Una lamentable noticia conmociona a la familia del actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido en el mundo artístico como ‘Kiko’, luego de que una de sus hijas revelara que padece de cáncer.



Vanesa Villagrán, hija del afamado actor de 'El Chavo del 8', decidió revelar en la noche de este viernes que desde hace unos meses viene luchando contra el cáncer, luego de ser diagnosticada a principios de junio.



La mujer de 40 años de edad, que en el último tiempo venía ejerciendo el papel de manager en la carrera artística de su padre, envió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, donde contó parte de su experiencia.

Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida FACEBOOK

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida”, expresó.



Además, Vanesa Villagrán explicó los cambios que llegaron a su vida tras ser diagnosticada con esta enfermedad. “Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”.



La empresaria y modelo agradeció el apoyo que ha recibido en el transcurso de las últimas semanas por cuenta de su familia y afirmó que Carlos Villagrán ‘Kiko’ ha tenido un papel fundamental en este largo proceso que ha empezado a afrontar.



“Sin embargo, mi familia completa ha estado al pendiente de mí, mi papá a distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100 % al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100 % con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí”, explicó Vanesa.

La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. La salud es lo más importante FACEBOOK

Por último, la hija del actor de 'El Chavo del 8' decidió enviar un emotivo mensaje a sus seguidores en redes sociales, en donde busca una reflexión sobre los cuidados de la salud y expresó que seguirá adelante con el proceso de recuperación que viene realizando.



“La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo”, finalizó.

La polémica de Vanesa Villagrán con ‘Kiko’

Hace algunos meses, la hija de Carlos Villagrán fue motivo de polémica en México luego de conocerse que, en marzo de este año, decidió abrir una cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.



A pesar del renombre de su padre y la fama que tiene en México y gran parte de Latinoamérica, Vanesa Villagrán siempre estuvo alejada de los focos de atención de la farándula y ha estado muy ligada a las actividades en público de Carlos tras bambalinas.



Luego de que la modelo y empresaria abriera la cuenta de OnlyFans, el propio ‘Kiko’ salió a aclarar en un medio de comunicación que no estaba de acuerdo con la decisión de su hija, pero la respetaba porque ya era “una mujer de 40 años de edad”.

