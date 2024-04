Desplazados, hambre y muertes: las alarmantes cifras que deja la espiral de violencia en Haití

Cerca de 100.000 personas huyeron de la zona metropolitana de Puerto Príncipe (Haití) en el último mes debido al recrudecimiento de los ataques de las pandillas armadas, anunció este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.

Según los datos recabados en las estaciones de autobuses más utilizadas, la OIM constató que entre el 8 de marzo y el 9 de abril, 94.821 personas huyeron de la capital para dirigirse principalmente a los departamentos del Gran Sur, que ya albergan a 116.000 desplazados que huyeron en los últimos meses. La cifra anterior de la OIM informaba de 53.000 desplazados entre el 8 y el 27 de marzo.

Policías en las calles de Haití. Foto:EFE Compartir

La agencia señala que estas cifras no reflejan necesariamente todo el flujo, ya que algunos desplazados no pasan por los puntos donde se recaban los datos.

Las provincias de destino "no cuentan con infraestructuras suficientes y las comunidades de acogida no disponen de recursos suficientes que les permitan hacer frente a estos flujos masivos de desplazados desde la capital", comenta la OIM.

Según los datos, la mayoría (63 %) de las casi 100.000 personas que huyeron de la capital ya eran desplazados internos, que a menudo se habían refugiado primero con familiares en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Algunos ya habían sido desplazados dos, tres o más veces.

Pero la OIM ha observado un nuevo fenómeno: mientras que a principios de marzo los desplazados internos eran los primeros en abandonar la capital, con el tiempo, los que no habían sido desplazados antes también están decidiendo marcharse.

Un hombre muestra una de las balas disparadas contra oficinas públicas en el centro de la ciudad, este sábado en Puerto Príncipe (Haití). Foto:EFE Compartir

"Esto describe aún más el deterioro de la situación en la capital, dado que abandonar la capital podría ser una decisión relativamente más rápida para alguien que ya estuviera desplazado que para alguien que aún estuviera en su casa y decidiera abandonarla para buscar refugio en las provincias", comenta la agencia de la ONU.

La gran mayoría (78 %) de las personas entrevistadas por la OIM como parte de este ejercicio de recopilación de datos afirmaron que abandonaban la capital debido a la violencia, y el 66 % dijo que se quedaría fuera "el tiempo que fuera necesario".

"Puerto Príncipe se ha vuelto inhabitable. Si tuviera dinero, ya me habría ido a una ciudad de provincia con mis tres niños", dice a Efe Jameson Jacques, quien vive en un refugio improvisado con sus tres hijos desde que pandilleros incendiaron su casa, matando a sus padres.

Haití lleva décadas asolado por la pobreza, las catástrofes naturales, la inestabilidad política y la violencia de las pandillas armadas. Pero desde finales de febrero, poderosas pandillas se aliaron para atacar puntos estratégicos de Puerto Príncipe (comisarías, cárceles, ministerios, aeropuerto y puerto, etc.), en un pulso contra el primer ministro Ariel Henry.

Refugiados de un albergue reciben agua potable en el centro de Puerto Príncipe (Haití). Foto:EFE Compartir

Desde el 29 de febrero de 2024, en particular, las bandas armadas G-9 an Fanmi e Alye y G-pèp, agrupadas en torno a una nueva federación llamada 'Viv Ansanm' ('Vivir Juntos'), matan, violan y secuestran a numerosas personas, pisoteando los derechos de la población e imponiendo el terror.

Estábamos acostumbrados a situaciones complicadas, (pero) esta vez es peor

La violencia, de la que se habían librado algunos barrios, como el acomodado Pétion-Ville, se ha extendido a casi toda el área metropolitana de la ciudad. Una situación "catastrófica", según la ONU, que informó de 1.554 muertos y 826 heridos en los tres primeros meses de 2024 en Haití.

"Nunca he vivido nada igual. Estábamos acostumbrados a situaciones complicadas, (pero) esta vez es peor", dice Samson Dorsena, un artesano de la capital. "La inseguridad frena nuestras actividades (...) No he vendido nada. No hay clientes. La gente tiene medio a salir".

El primer ministro Henry, cuestionado por el aumento de la violencia y por gobernar sin haberse sometido a una votación popular, anunció el 11 de marzo que iba a dimitir para ceder el testigo a un consejo presidencial de transición.

Pero en un país que no celebra elecciones desde 2016, la transición política se ha visto retrasada una y otra vez por desacuerdos entre los candidatos para ese consejo y desavenencias con el Gobierno saliente de Henry.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry. Foto:Richard PIERRIN / AFP Compartir

El hambre se dispara por la violencia

Además de los desplazados, las agencias de la ONU dan cuenta que el hambre ha alcanzado niveles récord en Haití en medio de la actual espiral de violencia.

