El Gobierno decretó este viernes 2 de septiembre como “feriado nacional”, a raíz del ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio. Lo anunció Alberto Fernández en cadena nacional al filo de la medianoche.



“He dispuesto declarar en el día de mañana [por hoy] feriado nacional, para que en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia, y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”, afirmó Fernández. Y agregó: “El pueblo argentino quiere vivir con democracia y en paz y nuestro tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado”.



La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, publicó el decreto de necesidad y urgencia a las 02:39 a través de Twitter. Entre los argumentos, se plantea la necesidad de expresarse “en paz en defensa de la democracia y las instituciones”.



En su artículo 1°, la norma señala que el feriado se adopta a fin de que “el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia”.



El decreto plantea acciones operativas de las distintas áreas del Estado pero sin detalle. “Instrúyanse a los distintos organismos para que implementen las medidas pertinentes y las guardias necesarias a los efectos de preservar las continuidades de los servicios esenciales”, consigna el artículo 2°.



DNU disponiendo feriado nacional para hoy para que la ciudadanía pueda expresar su profundo repudio al atentado contra @CFKArgentina y se manifieste en defensa de la paz y la democracia. pic.twitter.com/uN0M1KKnoh — Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 2, 2022

El anuncio del Presidente, antes de la medianoche, despertó sin embargo dudas y confusiones que se volcaron a las redes sociales de parte de cientos de usuarios. Gran parte de la confusión se originó por la hora en la que fue informada y la incertidumbre respecto de las actividades alcanzadas.



Transporte

Según informó el Ministerio de Transporte nacional a La Nación, el transporte público automotor funcionará con esquema de día domingo con refuerzo de frecuencias. Mientras que los trenes metropolitanos funcionarán con base de feriado, con servicios especiales sujetos a demanda.



En la ciudad de Buenos Aires, el servicio de subtes y premetro terminará con horario de domingo/feriado, es decir hasta las 22 horas, según corresponda el último tren de cada línea.



La Ecobici, en tanto, funcionará con los pases de día feriado.

Clases

El anuncio del día feriado del presidente Alberto Fernández generó confusión entre los argentinos. Foto: Esteban Collazo. AFP

Varios se preguntaron si acaso estaba o no previsto el dictado de clases ante la medida, e incluso algunas familias se acercaron a los colegios. Sin embargo, no habrá clases en la gran mayoría de las provincias: solo Mendoza y Jujuy se despegaron del feriado nacional y allí la actividad es normal.



Desde el ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, indicaron: “Hay una normativa nacional de feriado a la que adhirió la provincia de Buenos Aires. Así es que esto es en lo que se se sustentó la Dirección de Educación bonaerense. Los feriados siempre son respetados, pero no tenemos datos cuantitativos al respecto”. En la misma línea se expidió el Ministerio de Educación nacional: es feriado, por lo tanto no hay clases en ningún nivel.



Colegios, como el Pellegrini, en la ciudad de Buenos Aires, ya avisaron que no abrirán las puertas. En un jardín de infantes de Capital, por ejemplo, enviaron este mensaje: “Familias: en virtud del decreto recientemente informado, y el feriado nacional, mañana [por hoy] se suspenden las clases en todos los niveles de enseñanza, en gestión pública y privada. Hemos corroborado con Ministerio de Educación el alcance de la medida. Nos vemos el lunes”.



La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó este viernes que quedan suspendidas todas las actividades del día, y se mantienen solo aquellas que garanticen el funcionamiento básico de los establecimientos educativos, de investigación y asistenciales de la Universidad, previstos para los días de feriado nacional. Los establecimientos dependientes de la UBA, en tanto, realizarán las reprogramaciones convenientes del resto de las actividades académicas. “Desde la UBA repudiamos enérgicamente el ataque a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y hacemos un llamado a la paz y a la defensa de los valores democráticos”, señalaron.



Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires fue una de las primeras instituciones en adherirse a la medida. “Durante el día de hoy, no habrá actividad académica ni administrativa por el feriado nacional decretado por el Presidente de la Nación”, afirmó.



En provincia de Buenos Aires, el frente docente, conformado por AMET-FEB-SADOP-SUTEBA-UDOCBA, difundió un comunicado ante lo ocurrido pero no hace mención a las clases. “Convocamos al conjunto de la sociedad a repudiar sin medias tintas un hecho de tal magnitud que atenta contra la vida y contra la democracia”, indicaron los sindicatos.

El feriado en la Ciudad de Buenos Aires

Tras la publicación del decreto, esta mañana la Ciudad de Buenos Aires informó qué servicios públicos funcionarán hoy:



Hospitales: funcionarán las guardias y el SAME.



Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7:30 a 14 a destino, tomándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13:30.



Registro Civil: funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12:30.

Recolección de residuos: con normalidad.



Estacionamiento: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además no rige restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.



Plantas de VTV: estarán cerradas y se reprogramarán turnos previstos

Fútbol

Por otro lado, la Asociación de Fútbol Argentino comunicó que suspendió todos los partidos que estaban previstos para este viernes.

LA NACIÓN (Argentina) / GDA