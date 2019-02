Ya son seis las mujeres que denuncian a Óscar Arías por acoso sexual

Cuatro nuevas denuncias de conducta sexual indebida, incluida la exreina de belleza de Costa Rica Yazmin Morales, sumadas a otras dos existentes en contra del ganador del Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, se dieron a conocer este jueves en ese país.

Seis mujeres dijeron que el abogado y economista de 78 años las hostigó o agredió, un inusual ejemplo del #MeToo en América Latina, un movimiento que anima a

mujeres a perder el miedo y denunciar públicamente a hombres que abusaron de su poder.

Los reclamos amenazan la reputación del dos veces presidente Arias, uno de los estadistas más respetados de la región y ganador del Nobel de la Paz en 1987 por su papel en los conflictos armados en Centroamérica.



La activista antinuclear Alexandra Arce fue la primera mujer en hacer público su caso. Rápidamente, Arias negó este martes las acusaciones de Arce a través de su abogado, Erick Ramos, quien dijo a Reuters que el exmandatario se negó a comentar sobre las acusaciones posteriores por respeto a las acusadoras.

La decisión de Arce inspiró a más mujeres a denunciar, incluida Emma Daly, directora de comunicaciones del grupo de derechos internacionales Human Rights Watch.



Daly dijo que trabajaba como periodista en América Central en 1990 cuando Arias se acercó a ella y a un grupo de reporteros en el vestíbulo de un hotel en Managua, la capital nicaragüense. Ella le hizo una pregunta. "Se detuvo, me miró y, en lugar de responder a mi pregunta, simplemente extendió la mano hacia adelante, me tocó el pecho y luego me bajó la mano entre los pechos y me dijo: 'No llevas brasier', o algo por el estilo, y luego siguió su camino", dijo Daly a Reuters este jueves.



En ese momento, Daly trabajaba de manera independiente para Reuters y el 'Tico Times', un periódico costarricense. "El hecho de que tenga un currículum profesional increíblemente impresionante no le da la licencia para tratar a otras personas de esa manera", añadió.

Eleonora Antillón, quien trabajó como asesora de prensa de Arias en su campaña presidencial de 1986, dijo que el político le puso la mano en su pene erecto, empujándola contra un armario y besándola cuando se resistió. "Cuando yo veo cómo abogados y hasta mujeres están dudando de ella (Arce), decidí respaldarla y dije 'yo le creo porque a mí me hizo algo parecido hace años'", dijo Antillón en una entrevista con Reuters.



Otra mujer, Marta Araya Marroni, quien trabaja en la industria editorial, le dijo al 'Tico Times' que Arias le agarró la pierna durante una reunión en su casa en 2012 y le ofreció masajes durante conversaciones telefónicas posteriores.



Mónica Morales, periodista de la revista costarricense 'Perfil', escribió que Arias la invitó a sentarse sobre su pierna al final de una entrevista en 2013. Arce, Araya y Morales no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios para esta historia.



Por último, la exreina de belleza de Costa Rica Yazmin Morales, dijo a Reuters que también acudió a la Fiscalía Adjunta de Género para imponerle a Arias una acusación con una demanda de compensación económica que no fue especificada.

La exreina aseguró que llegó a la casa de Arias en San José porque él la contactó mediante redes sociales para conocerla y regalarle un libro, ya que ella lo admiraba mucho. "Me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego, con una de sus manos, me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad", relató Morales a Reuters vía telefónica sobre los hechos que, según su denuncia, ocurrieron en 2015.



"Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue: 'Don Óscar, ya tengo que irme'. Me acerqué a la puerta, se apartó, yo me quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo", agregó Morales, exMiss Costa Rica en 1994 y Señora Mundo en 2004.



Ramos, el abogado de Arias, dijo que la Fiscalía de Costa Rica le aseguró que sólo se había denunciado un caso y la oficina del fiscal confirmó que hasta este jueves se había recibido solo una queja contra Arias.

REUTERS