Según reveló este jueves el Programa Mundial de Alimentos (PMA), solo tiene suficiente comida en el país para alimentar a 175.000 personas durante un mes, ya que el cierre del principal puerto y aeropuerto, hace aproximadamente 30 días, ha interrumpido el flujo de suministros a la nación. "Al ritmo actual", la organización podría quedarse sin reservas de alimentos para finales de abril.

En ese orden, la información precisa que la inseguridad alimentaria en Haití ha alcanzado niveles no vistos desde el terremoto de 2010, con la mitad de la población, de unos 11 millones de personas, en inseguridad alimentaria aguda.

El PMU "está haciendo todo lo posible para llegar a las personas más vulnerables, pero al ritmo actual nos quedaremos sin reservas de alimentos para finales de abril", dijo Jean-Martin Bauer, director del organismo en Haití.

Una mujer prepara alimentos en un albergue en Puerto Príncipe, Haití. Foto:EFE Compartir

Se necesita que el puerto en la capital se reabra inmediatamente para traer nuevos suministros y acceso sin impedimentos para transportar alimentos a través del país "para asegurar la continuidad de nuestros programas", agregó.

Desde el 1.° de marzo, coincidiendo con la nueva crisis, el PMU asegura, por ejemplo, que ha proporcionado alimentos a más de 500.000 personas en todo el país, 290.000 niños han recibido comidas calientes en escuelas y ha priorizado la compra de alimentos producidos localmente.

Las comunidades de acogida no disponen de recursos suficientes que les permitan hacer frente a estos flujos masivos de desplazados

Los precios de los alimentos en Haití están disparándose, poniendo las comidas asequibles fuera del alcance de millones de familias, añadió la nota. Según un análisis de mercado de PMU, el precio del maíz de marzo de 2023 a marzo de 2024 aumentó un 42 %, y el del arroz un 35 %.

A la vez, añade, que la violencia continúa erosionando la seguridad alimentaria. Más de dos de cada tres hogares vieron caídas significativas en sus ingresos, y siete de cada diez departamentos informaron precios de alimentos más altos que en enero.

El primer análisis de desnutrición aguda de la CIF (Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria) en Haití encontró que casi 277.000 niños menores de 2 años enfrentan o se espera que enfrenten malnutrición aguda para noviembre de 2024, incluyendo 125,000 niños que están severamente desnutridos.

Una pareja espera a las puertas de un hospital en Puerto Príncipe (Haití). Foto:EFE Compartir

Al menos 208 personas asesinadas en tres meses

Según el último informe publicado este miércoles por la ONG Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (Rnddh), además, al menos 208 personas fueron asesinadas en Haití entre enero y marzo, entre ellas 13 policías. Otras 158 resultaron heridas, y se registraron 5 ataques armados.

Los cadáveres de 55 de estas víctimas, incluido el de un policía, fueron descubiertos en Puerto Príncipe, Delmas y Pétion-ville por residentes locales. Se registraron al menos cinco ataques armados en Beudet, en Croix-des-Bouquets, Bel-Air, La Saline, Pernier y Ganthier, según el informe titulado 'Situación catastrófica de los derechos humanos de enero a marzo de 2024: el RNDDH da la voz de alarma'.

Durante los tres primeros meses de 2024 se registraron numerosos casos de secuestro, y nueve manifestaciones fueron duramente reprimidas por agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH), durante las cuales murieron al menos cuatro manifestantes y 15 personas resultaron heridas, entre ellas ocho periodistas, agregó el informe.

Las calles de Puerto Príncipe (Haití). Foto:EFE Compartir

Al menos 64 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, incluidas violaciones colectivas, según los datos combinados de la Rnddh que, aclaró, no son exhaustivos.

Asimismo, 83 instituciones y/o comercios privados y públicos fueron atacados, vandalizados o incendiados en Puerto Príncipe y municipios vecinos, entre ellos 19 comisarías de policía, cinco juzgados de paz y un tribunal de primera instancia.

Durante el período cubierto por este informe se registraron al menos 13 puestos de peaje instalados por grupos armados, seis de los cuales se encontraban en las comunas de Puerto Príncipe y Cité Soleil, y los otros siete se instalaron en las carreteras nacionales o cerca de ellas. Numerosas casas de ciudadanos fueron saqueadas e incendiadas, sobre todo en Puerto Príncipe y Delmas.

Los hospitales y centros de salud, según los informes, ya no pueden funcionar debido a la inseguridad, la falta de suministros y la escasez de combustible y medicamentos.

En esas condiciones, los servicios de salud están al borde del colapso y los pocos hospitales que aún funcionan se ven desbordados.

Entre el 29 de febrero y el 9 de abril, el capitalino Hospital Universitario de la Paz ingresó a 194 heridos de bala, según el responsable del establecimiento, Paul Junior Fontilus.

"Es muy difícil conseguir carburante y oxígeno para cuidar a nuestros pacientes. Gracias a las ayudas de algunos socios, conseguimos seguir adelante, pero no sé por cuánto tiempo", explica el doctor, que también alerta sobre una penuria de bolsas de sangre.

AFP y EFE