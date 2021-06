Dos muertos y cuatro heridos tras desplome de edificio en Brasil

Una niña y su padre murieron y cuatro personas más resultaron heridas al desplomarse este jueves en Río de Janeiro un edificio residencial de cuatro pisos por causas aún desconocidas, informaron fuentes oficiales.



(Lea aquí: Miles salen a las calles de Brasil a protestar contra Bolsonaro)

Seis equipos de bomberos y ambulancias se desplazaron hasta el periférico barrio de Rio das Pedras, localizado en la zona oeste de la capital fluminense, y trabajaban en las labores de búsqueda y rescate desde esta madrugada.



Uno de los oficiales del cuerpo de bomberos, el coronel Leandro Monteiro, declaró a los periodistas que una de las víctimas mortales es una niña de entre 2 y 3 años. También murió su padre, según dijo Monteiro, mientras que entre los heridos se encuentra la madre de la niña fallecida, que resistió unas seis horas dentro de los escombros antes de ser rescatada.



De los escombros fueron sacadas con vida otras tres personas y todos los heridos fueron trasladadas a dos hospitales, aunque dos de ellos fueron dados de alta horas después sin lesiones graves.

(Además: Guatemala albergará un centro para inmigrantes apoyado por EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía tomada con un dron del edificio que se desplomó en el barrio Rio das Pedras en la capital brasileña. Foto: EFE/ANTONIO LACERDA

"Es un trabajo de mucha calma, mucha paciencia. Nuestros perros están ayudando bastante. Estamos lidiando con informaciones a cada momento", expresó a Monteiro la cadena Globo De acuerdo con las declaraciones de algunos testigos, fueron escuchados fuertes ruidos sobre las 2 a.m. hora local (5.00 GMT) y el edificio colapsó a las 3: 20 a.m. hora local (6.20 GMT).



Un incendio igualmente había sido registrado en el local y fue controlado por los bomberos. Aunque las autoridades no informaron de las causas del derrumbe, la subalcaldesa de la zona oeste de Río, Thalita Galhardo, no descartó que el predio sea una construcción irregular, como suele ocurrir con los edificios construidos en esa área.



"Desafortunadamente, las construcciones aquí no tienen legalidad y acaba sucediendo este tipo de accidentes", afirmó Galhardo en entrevista con la red Globo. El edificio que se desplomó este jueves estaba localizado en la misma región de la comunidad de Muzema, también en la periférica región de Rio das Pedras, donde el derrumbe de dos edificios construidos de manera irregular dejó 24 muertos en abril de 2019.



EFE

Siga leyendo