es una retirada de los pandilleros de sus zonas de confort (...), de las zonas donde ellos estaban ejecutando sus acciones criminales", agregó.



"No resisten o no tienen capacidad para resistir los embates" de la policía y el ejército, que se han trasladado a áreas rurales donde se ocultan para capturarlos.



En virtud de los enfrentamientos armados, que han dejado cuatro bajas en las fuerzas de seguridad, Delgado instruyó que "no se procese a ningún policía o efectivo militar" porque "su accionar está totalmente justificado por la ley".​

Facebook Twitter Linkedin

Con las detenciones realizadas en 110 días de régimen de excepción, estarían tras las rejas 62.000 pandilleros. Foto: Efe, Rodrigo Sura

En algunas zonas, las pandillas "intimidaban" a la población, y "al imponer sus reglas pretendían (...) sustituir en alguna medida al Estado".



En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso, a petición de Bukele, decretó el 27 de marzo un régimen de excepción que se ha prorrogado hasta fines de julio y que permite detenciones sin orden judicial.



Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos.



Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las que más delinquen en El Salvador.



Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros.



Con las detenciones realizadas en 110 días de régimen de excepción, estarían tras las rejas 62.000 pandilleros, un 88,5 % de los 70.000 que integrarían esos grupos.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

Más noticias del mundo:

-Cámara Baja de EE.UU. aprueba 2 proyectos para restaurar derecho al aborto



-Chile: presidente Boric dice qué hará si se rechaza la nueva Constitución



-¿Cuándo se reanudan los vuelos entre Colombia y Venezuela?